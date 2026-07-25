Νέα επίθεση Γεωργιάδη σε Σαλμά για «διαγραμμένο πρόστιμο του ΕΟΠΥΥ» – Αιχμές και για τον Πολάκη

Με νέα ανάρτησή του στο Χ, o υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης επιτίθεται στον Μάριο Σαλμά, για ένα διαγραμμένο πρόστιμο του ΕΟΠΥΥ εταιρείας όπου όπως αναφέρει, συμμετείχαν συγγενικά πρόσωπα του ανεξάρτητου βουλευτή. Για το πρόστιμο, μάλιστα, που ανέρχεται στα 176.677 ευρώ, ο υπουργός αφήνει αιχμές και κατά του Παύλου Πολάκη.

Αναφέρει ο Α. Γεωργιάδης στην ανάρτησή του: «Εδώ σας παρουσιάζω όλο το χρονικό της σκανδαλώδους παρέμβασης στο τότε ΔΣ του ΕΟΠΥΥ, προφανώς κατ´εντολήν @pavpol2222 με την οποία χαρίστηκαν στον Σαλμά, τον τωρινό του συνέταιρο στην εναντίον μου λάσπη, 176.700€».

«Τι του πρόσφερε ο Σαλμάς και του χάρισε τα λεφτά…»

Και συνεχίζει… «Κάποτε θα πρέπει ο λαλίστατος Παύλος να μας εξηγήσει τί του είχε προσφέρει ο Σαλμάς και του χάρισε όλα αυτά τα λεφτά….αν και κάπου πάει το μυαλό μας….»

Το χρονικό της υπόθεσης σύμφωνα με τον Άδωνι Γεωργιάδη