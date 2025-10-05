Άδωνις Γεωργιάδης: Έκλεισε η φωνή του κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο Συνέδριο της ΟΝΝΕΔ – «Με καταράστηκε ο Πολάκης»

Με χιούμορ αντιμετώπισε ο υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της ΝΔ Άδωνις Γεωργιάδης ένα απρόοπτο κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο συνέδριο της ΟΝΝΕΔ ανήμερα των 51ων γενεθλίων της ΝΔ.

Ο κ. Γεωργιάδης άρχισε να βραχνιάζει, του έκλεισε η φωνή και μετά βίας ακουγόταν. Κάποιες στιγμές σχεδόν δεν μπορούσε να μιλήσει, με αποτέλεσμα να του φέρουν δύο φορές νερό για να πιει.

«Έχω ακολουθήσει αυτό το ήρεμο στυλ τώρα και δεν μπορώ…», ανέφερε σε μία αποστροφή του λόγου του, ενώ προς το τέλος της ομιλίας είπε χαριτολογώντας: «Κάπου με καταράστηκε ο Πολάκης» .

