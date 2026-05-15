Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Απορρίπτουν τις κατηγορίες του Ιράν για στρατιωτική εμπλοκή – «Διατηρούμε το δικαίωμα να απαντήσουμε»

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Ο υπουργός Επικρατείας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Χαλίφα μπιν Σαχίν Αλ Μαράρ. Πηγή: Reuters
Νέα ένταση ξέσπασε ανάμεσα στο Ιράν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μετά τις κατηγορίες της Τεχεράνης ότι το Άμπου Ντάμπι συμμετείχε άμεσα στις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, μιλώντας χθες στη σύνοδο των BRICS στο Νέο Δελχί, υποστήριξε ότι τα ΗΑΕ είχαν εμπλοκή στην «επιθετικότητα» κατά της χώρας του.

«Δεν κατονόμασα τα ΗΑΕ στη δήλωσή μου για χάρη της ενότητας. Όμως η αλήθεια είναι ότι τα ΗΑΕ συμμετείχαν άμεσα στην επίθεση κατά της χώρας μου. Όταν ξεκίνησαν οι επιθέσεις, δεν εξέδωσαν καν καταδικαστική ανακοίνωση», δήλωσε, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Mehr News.

Τα ΗΑΕ απορρίπτουν τις κατηγορίες

Η απάντηση των Εμιράτων ήρθε σήμερα μέσω του υπουργού Επικρατείας Χαλίφα μπιν Σαχίν Αλ Μαράρ, ο οποίος απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς του Ιράν.

Σε επίσημη ανακοίνωση, χαρακτήρισε τις δηλώσεις του Αραγτσί «απόπειρα δικαιολόγησης ιρανικών τρομοκρατικών επιθέσεων που στοχεύουν τα ΗΑΕ και άλλες αδελφικές και φιλικές χώρες της περιοχής».

«Διατηρούμε το δικαίωμα να απαντήσουμε»

Ο αξιωματούχος των ΗΑΕ τόνισε επίσης ότι η χώρα διατηρεί πλήρως το δικαίωμα να αντιδράσει απέναντι σε οποιαδήποτε απειλή.

«Τα ΗΑΕ διατηρούν όλα τα κυριαρχικά, νομικά, διπλωματικά και στρατιωτικά δικαιώματά τους για να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε απειλή, κατηγορία ή εχθρική ενέργεια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι δηλώσεις έρχονται σε μια περίοδο ακραίας αστάθειας στον Περσικό Κόλπο, με τη σύγκρουση γύρω από το Ιράν και τα Στενά του Ορμούζ να απειλεί πλέον άμεσα και τις σχέσεις της Τεχεράνης με αραβικά κράτη της περιοχής.

