Βαρύ πένθος για τον Κώστα Σόμμερ: Πέθανε η μητέρα του – Η συγκινητική ανάρτηση στο Instagram

Βαρύ πένθος βιώνει ο Κώστας Σόμμερ, καθώς έφυγε από τη ζωή η μητέρα του, Σιμόνη. Με μια συγκινητική ανάρτηση, την αποχαιρέτισε με δυο τρυφερές φωτογραφίες, που δημοσιοποίησε, στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Χαρακτηριστικά ανέφερε τα εξής: «Σ’ αγαπώ ατελείωτα και για πάντα… Ευχαριστώ για όλα… Την Αγάπη, την Υποστήριξη και τις Αξίες που μου δίδαξες… Αναπαύσου εν ειρήνη η ηλιόλουστη μου… Σ’ αγαπώ Μαμά».

Από τα πρώτα λεπτά, οι διαδικτυακοί του φίλοι, έσπευσαν να του στείλουν συλληπητήρια και αρκετά αγαπημένα του πρόσωπα, να του δώσουν δύναμη και κουράγιο για αυτές τις δύσκολες στιγμές.