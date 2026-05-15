Euroleague – Σαρούνας Γιασικεβίτσιους: «Ο Ολυμπιακός είναι το μεγάλο φαβορί του Final Four της Αθήνας»

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Αθλητισμός

Σαρούνας Γιασικεβίτσιους
Πηγή: Intime
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Η Φενερμπαχτσέ ετοιμάζεται για το ταξίδι της στην Αθήνα και τη συμμετοχή της στο Final Four της EuroLeague, στο Telekom Center Athens, με στόχο να υπερασπιστεί τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης που κατέκτησε πέρυσι στο Άμπου Ντάμπι.

Η ομάδα της Κωνσταντινούπολης θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό της Παρασκευής (22/5). Οι «ερυθρόλευκοι» τερμάτισαν στην πρώτη θέση της κανονικής περιόδου και έγιναν η μόνη ομάδα που προκρίθηκε στο Final Four με sweep (3-0).

Ο προπονητής της Φενερμπαχτσέ, Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, μίλησε για την παρουσία της ομάδας του στην τελική φάση της διοργάνωσης και χαρακτήρισε τον Ολυμπιακό «μεγάλο φαβορί» για τον μεταξύ τους ημιτελικό.

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους δήλωσε:

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που επιστρέψαμε στο Final Four. Δεν υποτιμούμε αυτό το επίτευγμα και δουλεύουμε για να προετοιμάσουμε την ομάδα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θα δούμε αν θα καταφέρουμε να πάμε εκεί και να κάνουμε καλή δουλειά.

Κάθε σεζόν πρέπει να αντιμετωπίζεις κάθε αγώνα ξεχωριστά. Φέτος, είμαστε μια νέα ομάδα. Σε όλη αυτή την πορεία προσπαθήσαμε να βρούμε τον δικό μας δρόμο. Σταδιακά το καταφέραμε. Πριν από τα πλέι οφ, ενωθήκαμε ως ομάδα και διαχειριστήκαμε καλά αυτή τη φάση.

Θα αντιμετωπίσουμε την πρωτοπόρο της EuroLeague. Είναι το μεγάλο φαβορί. Ωστόσο, αν είμαστε με τη σωστή νοοτροπία και φυσική κατάσταση, μπορούμε να νικήσουμε οποιαδήποτε ομάδα.

Δεν νομίζω ότι η ατμόσφαιρα είναι πολύ σημαντική. Ο πρώτος κανόνας του Final Four είναι να μην επηρεάζεσαι από τίποτα. Πρέπει να προσπαθείς να είσαι στο καλύτερο επίπεδό σου».

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΠΥΥ: Μηδενική ανοχή σε φαινόμενα διαφθοράς, απάτης και κατασπατάλησης δημόσιου χρήματος

Καρκίνος: Ανοσοθεραπεία συντέλεσε σε σημαντική μείωση των θανάτων και των μεταστάσεων δείχνει ελληνική μελέτη

ΕΤΑΔ: Διαγωνισμός για την αξιοποίηση εμβληματικού ακινήτου στο κέντρο των Χανίων

Παπασταύρου: Διεύρυνση του Κάθετου Διαδρόμου με Βόρεια Μακεδονία και Σερβία – Κοινό μέτωπο 4 χωρών στην Αθήνα

Το Codex έρχεται στο κινητό σας – Τι ανακοίνωσε η OpenAI

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
21:46 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Παναθηναϊκός – Μύκονος 99-75: Έβγαλε την υποχρέωση

Επέστρεψε στις νίκες ο Παναθηναϊκός μετά τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό από τη Βαλένθια, επικρατώντα...
20:42 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Ανακαλείται η Ειδική Αθλητική Αναγνώριση της ερασιτεχνικής ΑΕΚ – Δείτε την απόφαση που αναρτήθηκε στη Διαύγεια

Απόφαση-σοκ αναρτήθηκε σήμερα στην «Διαύγεια», σύμφωνα με την οποία ανακαλείται η Ειδική Αθλητ...
10:40 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Παναθηναϊκός: Ξεσπά ο Νάιτζελ Χέιζ – Ντέιβις – «Κάποιοι να προσέχουν τι λένε, όλα επιστρέφουν και η μέρα μας θα έρθει ξανά»

Ξεσπά μέσα από ανάρτησή του στο Instagram ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις για την πολύ έντονη κριτική π...
08:18 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Ταεκβοντό: Χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα για τον Άρη Ψαρρό

Το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Ταεκβοντό Ανδρών – Γυναικών που διεξάγεται ...
MUST READ

Άδωνις Γεωργιάδης για Νίκο Ανδρουλάκη: Λίγο πριν από το πρώτο μνημόνιο νοίκιασε ακίνητο στο Δημόσιο, το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και έκτοτε έχει λάβει 1,2 εκατ. ευρώ

Εφορία: Στέλνει τον «λογαριασμό» σε 12.000 φορολογούμενους για αδήλωτα εισοδήματα – Πιάστηκαν στη… φάκα των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων

LIVE – 76η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις