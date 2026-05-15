Euroleague – Σαρούνας Γιασικεβίτσιους: «Ο Ολυμπιακός είναι το μεγάλο φαβορί του Final Four της Αθήνας»

Η Φενερμπαχτσέ ετοιμάζεται για το ταξίδι της στην Αθήνα και τη συμμετοχή της στο Final Four της EuroLeague, στο Telekom Center Athens, με στόχο να υπερασπιστεί τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης που κατέκτησε πέρυσι στο Άμπου Ντάμπι.

Η ομάδα της Κωνσταντινούπολης θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό της Παρασκευής (22/5). Οι «ερυθρόλευκοι» τερμάτισαν στην πρώτη θέση της κανονικής περιόδου και έγιναν η μόνη ομάδα που προκρίθηκε στο Final Four με sweep (3-0).

Ο προπονητής της Φενερμπαχτσέ, Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, μίλησε για την παρουσία της ομάδας του στην τελική φάση της διοργάνωσης και χαρακτήρισε τον Ολυμπιακό «μεγάλο φαβορί» για τον μεταξύ τους ημιτελικό.

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους δήλωσε:

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που επιστρέψαμε στο Final Four. Δεν υποτιμούμε αυτό το επίτευγμα και δουλεύουμε για να προετοιμάσουμε την ομάδα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θα δούμε αν θα καταφέρουμε να πάμε εκεί και να κάνουμε καλή δουλειά.

Κάθε σεζόν πρέπει να αντιμετωπίζεις κάθε αγώνα ξεχωριστά. Φέτος, είμαστε μια νέα ομάδα. Σε όλη αυτή την πορεία προσπαθήσαμε να βρούμε τον δικό μας δρόμο. Σταδιακά το καταφέραμε. Πριν από τα πλέι οφ, ενωθήκαμε ως ομάδα και διαχειριστήκαμε καλά αυτή τη φάση.

Θα αντιμετωπίσουμε την πρωτοπόρο της EuroLeague. Είναι το μεγάλο φαβορί. Ωστόσο, αν είμαστε με τη σωστή νοοτροπία και φυσική κατάσταση, μπορούμε να νικήσουμε οποιαδήποτε ομάδα.

Δεν νομίζω ότι η ατμόσφαιρα είναι πολύ σημαντική. Ο πρώτος κανόνας του Final Four είναι να μην επηρεάζεσαι από τίποτα. Πρέπει να προσπαθείς να είσαι στο καλύτερο επίπεδό σου».