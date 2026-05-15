Survivor: Προφυλακίστηκε ο χειριστής του σκάφους που τραυμάτισε σοβαρά τον Σταύρο Φλώρο – «Τις πρώτες ώρες δεν ξέραμε αν ζει» λέει η αδελφή του

Προφυλακιστέος κρίθηκε από τις δικαστικές αρχές στον Άγιο Δομίνικο, ο χειριστής του ταχυπλόου που τραυμάτισε σοβαρά τον παίκτη του Survivor, Σταύρο Φλώρο.

Ο χειριστής του μοιραίου σκάφους, που είχε συλληφθεί μετά το ατύχημα, φέρεται να υποστήριξε πως στη θάλασσα δεν υπήρχαν σημαδούρες. Οι μαρτυρίες όμως των επιβατών στο ταχύπλοο περί του αντιθέτου, όπως και τα λόγια του Μάνου Μαλλιαρού που γλίτωσε από θαύμα εκείνα τα δευτερόλεπτα, μέτρησαν καταλυτικά, στην απόφαση των Αρχών της Δομινικανής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με το MEGA, ο χειριστής του σκάφους δεν κατάφερε να πείσει πως η ευθύνη ανήκε αποκλειστικά στους δυο Έλληνες παίκτες του Survivor. Μετά το χτύπημα, είχε πει πως η ταχύτητα που είχε αναπτύξει ήταν η προβλεπόμενη, πως είχε διαρκώς στραμμένη την προσοχή του στη θάλασσα και πως η πορεία που ακολούθησε ήταν η συνηθισμένη, μακριά από την ακτή.

Ο Μάνος Μαλλιαρός που βοήθησε τον Σταύρο Φλώρο δευτερόλεπτα μετά το ατύχημα, φέρεται να έχει καταθέσει πως οι δυο τους τήρησαν τους κανόνες ασφαλείας και πως το σκάφος παρέσυρε το διαχωριστικό, με αποτέλεσμα να ακρωτηριαστεί το αριστερό πόδι του 22χρονου από το γόνατο και κάτω και να τραυματιστεί σοβαρά στον δεξί του αστράγαλο.

O παραγωγός του Survivor, Ατζούν Ιλίτζαλι, επισημαίνει πως ακόμα πολλά σημεία του σοβαρού ατυχήματος δεν έχουν αποσαφηνιστεί.

«Τις πρώτες ώρες δεν ξέραμε αν ζει ή αν πέθανε»

Η αδελφή του Σταύρου Φλώρου ανέφερε πως ο παίκτης του Survivor έχει καλή ψυχολογία, ενώ μίλησε και για τις δραματικές στιγμές που βίωσε η οικογένειά του.

«Έχουμε μιλήσει με τον Σταύρο τηλεφωνικά και με βιντεοκλήση. Ακούγεται πολύ αισιόδοξος. Έχουμε πολλές ελπίδες να αποκατασταθεί το δεξί το πόδι με το καλό. Έχει καλή ψυχολογία και τώρα περιμένουμε να γίνει το επόμενο βήμα, να μεταφερθεί στην Αμερική. Το σημαντικό είναι ότι έχει πολύ καλή ψυχολογία και ο ίδιος για να το αντέξει. Δεν ξέρω αν είδατε την φωτογραφία που κυκλοφόρησε. Αυτό είναι το πρόσωπο που βλέπουμε. Ευδιάθετο! Είναι ευδιάθετος ευτυχώς και αυτό μας δίνει και εμάς πάρα πολύ κουράγιο» δήλωσε η αδελφή του Σταύρου στο Livenews.

«Ήταν σοκαριστικό. Τις πρώτες ώρες δεν ξέραμε αν ζει, αν πέθανε. Δεν ξέραμε τι γινόταν τόσο μακριά. Αλλά δόξα τω Θεώ όλα πήγαν καλά. Είναι θαύμα ότι ζει, μας το είπαν όλοι. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι τραυματίες πεθαίνουν τα πρώτα 30’, μας είπαν από το λιμενικό. Πάρα πολλά ατυχήματα, σχεδόν 100% θνησιμότητα. Το ότι έφτασε στην κλινική σε 40’ και ότι χειρουργήθηκε και άνοιξε τα μάτια του και ούτε μια στιγμή δεν έχασε τις αισθήσεις του, είναι θαύμα. Είχε πραγματικά άγιο» πρόσθεσε.

Και συνέχισε: «Τι ακριβώς έγινε θα το δουν οι έρευνες. Όμως έχουμε βεβαιότητα ότι τα παιδιά είχαν σημαδούρα και δεν ήταν πιο μέσα από τα 100 μέτρα κι αυτό είναι βέβαιο. Δηλαδή ήταν στα όρια που έπρεπε να είναι τα παιδιά. Τον βλέπεις από την άλλη γραμμή και τον βλέπεις χαμογελαστό. Λες αφού μπορεί εκείνος, θα συνεχίσουμε, θα τον στηρίξουμε και δόξα τω Θεώ που στέκεται έτσι προς το παρόν. Ελπίζουμε να συνεχίσει».

«Από εδώ και πέρα είναι ένας μαραθώνιος. Ο καιρός που θα χρειαστεί θα είναι πολύς. Σταδιακά θα κάνουμε βάρδιες, άλλοι θα πηγαίνουμε, άλλοι θα ερχόμαστε για να είναι πάντα κάποιος στο πλάι του. Να έχει πάντα ένα οικείο πρόσωπο κοντά του. Τουλάχιστον ένα, αν όχι και περισσότερα», κατέληξε.