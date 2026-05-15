Survivor: Η φωτογραφία του Σταύρου Φλώρου από το νοσοκομείο μετά τον σοβαρό τραυματισμό του

Enikos Newsroom

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Σταύρος Φλώρος- Survivor
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Βιντεοκλήση με τον Σταύρο Φλώρο, ο οποίος βρίσκεται στο νοσοκομείο μετά τον σοβαρό τραυματισμό του ενώ έκανε ψαροντούφεκο και τον χτύπησε ταχύπλοο με τις προπέλες του, έκανε η πρώην παίκτρια του «Survivor», Μαντίσα Τσότα.

Η Μαντίσα ανέβασε φωτογραφίες με τον Σταύρο να εμφανίζεται χαμογελαστός, ενώ η ίδια έγραψε χαρακτηριστικά:

 «Πόσο χαρούμενη, χαμογελάρα μου».

Σε ανάρτησή της στα social media είχε αναφερθεί νωρίτερα στο περιστατικό, ενώ κάτω από σχετικό βίντεο χρήστες ρωτούσαν για την κατάσταση του παίκτη.

Στη συνέχεια το στιγμιότυπο διαγράφηκε.

Υπενθυμίζεται πως ο 22χρονος Σταύρος Φλώρος ακρωτηριάστηκε κατά τη διάρκεια ψαροντούφεκου και νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση, εκτός κινδύνου. Τις επόμενες ημέρες, ίσως και αύριο, θα ταξιδέψει στις ΗΠΑ σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ο FDA εγκρίνει χάπι αδυνατίσματος που μπορεί να αποτρέψει καρδιακό, εγκεφαλικό και φλεγμονή – Αντικαθιστά τις ενέσεις

Σε ποιες χώρες μειώνονται τα ποσοστά παχυσαρκίας και σε ποιες αυξάνονται δραματικά- Τι ισχύει για την Ελλάδα

Προϋπολογισμός: Στα 5,2 δισ. ευρώ το πρωτογενές πλεόνασμα το α’ τετράμηνο του 2026 – Τι δείχνουν τα στοιχεία για τα φορολογ...

Τεκμαρτό εισόδημα: Ποιοι περνούν από κόσκινο από την Εφορία

Υγροί κρύσταλλοι και η δημιουργία σκυρμιονίων κατά παραγγελία σε θερμοκρασία δωματίου

Η Microsoft διορθώνει 138 ευπάθειες, συμπεριλαμβανομένων σφαλμάτων DNS και Netlogon RCE
περισσότερα
09:47 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Eurovision 2026: Σάρωσε στην τηλεθέαση ο Β’ Ημιτελικός

Σάρωσε και ο Β Ημιτελικός της Eurovision στην τηλεθέαση. Η εμφάνιση της Κύπρου με την Antigoni...
09:12 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Έγκλημα στο Ιόνιο – Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα – Από τη βραβευμένη συγγραφέα  Emily Sullivan

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα –...
08:00 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Την Κυριακή με τη Realnews: Ό,τι και αν αγοράσεις, σκανάρεις και κερδίζεις!

Την Κυριακή με τη Realnews: Ό,τι και αν αγοράσεις, σκανάρεις και κερδίζεις! Με το PADU app, το...
07:55 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Eurovision 2026: Η σειρά εμφάνισης στον Μεγάλο Τελικό – Η θέση της Ελλάδας και της Κύπρου

Αντίστροφη μέτρηση για τον Μεγάλο Τελικό του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, που θ...
MUST READ

Άδωνις Γεωργιάδης για Νίκο Ανδρουλάκη: Λίγο πριν από το πρώτο μνημόνιο νοίκιασε ακίνητο στο Δημόσιο, το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και έκτοτε έχει λάβει 1,2 εκατ. ευρώ

Εφορία: Στέλνει τον «λογαριασμό» σε 12.000 φορολογούμενους για αδήλωτα εισοδήματα – Πιάστηκαν στη… φάκα των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων

LIVE – 76η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις