Survivor: Η φωτογραφία του Σταύρου Φλώρου από το νοσοκομείο μετά τον σοβαρό τραυματισμό του

Βιντεοκλήση με τον Σταύρο Φλώρο, ο οποίος βρίσκεται στο νοσοκομείο μετά τον σοβαρό τραυματισμό του ενώ έκανε ψαροντούφεκο και τον χτύπησε ταχύπλοο με τις προπέλες του, έκανε η πρώην παίκτρια του «Survivor», Μαντίσα Τσότα.

Η Μαντίσα ανέβασε φωτογραφίες με τον Σταύρο να εμφανίζεται χαμογελαστός, ενώ η ίδια έγραψε χαρακτηριστικά:

«Πόσο χαρούμενη, χαμογελάρα μου».

Σε ανάρτησή της στα social media είχε αναφερθεί νωρίτερα στο περιστατικό, ενώ κάτω από σχετικό βίντεο χρήστες ρωτούσαν για την κατάσταση του παίκτη.

Στη συνέχεια το στιγμιότυπο διαγράφηκε.

Υπενθυμίζεται πως ο 22χρονος Σταύρος Φλώρος ακρωτηριάστηκε κατά τη διάρκεια ψαροντούφεκου και νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση, εκτός κινδύνου. Τις επόμενες ημέρες, ίσως και αύριο, θα ταξιδέψει στις ΗΠΑ σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης.