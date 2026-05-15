Χατζηδάκης: Κανείς δεν έχει δικαίωμα να ταυτίζει την ψυχή του με την παράταξη, ειδικά όταν έχει πάει σε άλλα κόμματα

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε τηλεοπτική συνέντευξη στην ΕΡΤ αναφέρθηκε θέματα της επικαιρότητας αλλά και στο Συνέδριο της ΝΔ, η διεξαγωγή του οποίου ξεκινά σήμερα (15/5).

«Στόχος είναι να γίνει αποτίμηση της πορείας και η χάραξη της προοπτικής για το μέλλον, με στόχο την «Ελλάδα του 2030». Παρά την αναπόφευκτη κόπωση μερίδας του εκλογικού σώματος η ΝΔ παραμένει αρκετά μπροστά σε σχέση με το δεύτερο κόμμα και αυτό δείχνει κάτι. Είμαστε η πολιτική δύναμη που μπορεί να ακουμπήσει πάνω της ρεαλιστικά τις ελπίδες της η Ελλάδα, είπε χαρακτηριστικά. Προφανώς έχουμε κάνει και λάθη αλλά η συνολική αποτίμηση είναι θετική και για την πλειοψηφία του κόσμου».

Ερωτηθείς για την επιστολή των δέκα στελεχών της γαλάζιας παράταξης απάντησε ότι «Κανείς δεν έχει δικαίωμα να ταυτίζει την ψυχή του με την παράταξη, ειδικά όταν έχει πάει σε άλλα κόμματα. Εγώ είμαι από 18 ετών στην παράταξη».

Αναφορικά με τις ηχηρές απουσίες των δύο πρώην πρωθυπουργών, Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή, σημείωσε ότι «Δεν μπορώ να σας πω ότι χαίρομαι, όμως σέβομαι και τους δύο και και ήμουν μέλος της κυβέρνησής τους».

Εν συνεχεία ανέφερε για την Εξεταστική που προτείνει το ΠΑΣΟΚ για το θέμα των υποκλοπών, «ότι το θέμα το ερευνά η δικαιοσύνη και υπάρχουν πολυετείς καταδίκες. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη που μας αρέσει και δικαιοσύνη που δεν μας αρέσει, είναι σαφές πως η διαδικασία προχωρά».

Για τις δηλώσεις της κ. Κοβέσι και τις όποιες αντιδράσεις από γαλάζια στελέχη, υποστήριξε πως «οι αποφάσεις της δικαιοσύνης είναι σεβαστές και η διερεύνηση θα δείξει προς ποια κατεύθυνση κινείται το «πράγμα».

Σχετικά με την τετραήμερη εργασία, πρόταση που έγινε από το ΠΑΣΟΚ, είπε «πως έχουν θεσπιστεί πιο ευέλικτες εργασιακές ρυθμίσεις, υπό την προϋπόθεση συμφωνίας εργαζομένων-εργοδοτών, αλλά η πρόταση του ΠΑΣΟΚ έτυχε αρνητικού σχολιασμού από το ΕΒΕΑ και τη ΓΣΕΒΕΕ, οι πρόεδροι των οποίων πρόσκεινται στο ΠΑΣΟΚ».

Μιλώντας για τον Ν. Ανδρουλάκη και την πρόσφατη αντιπαράθεση για το ακίνητο στο Ηράκλειο, τόνισε «πως το θέμα είναι πολιτικό και οι πολίτες μπορούν να βγάλουν συμπεράσματα».

Ολοκληρώνοντας ο κ. Χατζηδάκης, δήλωσε ότι «αυτό που μένει στο τέλος, είναι το έργο που αφήνει κάποιος πίσω του».