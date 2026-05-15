Γεωργιάδης κατά Ανδρουλάκη για το ακίνητο: Λέει ψέματα για τα 1.000 ευρώ

Άννα Δόλλαρη

Πολιτική

Άδωνις Γεωργιάδης -Νίκος Ανδρουλάκης
Σε αντιπαράθεσή τους στη Βουλή
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, χαρακτήρισε ως «ψευδείς» τους ισχυρισμούς του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, ότι η οικογένειά του λαμβάνει 1.000 ευρώ τον μήνα από την ενοικίαση του επίμαχου ακινήτου στο δημόσιο, καθώς όπως υποστήριξε ο υπουργός Υγείας, το μίσθωμα ανέρχεται στα 10.000 ευρώ τον μήνα.

«Είναι κωμικό να μιλάει για 1.000 ευρώ μετά φόρων. Η σύμβαση που εισπράττει η οικογένεια Ανδρουλάκη είναι 10.000 ευρώ τον μήνα. Στην προσπάθεια να υποβαθμίσει την υπόθεση είπε ένα μεγάλο ψέμα. Η ουσία της υπόθεσης είναι ότι επί κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ ο πατέρας και ο γιος Ανδρουλάκης, και οι δύο υψηλόβαθμα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, πήραν από την κυβέρνηση της εποχής (σ.σ. το 2009) ένα συμβόλαιο» είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στο Action 24.

«Είναι ψέμα και ότι η ενοικίαση αποφασίστηκε επί κυβέρνησης Καραμανλή και το Κτηματολόγιο υλοποίησε την απόφαση αυτή. Οι εκλογές του 2009 έγιναν αρχές Οκτωβρίου, το συμβόλαιο το υπέγραψε το Κτηματολόγιο τον Απρίλιο του 2010 και η επιτροπή που απέρριψε την φτηνότερη προσφορά έγινε τον Οκτώβριο του 2009. Καμία κυβέρνηση Καραμανλή όπως λέει ψευδώς δεν ολοκλήρωσε τη διαδικασία. Και μου κάνει εντύπωση ότι λέει τόσα ψέματα στην τηλεόραση» συνέχισε ο κ. Γεωργιάδης.

«Η επιτροπή αξιολόγησης ενέκρινε τις τέσσερις προσφορές από τις οποίες η 4η του κ. Ανδρουλάκη ήταν η φτηνότερη, απορρίπτοντας την πέμπτη που ήταν σημαντικά φτηνότερη. Για να καταλάβει ο κόσμος: Ο Ανδρουλάκης έδωσε τίμημα 10.500 ευρώ και αυτός που έκοψαν επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ έδωσε 7.500 ευρώ. Άρα επί κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ ένα μεγάλο στέλεχος της νομαρχιακής Ηρακλείου κέρδισε ένα συμβόλαιο από το Δημόσιο. Έχουμε καταφανώς εύνοια της οικογένειας Ανδρουλάκη» τόνισε.

«Έχει ξεκινήσει με μια σειρά ψεμάτων. Είπε ότι νοικιαζόταν από το 2004. Εγώ δεν το ξέρω, αλλά εδώ δεν κολλάει κάτι: αν υπήρχε προηγούμενη σύμβαση με το κτηματολόγιο το 2004, γιατί έγινε ο διαγωνισμός το 2009 και το 2010; Αν ήταν σε άλλη υπηρεσία είναι άσχετο με αυτό που συζητάμε. Πονηρά ακούω, επίσης, το εξής: λέει ο Ανδρουλάκης δεν είναι το πρώτο συμβούλιο το 2010, ήταν το 2004. Οι εκλογές τότε ήταν το Μάρτιο, μήπως το συμβόλαιο που πήρε το 2004 έγινε προ των εκλογών; Να μας το παρουσιάσει γιατί αν έχει πάρει το συμβόλαιο πριν φύγει ο Σημίτης ακόμα χειρότερα γι’ αυτόν. Από την ώρα που μόνος του λέει ότι υπήρχε προηγούμενο συμβόλαιο, ποιον μήνα και με ποια διαδικασία;» περιέγραψε.

Κατέληξε λέγοντας πως: «Εγώ δεν έχω σκοπό να πάω τον Ανδρουλάκη στα δικαστήρια, είπα όμως ότι δεν μπορεί να κουνάει το δάχτυλο. Είναι ένας βαθύπλουτος, ένα εκατ. από εδώ και ένα από εκεί, και τώρα τον έπιασε ο πόνος για τον φτωχό Έλληνα. Αυτή την περίοδο δύο αρχηγοί με έχουν χρεώσει αρχηγό εγκληματικής οργάνωσης για την πολιτική δολοφονία τους: Ο Ανδρουλάκης και η Κωνσταντοπούλου. Η οικογένεια Ανδρουλάκη και ο κ. Ανδρουλάκης προσωπικά εισπράττει 10.000 ευρώ τον μήνα από το Δημόσιο».

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ο FDA εγκρίνει χάπι αδυνατίσματος που μπορεί να αποτρέψει καρδιακό, εγκεφαλικό και φλεγμονή – Αντικαθιστά τις ενέσεις

Σε ποιες χώρες μειώνονται τα ποσοστά παχυσαρκίας και σε ποιες αυξάνονται δραματικά- Τι ισχύει για την Ελλάδα

Προϋπολογισμός: Στα 5,2 δισ. ευρώ το πρωτογενές πλεόνασμα το α’ τετράμηνο του 2026 – Τι δείχνουν τα στοιχεία για τα φορολογ...

Τεκμαρτό εισόδημα: Ποιοι περνούν από κόσκινο από την Εφορία

Υγροί κρύσταλλοι και η δημιουργία σκυρμιονίων κατά παραγγελία σε θερμοκρασία δωματίου

Η Microsoft διορθώνει 138 ευπάθειες, συμπεριλαμβανομένων σφαλμάτων DNS και Netlogon RCE
περισσότερα
10:52 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Παρέμβαση της ΕΕ ζητεί ο Βασίλης Κικίλιας για την παράνομη αλιεία από Τούρκους ψαράδες

Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία για την παράνομη αλιεία, την παραβίαση των κανόνων του Διεθνούς ...
10:46 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Μαρία Καρυστιανού: Αποκαλυπτήρια για το κόμμα της στις 21 Μαΐου – Η ιδρυτική διακήρυξη, το όνομα και ο δημοσιογράφος που θα βρίσκεται στο πλευρό της

Στο εμβληματικό «Ολύμπιον» της Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Πέμπτη η επίσημη πα...
10:34 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Χατζηδάκης: Κανείς δεν έχει δικαίωμα να ταυτίζει την ψυχή του με την παράταξη, ειδικά όταν έχει πάει σε άλλα κόμματα

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε τηλεοπτική συνέντευξη στην ΕΡΤ αναφέρθηκε θ...
10:22 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Καρυστιανού: Να αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο για Καραμανλή

Στον αρεοπαγίτη-ανακριτή του Δικαστικού Συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου, Ηλία Γιαρένη, ο οπ...
MUST READ

Άδωνις Γεωργιάδης για Νίκο Ανδρουλάκη: Λίγο πριν από το πρώτο μνημόνιο νοίκιασε ακίνητο στο Δημόσιο, το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και έκτοτε έχει λάβει 1,2 εκατ. ευρώ

Εφορία: Στέλνει τον «λογαριασμό» σε 12.000 φορολογούμενους για αδήλωτα εισοδήματα – Πιάστηκαν στη… φάκα των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων

LIVE – 76η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις