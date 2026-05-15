Eurovision 2026: Φινλανδία, Αυστραλία και Ελλάδα στην κορυφή των αποδόσεων – Τα φαβορί και η ανατροπή

Οι πρώτες στοιχηματικές προβλέψεις για τον Μεγάλο Τελικό της Eurovision 2026 έχουν ήδη προκαλέσει συζητήσεις, με την Φινλανδία να εμφανίζεται ως το μεγάλο φαβορί σύμφωνα με τους bookmakers. Στην κορυφή των αποδόσεων βρίσκεται το τραγούδι «Liikenhetiin» των Lampenius & Parkkonen, συγκεντρώνοντας ποσοστό νίκης που αγγίζει το 43%.

Σημειώνεται πως από την αρχή και πριν από τους 2 ημιτελικούς η Φινλανδία δεν κατέβηκε ποτέ από την 1η θέση των στοιχηματικών. Όμως η ανατροπή έρχεται μετά την ολοκλήρωση του Β ημιτελικού, καθώς ο Akylas φαίνεται να έχει πτωτική τάση και βρίσκεται στην 3η θέση πλέον (πριν τον ημιτελικό ήταν σταθερά στην 2η θέση).

Στη δεύτερη θέση ακολουθεί η Αυστραλία με το «Eclipse» της Delta Goodrem. Ψηλά στις προβλέψεις βρίσκονται επίσης το Ισραήλ και η Ρουμανία, δείχνοντας πως ο ανταγωνισμός αναμένεται ιδιαίτερα έντονος.

Η Κύπρος με την Antigoni μετά την πρόκριση φαίνεται να έχει επίσης πτωτική τάση και βρίσκεται σήμερα εκτός 15άδας και συγκεκριμένα στην 16η θέση.

Παρότι οι αποδόσεις των στοιχηματικών αποτελούν μόνο μια πρώτη εικόνα και όχι τελικό αποτέλεσμα, είναι σαφές πως το ενδιαφέρον για τη διοργάνωση είναι ανεβασμένο.

