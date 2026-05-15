Σέρρες: Ξανά στους δρόμους αγρότες και κτηνοτρόφοι 4 μήνες μετά την αποχώρηση από το μπλόκο του Προμαχώνα – Δείτε βίντεο

Με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα, αγρότες και κτηνοτρόφοι από τις Σέρρες αλλά και από περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας πραγματοποιούν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη διασταύρωση του Λευκώνα.

Σχεδόν τέσσερις μήνες μετά την αποχώρησή τους από το μπλόκο του Προμαχώνα οι αγρότες βρίσκονται ξανά στους δρόμους αφού όπως λένε, οι δεσμεύσεις που έλαβαν από την Κυβέρνηση δεν υλοποιήθηκαν.

Με την καλλιεργητική περίοδο να βρίσκεται στο peak της οι αγρότες δηλώνουν ότι αναγκάζονται να βγαίνουν στους δρόμους, για πρώτη φορά μέσα στον Μάιο, αντί να συνεχίζουν τις αγροτικές εργασίες αφού τα προβλήματα στον πρωτογενή τομέα παραμένουν άλυτα.

Οι παραγωγοί της περιοχής επιχειρούν να κινηθούν με μηχανοκίνητη πορεία προς τον μεθοριακό σταθμό προκειμένου να διαμαρτυρηθούν.

Δυνάμεις της αστυνομίας έχουν στήσει φραγμό στο σημείο προκειμένου να εμποδίσουν τους διαμαρτυρόμενους να φτάσουν στο σημείο.

«Ο πρωτογενής τομέας καταρρέει και δυστυχώς μας αναγκάζουν να βγούμε στους δρόμους μέσα στον Μάιο. Στέλνουμε μήνυμα στην κυβέρνηση ώστε να λάβει σοβαρά υπόψιν της τον πρωτογενή τομέα, να υλοποιήσει τις υποσχέσεις της και να στηρίξει τον πρωτογενή τομέα» αναφέρει στο emakedonia.gr ο εκπρόσωπος του μπλόκου Προμαχώνα, Γιάννης Τουρτούρας.

Ο ίδιος δηλώνει ότι αρκετοί αγρότες παραμένουν απλήρωτοι εδώ και αρκετό καιρό λόγω της αυστηροποίησης συστήματος πληρωμών.

«Θα έπρεπε να είμαστε στα χωράφια μας. Η έλλειψη ρευστότητας είναι μεγάλη καθώς τα προβλήματα με το ΑΤΑΚ και το ΚΑΕΚ παραμένουν. Τα 80 εκατ. για το βαμβάκι δεν έχουν δοθεί. Τα ρύζια δεν πουλιούνται και παραμένουν στις αποθήκες μας λόγω των τιμών. Το κόστος παραγωγής παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα. Το πετρέλαιο παραμένει στα 2 ευρώ ενώ οι τιμές στα λιπάσματα έχουν αυξηθεί κατά 40%» επισημαίνει ο ίδιος.

Οι εκπρόσωποι των αγροτών τονίζουν ότι δεν έχουν σκοπό να εμποδίσουν τις μετακινήσεις των υπολοίπων κοινωνικών ομάδων ωστόσο περιμένουν σαφείς απαντήσεις από την κυβέρνηση χωρίς να αποκλείουν μπαράζ κινητοποιήσεων ακόμα και εν μέσω καλοκαιριού.

