Σέρρες: Ξανά στους δρόμους αγρότες και κτηνοτρόφοι 4 μήνες μετά την αποχώρηση από το μπλόκο του Προμαχώνα – Δείτε βίντεο

Εύη Κατσώλη

Κοινωνία

Σέρρες- αγρότες- κινητοποιήσεις
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα, αγρότες και κτηνοτρόφοι από τις Σέρρες αλλά και από περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας πραγματοποιούν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη διασταύρωση του Λευκώνα.

Σχεδόν τέσσερις μήνες μετά την αποχώρησή τους από το μπλόκο του Προμαχώνα οι αγρότες βρίσκονται ξανά στους δρόμους αφού όπως λένε, οι δεσμεύσεις που έλαβαν από την Κυβέρνηση δεν υλοποιήθηκαν.

Με την καλλιεργητική περίοδο να βρίσκεται στο peak της οι αγρότες δηλώνουν ότι αναγκάζονται να βγαίνουν στους δρόμους, για πρώτη φορά μέσα στον Μάιο, αντί να συνεχίζουν τις αγροτικές εργασίες αφού τα προβλήματα στον πρωτογενή τομέα παραμένουν άλυτα.

Οι παραγωγοί της περιοχής επιχειρούν να κινηθούν με μηχανοκίνητη πορεία προς τον μεθοριακό σταθμό προκειμένου να διαμαρτυρηθούν.

Δυνάμεις της αστυνομίας έχουν στήσει φραγμό στο σημείο προκειμένου να εμποδίσουν τους διαμαρτυρόμενους να φτάσουν στο σημείο.

«Ο πρωτογενής τομέας καταρρέει και δυστυχώς μας αναγκάζουν να βγούμε στους δρόμους μέσα στον Μάιο. Στέλνουμε μήνυμα στην κυβέρνηση ώστε να λάβει σοβαρά υπόψιν της τον πρωτογενή τομέα, να υλοποιήσει τις υποσχέσεις της και να στηρίξει τον πρωτογενή τομέα» αναφέρει στο emakedonia.gr ο εκπρόσωπος του μπλόκου Προμαχώνα, Γιάννης Τουρτούρας.

Ο ίδιος δηλώνει ότι αρκετοί αγρότες παραμένουν απλήρωτοι εδώ και αρκετό καιρό λόγω της αυστηροποίησης συστήματος πληρωμών.

«Θα έπρεπε να είμαστε στα χωράφια μας. Η έλλειψη ρευστότητας είναι μεγάλη καθώς τα προβλήματα με το ΑΤΑΚ και το ΚΑΕΚ παραμένουν. Τα 80 εκατ. για το βαμβάκι δεν έχουν δοθεί. Τα ρύζια δεν πουλιούνται και παραμένουν στις αποθήκες μας λόγω των τιμών. Το κόστος παραγωγής παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα. Το πετρέλαιο παραμένει στα 2 ευρώ ενώ οι τιμές στα λιπάσματα έχουν αυξηθεί κατά 40%» επισημαίνει ο ίδιος.

Οι εκπρόσωποι των αγροτών τονίζουν ότι δεν έχουν σκοπό να εμποδίσουν τις μετακινήσεις των υπολοίπων κοινωνικών ομάδων ωστόσο περιμένουν σαφείς απαντήσεις από την κυβέρνηση χωρίς να αποκλείουν μπαράζ κινητοποιήσεων ακόμα και εν μέσω καλοκαιριού.

Δείτε βίντεο:

 

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ψυχίατροι: Έκκληση για υπεύθυνη ενημέρωση και ενίσχυση της ψυχικής υγείας των νέων

Ο FDA εγκρίνει χάπι αδυνατίσματος που μπορεί να αποτρέψει καρδιακό, εγκεφαλικό και φλεγμονή – Αντικαθιστά τις ενέσεις

Φοροαπαλλαγή πρώτης κατοικίας: Τι ισχύει για τους συζύγους που βρίσκονται σε διάσταση

Youth Pass 2026: Έως σήμερα οι αιτήσεις – Πότε θα γίνουν οι πληρωμές και ποιοι θα πάρουν “διπλό” voucher

Υγροί κρύσταλλοι και η δημιουργία σκυρμιονίων κατά παραγγελία σε θερμοκρασία δωματίου

Η Microsoft διορθώνει 138 ευπάθειες, συμπεριλαμβανομένων σφαλμάτων DNS και Netlogon RCE
περισσότερα
12:52 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Κατάληψη γερανού στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας: Ακτιβιστές ανάρτησαν πανό για τα Προσφυγικά – Δείτε εικόνες

«Κατάληψη» σε γερανό του εργοταξίου του μετρό στη συμβολή της Αλεξάνδρας και της Μουστοξύδη πρ...
11:55 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Αχαΐα: Συνελήφθη ο δράστης της απόπειρας ανθρωποκτονίας εναντίον του 35χρονου – Είναι συγγενής του

Συνελήφθη o 52χρονος που αποπειράθηκε να δολοφονήσει έναν 35χρονο άνδρα στην Κάτω Αχαΐα. Πληρο...
11:18 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Ρόδος: Εντοπίστηκε σώος ο Βρετανός που ήταν αγνοούμενος – Μπέρδεψε τα λεωφορεία και αντί για το Φαληράκι, πήγε στην άλλη πλευρά του νησιού

Καλά στην υγεία του, και σε κατάσταση… ευθυμίας εντοπίστηκε τα ξημερώματα, έπειτα από έρ...
10:28 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 17χρονος που μετέφερε μετανάστες με… ηλεκτρικό πατίνι

Για εμπλοκή σε υπόθεση παράνομης μεταφοράς μεταναστών συνελήφθη 17χρονος, έπειτα από έλεγχο ασ...
MUST READ

Άδωνις Γεωργιάδης για Νίκο Ανδρουλάκη: Λίγο πριν από το πρώτο μνημόνιο νοίκιασε ακίνητο στο Δημόσιο, το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και έκτοτε έχει λάβει 1,2 εκατ. ευρώ

Εφορία: Στέλνει τον «λογαριασμό» σε 12.000 φορολογούμενους για αδήλωτα εισοδήματα – Πιάστηκαν στη… φάκα των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων

LIVE – 76η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις