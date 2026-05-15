Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 17χρονος που μετέφερε μετανάστες με… ηλεκτρικό πατίνι

Εύη Κατσώλη

Κοινωνία

Πατίνι
Για εμπλοκή σε υπόθεση παράνομης μεταφοράς μεταναστών συνελήφθη 17χρονος, έπειτα από έλεγχο αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης.

Ο Αιγύπτιος, εντοπίστηκε χθες το πρωί να μεταφέρει με… ηλεκτρικό πατίνι δύο μετανάστες, από το Νεπάλ και το Πακιστάν (αντιστοίχως), οι οποίοι διέμεναν παράνομα στη χώρα. Όταν οι αστυνομικοί τού έκαναν σήμα να σταματήσει, εκείνος προσπάθησε να διαφύγει, συνεχίζοντας την πορεία του, πετώντας στο οδόστρωμα ένα αναδιπλούμενο στιλέτο, όμως ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι δύο παραπάνω άνδρες είχαν εισέλθει παράνομα στην Ελλάδα από τον Έβρο, τα προηγούμενα 24ωρα, ενώ διέμεναν προσωρινά σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη.

Ο ανήλικος συλληφθείς φέρεται να είχε αναλάβει τη μεταφορά τους με το πατίνι σε άλλο κατάλυμα.

