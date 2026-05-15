Απόπειρα δολοφονίας στην Κάτω Αχαΐα: 52χρονος κάρφωσε 35χρονο με μαχαίρι στην πλάτη πάνω σε καβγά – Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή του

Εύη Κατσώλη

Κοινωνία

αστυνομία περιπολικό ελας
Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό 52χρονου που αποπειράθηκε να δολοφονήσει άλλον άνδρα πάνω σε καβγά, έχουν εξαπολύσει αστυνομικοί στην Κάτω Αχαΐα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 όλα συνέβησαν το απόγευμα της Πέμπτης στην οδό Διάκου,  όταν για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, οι δύο άνδρες διαπληκτίστηκαν και τότε ο 52χρονος έβγαλε μια λάμα μαχαιριού και κάρφωσε δύο φορές στην πλάτη τον 35χρονο.

Το θύμα αιμόφυρτο μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο “Αγ. Ανδρέας” όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, ενώ η ΕΛ.ΑΣ αναζητά τον δράστη, που από εκείνη την ώρα εξαφανίστηκε.

Ωστόσο, οι αστυνομικοί τον ταυτοποίησαν και μάλιστα σε έρευνα που έγινε σπίτι του βρέθηκε η λάμα γεμάτη με αίματα.

