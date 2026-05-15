Μαρία Καρυστιανού: Αποκαλυπτήρια για το κόμμα της στις 21 Μαΐου – Η ιδρυτική διακήρυξη, το όνομα και ο δημοσιογράφος που θα βρίσκεται στο πλευρό της

Στο εμβληματικό «Ολύμπιον» της Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Πέμπτη η επίσημη παρουσίαση του νέου κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού. Η ίδια επιβεβαίωσε μέσω social media την εκκίνηση του πολιτικού της εγχειρήματος, με το επιτελείο της να εργάζεται ήδη πυρετωδώς για την ανακοίνωση της ιδρυτικής διακήρυξης.

Το «προσκλητήριο» της Μαρίας Καρυστιανού για την εκδήλωση της 21ης Μαΐου στο «Ολύμπιον» συνοδεύτηκε από ένα AI βίντεο όπου η ίδια αφήνει ελεύθερο ένα λευκό περιστέρι που κρατά στο ράμφος του κλάδο ελιάς.

Η παρουσίαση θα γίνει στη Θεσσαλονίκη, στις 18:30, στον κινηματογράφο Ολύμπιον. «Στις 21 Μαΐου, όλοι μαζί με την Ελπίδα για μια Νέα Αρχή!», ανέφερε στη χθεσινή ανάρτηση η Μαρία Καρυστιανού.

Η κ. Καρυστιανού, προσερχόμενη το πρωί της Παρασκευής στον αρεοπαγίτη-ανακριτή του Δικαστικού Συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου που χειρίζεται την υπόθεση των Τεμπών, προκειμένου να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας για τις ευθύνες του πρώην υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμανλή, ρωτήθηκε για την ανάρτησή της, ωστόσο αρκέστηκε να απαντήσει ότι τώρα είναι έτοιμη για το επόμενο βήμα που θα ξεκινήσει από τη Θεσσαλονίκη.

Ο συμβολισμός με το περιστέρι

Οι πληροφορίες, αναφέρουν ότι η σημειολογία του βίντεο θα αντικατοπτρίζεται και στην ταυτότητα του νέου κόμματος, καθώς το περιστέρι αναμένεται να αποτελεί ένα από τα βασικά σύμβολα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο συμβολισμός με το λευκό περιστέρι δεν είναι τυχαίος, καθώς είχε χρησιμοποιηθεί και στην αντίστροφη μέτρηση για το κίνημα, την Πρωταπριλιά.

«Ξεκινάμε σήμερα ως μια αδιαπέραστη ελπίδα αλήθειας, δικαιοσύνης και αξιοπρέπειας. Σας αναμένουμε με αγάπη στην πρώτη γραμμή! Γιατί το δίκαιο, όταν διεκδικείται με πίστη και ενότητα, δεν χάνει ποτέ! Ξεκινάμε για την ελπίδα» είχε γράψει τότε η Μαρία Καρυστιανού, παραπέμποντας στην ιστοσελίδα του κινήματος xekiname.gr.

Η «ελπίδα» φαίνεται πως αναδεικνύεται σε κεντρικό πυλώνα της επικοινωνιακής στρατηγικής, καθώς είναι η χαρακτηριστική λέξη που είναι κοινή και στα δύο σποτ ως το κυρίαρχο σύνθημα για την ίδρυση του νέου κόμματος.

Ο δημοσιογράφος που τη στηρίζει

Τη συμμετοχή του στο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού προανήγγειλε μέσω ανάρτησής του ο δημοσιογράφος και ανταποκριτής στη Μόσχα Θανάσης Αυγερινός, κάνοντας λόγο για «ιστορική στιγμή» και για μια προσπάθεια πολιτικής και θεσμικής υπέρβασης που γεννήθηκε μέσα από την τραγωδία των Τεμπών.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Θα είναι αναμφίβολα μια ιστορική στιγμή για τη μεταχουντική περίοδο, το οριστικό ίσως τέλος της Μεταπολίτευσης και του δι(στην ουσία μονο-)κομματισμού των «επαγγελματιών» πολιτικών, που οδήγησαν στη χρεοκοπία της χώρας και τα ταπεινωτικά μνημόνια. Για πρώτη φορά επιχειρείται η δημιουργία δύναμης θεσμικής υπέρβασης τής – κατά τον καθηγητή Γ.Κοντογιώργη – «κοινοβουλευτικής μοναρχίας» μέσω μιας «μετωπικής» συμπόρευσης διαφορετικής αφετηρίας πατριωτικών πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων, που γνωρίστηκαν και ενώθηκαν με αφορμή την εγκληματική τραγωδία των Τεμπών και τη σκανδαλώδη συγκάλυψη των ακόμη αγνώστων αιτίων και των πραγματικών ενόχων της. Κεντρικό πρόταγμα η πάταξη της διαφθοράς του πολιτικού προσωπικού και των «κολλητών» τους, η πραγματική και όχι στα χαρτιά ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, η αντιμετώπιση ζωτικών προβλημάτων και η αναβάθμιση του υπό κατάρρευση βιοτικού επιπέδου της πλειονότητας των πολιτών, η δημιουργία συνθηκών για επιστροφή όσων έφυγαν αναγκαστικά από τη χώρα, η διεύρυνση της νομιμοποίησης και της αντιπροσωπευτικότητας της δημοκρατίας μας, η ενίσχυση του ρόλου των ενεργών πολιτών, οι οποίοι και προσπαθούν να ανακτήσουν τον έλεγχο της ζωής τους και να αρθρώσουν κάποιες συντεταγμένες λύσεις για το πολύπλευρο και πολυπλόκαμο υπαρξιακό ζήτημα της χώρας.

Δεν θα μπορούσα να λείπω από μια τέτοια ιστορική συγκυρία, δεν θα μπορούσα να μη συμμεριστώ την κοινή αγωνία και την Ελπίδα ότι ευρύτατες δυνάμεις αξίζει κι έχουν την πρωτοφανή ευκαιρία να προσπαθήσουν να αλλάξουν το μέχρι σήμερα πολιτικό παράδειγμα».

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Action24, βρίσκεται σε στενή επαφή με την Μαρία Καρυστιανού και αναλάβει το κομμάτι της επικοινωνίας του κόμματος. Μένει δε να φανεί εάν το νέο εγχείρημα θα έχει τις κλασικές δομές πχ. Κεντρική επιτροπή που διαθέτουν τα παραδοσιακά κόμματα.

Η ιδρυτική διακήρυξη

Στην εκδήλωση της Θεσσαλονίκης αναμένεται να παρουσιαστεί η ιδρυτική διακήρυξη, η οποία θα αποτελέσει ένα ευρύ κάλεσμα προς την κοινωνία. Το πολιτικό αυτό κείμενο θα ορίζει με σαφήνεια το ιδεολογικό στίγμα του νέου φορέα, περιγράφοντας τις θεμελιώδεις αρχές και τους πολιτικούς στόχους που θα καθοδηγήσουν τη δράση του.

Η Μαρία Καρυστιανού θα εμφανιστεί στο «Ολύμπιον» έχοντας δίπλα της στελέχη του κόμματός της, ωστόσο η πλήρης σύνθεση της «ομάδας» του νέου φορέα θα αποκαλυφθεί σταδιακά, με δεδομένο ότι σε αυτόν θα συμμετέχουν και Έλληνες του εξωτερικού. Εξάλλου, η κ. Καρυστιανού και το επιτελείο της δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην ανανέωση, επιδιώκοντας να προσελκύσει νέους ανθρώπους που μέχρι σήμερα απείχαν από την ενεργό πολιτική δράση.

Το όνομα

Όσον αφορά το όνομα, συνεργάτες της αναφέρουν ότι δεν είναι κανένα από αυτά που έχουν ακουστεί μέχρι σήμερα. Θα είναι ένα όνομα που σύμφωνα με το ACTION24 θα παραπέμπει στο μέλλον. Ερωτηθείσα για το όνομα, η ίδια η κ. Καρυστιανού, αντί απαντήσεως, είπε : «Γιατί να μην υπάρχει ελπίδα; Αν δεν υπήρχε ελπίδα, αλίμονο μας, θα έπρεπε να πάμε να φουντάρουμε».