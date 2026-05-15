Καρυστιανού: Να αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο για Καραμανλή

Στον αρεοπαγίτη-ανακριτή του Δικαστικού Συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου, Ηλία Γιαρένη, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, προσήλθε η Μαρία Καρυστιανού για να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας για τις ευθύνες του πρώην υπουργού Μεταφορών Κώστα Αχ. Καραμανλή.

Η κ. Καρυστιανού προσερχόμενη ζήτησε αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για τον πρώην υπουργό, ο οποίος διώκεται για παράβαση καθήκοντος.

“Το άρθρο 86 του Συντάγματος λειτουργεί σαν κολυμβήθρα του Σιλωάμ”

«Θα ζητήσουμε αναβάθμιση κατηγοριών. Δεν είναι δυνατόν μετά τον θάνατο 57 ανθρώπων να κατηγορείται ο Κώστας Καραμανλής για παράβαση καθήκοντος. Το άρθρο 86 του Συντάγματος λειτουργεί σαν κολυμβήθρα του Σιλωάμ. Ο πρώην υπουργός όχι μόνο δεν διασφάλισε την ασφαλή λειτουργία του σιδηροδρόμου, αλλά αδιαφόρησε πλήρως και αντίθετα επέδειξε πλήρη αδιαφορία για την ανθρώπινη ζωή και ουσιαστικά εν πλήρη συνείδηση αποδέχθηκε την πιθανότητα θανάτου που δυστυχώς συνέβη στα Τέμπη. Η Ελληνική Δικαιοσύνη στο θέμα των Τεμπών δεν έχει δείξει το καλύτερο πρόσωπό της» δήλωσε η κα Καρυστιανού.