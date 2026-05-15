Ρόδος: Εντοπίστηκε σώος ο Βρετανός που ήταν αγνοούμενος – Μπέρδεψε τα λεωφορεία και αντί για το Φαληράκι, πήγε στην άλλη πλευρά του νησιού

Καλά στην υγεία του, και σε κατάσταση… ευθυμίας εντοπίστηκε τα ξημερώματα, έπειτα από έρευνες των αστυνομικών Αρχών καθώς επίσης και εθελοντικών ομάδων της Ρόδου, ο 52χρονος Βρετανός που πήγε στο νησί για διακοπές, αλλά τα ίχνη του χάθηκαν από τους συγγενείς του.

Ο 52χρονος που ξεκίνησε από το Μάντσεστερ, έφτασε στη Ρόδο αλλά… μπέρδεψε τα λεωφορεία, όπως είπε στα μέλη της ομάδας (ΕΠΟΜΕΑ) που τον εντόπισαν, με αποτέλεσμα αντί για το Φαληράκι να βρεθεί στην άλλη πλευρά της Ρόδου και συγκεκριμένα στην περιοχή της Ιξιάς.

Οι έρευνες άρχισαν χθες το μεσημέρι, όταν συγγενείς του ανησύχησαν επειδή δεν εμφανίστηκε ποτέ στο ξενοδοχείο που θα διέμενε, ενώ δεν κατάφερε να εντοπιστεί ούτε από τον οδηγό που θα τον μετέφερε από το αεροδρόμιο στο κατάλυμά του. Επιπλέον ο ίδιος είχε ξεχάσει μέσα στο αυτοκίνητο συγγενικού του προσώπου στην Αγγλία, κατά τη μεταφορά του στο αεροδρόμιο το κινητό του τηλέφωνο, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί του.

