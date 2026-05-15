Παρέμβαση της ΕΕ ζητεί ο Βασίλης Κικίλιας για την παράνομη αλιεία από Τούρκους ψαράδες

Άννα Δόλλαρη

Πολιτική

Κικίλιας Καδής
Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία για την παράνομη αλιεία, την παραβίαση των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου της θάλασσας αλλά και την αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας, απηύθυνε ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε με τον Ευρωπαίο Επίτροπο αρμόδιο για θέματα Ωκεανών και Αλιείας, Κώστα Καδή.

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με αφορμή την παράνομη αλιεία από Τούρκους ψαράδες, επεσήμανε «πως πρέπει να ρυθμιστούν αναλόγως τόσο τα θαλάσσια σύνορα Ελλάδας – Τουρκίας όσο και το Δίκαιο της θάλασσας μιας και η προκλητική συμπεριφορά της γείτονα χώρας, δημιουργεί σημαντικά προβλήματα».

Ο Βασίλης Κικίλιας ζήτησε την παρέμβαση της ΕΕ «ώστε να δοθούν λύσεις που θα βοηθήσουν την αλιεία στην χώρα μας».

«Έθεσα στον κύριο Επίτροπο το μείζον θέμα για την Ελλάδα, σε ό,τι αφορά τους ψαράδες μας και την αλιεία μας, καθώς και την προκλητική συμπεριφορά των γειτόνων μας των Τούρκων, με την παράνομη αλιεία, τον μη σεβασμό του δικαίου της θάλασσας και την αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων».

«Στο κομμάτι της παράνομης αλιείας έχουμε πραγματικά προβλήματα, τα οποία ζητούμε – επειδή τα θαλάσσια σύνορά μας είναι και ευρωπαϊκά σύνορα και το δίκαιο της θάλασσας ισχύει για όλους – να ρυθμιστούν αναλόγως. Ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέμβει σε αυτό το επίπεδο. Θέλουμε να δοθούν λύσεις σε ένα ζήτημα ζωτικής σημασίας για έναν πολύ σημαντικό κλάδο για τη χώρα μας, που είναι η αλιεία», συνέχισε.

Ο Βασίλης Κικίλιας δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην παράνομη μετανάστευση, υπογραμμίζοντας πως για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος, η Ελλάδα και η Τουρκία συνεργάζονται με πρωταρχικό στόχο τη μείωση των μεταναστευτικών ροών.

«Με την Τουρκία υπάρχει συνεργασία και προσπάθεια, έτσι ώστε να περιοριστούν οι μεταναστευτικές ροές», επισημαίνοντας ότι «το 2025 οι ροές από τη γείτονα χώρα μειώθηκαν κατά 45%».

Από την πλευρά του, ο Κώστας Καδής παρουσίασε τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του Συμφώνου για τον Ωκεανό και της στρατηγικής για την προστασία και αειφόρο διαχείριση των θαλασσών, ενώ αναφέρθηκε και στην εναρμόνιση των διαδικασιών ελέγχου της αλιείας στην Ελλάδα.

Επιβεβαίωσε, δε, την εξαιρετική συνεργασία με το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τονίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται στη διάθεση της ελληνικής κυβέρνησης για τη στήριξη της εφαρμογής των ευρωπαϊκών πολιτικών στη χώρα μας.

