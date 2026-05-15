Χαμός σε κωμόπολη της Ιταλίας με τα δεκάδες «ερωτευμένα» παγώνια που κυκλοφορούν στους δρόμους – Γιατί έχουν διχάσει τους κατοίκους

Περισσότερα από 100 παγώνια έχουν προκαλέσει χάος στην παραθαλάσσια πόλη της Ιταλίας, Πούντα Μαρίνα, στις ακτές της Αδριατικής, διχάζοντας την τοπική κοινωνία για το πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί ο διαρκώς αυξανόμενος πληθυσμός τους.

Όπως αναφέρει το CNN, σύμφωνα με εκτιμήσεις, σχεδόν 150 παγώνια κυκλοφορούν ελεύθερα, προκαλώντας αναταραχή και επιδεικνύοντας επιθετική συμπεριφορά απέναντι σε ανθρώπους, ενώ προκαλούν φθορές σε αυτοκίνητα και ιδιωτικούς κήπους. Η έναρξη της περιόδου ζευγαρώματος φέτος την άνοιξη κλιμάκωσε την ένταση, με τα εκκωφαντικά «καλέσματα» των αρσενικών νωρίς το πρωί να εξοργίζουν τους κατοίκους.

«Καταστρέφουν αυτοκίνητα επιτιθέμενα στο είδωλό τους, γεμίζουν τα πεζοδρόμια με κολλώδεις ακαθαρσίες (γκουανό) καθιστώντας το περπάτημα επικίνδυνο και μπλοκάρουν την κυκλοφορία», δήλωσε στο CNN η Ροζάνα Γκολφαρέλι, η οποία διατηρεί το ζαχαροπλαστείο με τον σύζυγό της Κλαούντιο Ιανιέρο.

Στην αυλή κοντά στο κατάστημά τους φωλιάζουν έξι παγώνια, ένα από τα οποία έχουν ονομάσει χαϊδευτικά «Πιριλάμπο», σχεδιάζοντας μάλιστα ένα ιδιαίτερο μπισκότο εμπνευσμένο από το άνοιγμα των φτερών του.

«Τα παγώνια είναι πανέμορφα, αλλά πλέον είναι πάρα πολλά. Λερώνουν τα πάντα και τσιμπολογούν ό,τι βρουν μπροστά τους», δήλωσε ο Ιανιέρο, ο οποίος παρ’ όλα αυτά βρίσκει διασκεδαστική την κλιμακούμενη κόντρα για την παρουσία των πουλιών. Παραδέχτηκε, ωστόσο, ότι επειδή ο ίδιος και η σύζυγός του δεν μένουν κοντά στον φούρνο, δεν τους ενοχλεί ο θόρυβος που κρατά τους υπόλοιπους ξύπνιους τη νύχτα.

Η Γκολφαρέλι και ο Ιανιέρο παραμένουν αναποφάσιστοι για το τι πρέπει να γίνει με αυτούς τους «φτερωτούς ταραξίες». Περίπου οι μισοί κάτοικοι της μικρής πόλης -η οποία έχει πληθυσμό γύρω στους 3.000- θα ήθελαν τη θανάτωσή τους ή τη μεταφορά τους σε κάποιον τοπικό ζωολογικό κήπο. Οι υπόλοιποι επιθυμούν την προστασία των πολύχρωμων πλασμάτων, ακόμη και την ανάδειξή τους ως τουριστικό πόλο έλξης για την περιοχή.

Άλλωστε, τα πτηνά έχουν καταγραφεί σε βίντεο από Ιταλούς influencers και τραγουδιστές που έκαναν γυρίσματα στην Πούντα Μαρίνα, ενώ το Amazon Music και το Spotify διαθέτουν λίστες αναπαραγωγής με «χαλαρωτικούς» ήχους, εμπνευσμένους από τα καλέσματα των πουλιών της πόλης.

Όλα ξεκίνησαν με ένα μοναχικό πουλί

Τα παγώνια αποτελούν μέρος του πληθυσμού του ευρύτερου Δήμου της Ραβέννα εδώ και χρόνια. Σύμφωνα με τον τοπικό θρύλο, όλα ξεκίνησαν όταν ένα παγώνι δραπέτευσε από ένα κλουβί και εγκαταστάθηκε στο πευκοδάσος στις παρυφές της Πούντα Μαρίνα. Κάθε άνοιξη, το παγώνι κραύγαζε αναζητώντας ταίρι, μέχρι που τελικά κάποιος έφερε στην περιοχή ένα θηλυκό παγώνι.

Μόλις η αποικία μεγάλωσε, τα πουλιά άρχισαν να κουρνιάζουν σε έναν εγκαταλελειμμένο στρατιωτικό στρατώνα εκεί κοντά. Αργότερα, επέστρεψαν στο πευκοδάσος όταν οι εγκαταστάσεις ανακαινίστηκαν. Στη συνέχεια, άρχισαν να μετακινούνται σε πάρκα και εγκαταλελειμμένα σπίτια μέσα στην Πούντα Μαρίνα, αναζητώντας προστασία από φυσικούς θηρευτές, όπως αλεπούδες και λύκους.

Οι πληθυσμοί αυτών των θηρευτών αυξήθηκαν ακριβώς λόγω της παρουσίας των παγωνιών.

Η ανθρώπινη παρέμβαση και το lockdown λόγω κορονοϊού

Μόλις τα παγώνια έφτασαν στην πόλη, οι κάτοικοι άρχισαν να τα ταΐζουν, ιδιαίτερα το 2020 κατά τη διάρκεια των lockdown λόγω της πανδημίας Covid-19. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα πρώτον τα πουλιά να γίνουν εξαρτημένα από τον άνθρωπο και δεύτερον την εκρηκτική αύξηση του πληθυσμού τους, καθώς στον αστικό ιστό δεν υπάρχουν φυσικοί θηρευτές.

Η αναζήτηση λύσης

Το δημοτικό συμβούλιο της Ραβέννα αναζητά ιδέες για τη διαχείριση του πληθυσμού των παγωνιών από το 2022, όταν ο αριθμός τους ήταν ακόμα πολύ μικρότερος. Ωστόσο, όταν ένας ζωολογικός κήπος προσφέρθηκε να δεχτεί 20 παγώνια, η κίνηση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από οργανώσεις για τα δικαιώματα των ζώων.

Το 2023, υπήρχαν μόλις 30 καταγεγραμμένα πουλιά. «Αυτός ο αριθμός είναι πλέον παρελθόν. Τώρα γίνεται λόγος για 100-120 ζώα. Πρέπει να κάνουμε μια μεθοδική καταμέτρηση», δήλωσε στο Sky TG24 η Φραντσέσκα Ιμπελιτσέρι, σύμβουλος για τα δικαιώματα των ζώων στη Ραβέννα.

«Αυτή τη στιγμή εργαζόμαστε πάνω σε μια απογραφή, η οποία θα ξεκινήσει σε λίγους μήνες, για να προσδιορίσουμε πόσα αρσενικά και θηλυκά υπάρχουν στην περιοχή. Στη συνέχεια, μόλις έχουμε μια εικόνα των αριθμών, θα προσπαθήσουμε να βρούμε, μαζί με την κοινότητα και τις οργανώσεις προστασίας των ζώων, ποιες δράσεις πρέπει να αναλάβουμε», πρόσθεσε.

Η οργάνωση CLAMA υπέγραψε συμφωνία με τον δήμο πριν από δύο χρόνια για τη διαχείριση της αποικίας. Η μη κερδοσκοπική οργάνωση έχει τοποθετήσει ενημερωτικές πινακίδες στην Πούντα Μαρίνα, προειδοποιώντας τους πολίτες να μην ταΐζουν τα πουλιά. Η ιταλική πόλη δεν είναι η πρώτη περιοχή που αντιμετωπίζει προβλήματα με παγώνια ή άλλα πουλιά.

Τα παγώνια περιφέρονται στους δρόμους της κομητείας του Λος Άντζελες για περισσότερο από έναν αιώνα, και μόλις το 2021 οι αρχές προχώρησαν στην απαγόρευση του ταΐσματός τους, έπειτα από αναφορές για πουλιά που κραύγαζαν μέσα στη νύχτα και προκαλούσαν ζημιές σε περιουσίες.

Στη Φλόριντα, το χωριό Pinecrest έχει καταφύγει τα τελευταία χρόνια σε στειρώσεις για να μπει “φρένο” στην αναπαραγωγή των παγωνιών. Το 2020, μια πόλη στην πολιτεία της Δυτικής Αυστραλίας έγινε το «σπίτι» μιας μαζικής εισροής από εμού, τα οποία μπορούν να φτάσουν σε ύψος έως και τα 1,9 μέτρα.