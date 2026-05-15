Κίνα: Κοτόπουλο Kung Pao και brownies στο μενού στο γεύμα εργασίας Τραμπ – Σι

Ευανθία Τασσοπούλου

Διεθνή Νέα

Στο συγκρότημα ηγεσίας Zhongnanhai, 15 Μαΐου 2026, στο Πεκίνο. Mark Schiefelbein/Pool μέσω REUTERS
Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο ηγέτης της Κίνας Σι Τζινπίνγκ συνεχίζουν τις εντατικές συνομιλίες στο Πεκίνο. Ωστόσο, οι ηγέτες, στους οποίους συμμετέχει μια μικρή ομάδα υψηλόβαθμων αξιωματούχων, αφιερώνουν επίσης χρόνο για μεσημεριανό γεύμα.

Το μενού, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, προσφέρει μια ευρεία επιλογή που είναι πιθανό να ικανοποιήσει, εν μέρει, τον επιλεκτικό ουρανίσκο του προέδρου.

Περιλαμβάνει κιμά μπακαλιάρου σε σούπα θαλασσινών, τραγανές και σοταρισμένες μπάλες αστακού, φιλέτο βοδινού γεμιστό με μανιτάρια, κοτόπουλο kung pao και χτένια, βραστά εποχιακά χόρτα, βλαστούς μπαμπού, μανιτάρια και φασόλια, βραστό μοσχάρι σε ψωμάκι και στον ατμό ζυμαρικά με χοιρινό και γαρίδες.

Και για επιδόρπιο: μπράουνις σοκολάτας, φρούτα και παγωτό, και καφές και τσάι.

