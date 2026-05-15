Eurovision 2026: Η σειρά εμφάνισης στον Μεγάλο Τελικό – Η θέση της Ελλάδας και της Κύπρου

Αντίστροφη μέτρηση για τον Μεγάλο Τελικό του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, που θα πραγματοποιηθεί στην πρωτεύουσα της Αυστρίας, Βιέννη, το Σάββατο 16 Μαΐου. Η σειρά εμφάνισης των χωρών οριστικοποιήθηκε μετά το τέλος του Β Ημιτελικού.

Οι δύο Ημιτελικοί μέσα στην εβδομάδα, μας έδωσαν 20 προκριθέντες που θα ενωθούν με τις χώρες της Big 4 και την περσινή νικήτρια, Αυστρία. Η σειρά εμφάνισης αποφασίστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες μετά τον Δεύτερο Ημιτελικό της Πέμπτης το βράδυ.

Η Ελλάδα εμφανίζεται στην 6η θέση, ενώ η Κύπρος στην 21η θέση.

1. 🇩🇰 Δανία: Søren Torpegaard Lund – Før Vi Går Hjem

2. 🇩🇪 Γερμανία: Σάρα Ένγκελς – Φωτιά

3. 🇮🇱 Ισραήλ: Noam Bettan – Michelle

4. 🇧🇪 Βέλγιο: ESSYLA – Χορεύοντας στον πάγο

5. 🇦🇱 Αλβανία: Alis – Nân

6. 🇬🇷 Ελλάδα: Ακύλας – Φέρτο

7. 🇺🇦 Ουκρανία: LELÉKA – Ridnym

8. 🇦🇺 Αυστραλία: Delta Goodrem – Eclipse

9. 🇷🇸 Σερβία: LAVINA – Kraj Mene

10. 🇲🇹 Μάλτα: AIDAN – Bella

11. 🇨🇿 ​​Τσεχία: Daniel Zizka – CROSSROADS

12. 🇧🇬 Βουλγαρία: DARA – Bangaranga

13. 🇭🇷 Κροατία: LELEK – Ανδρομέδα

14. 🇬🇧 Ηνωμένο Βασίλειο: LOOK MUM NO COMPUTER – Eins, Zwei, Drei

15 . 🇫🇷 Γαλλία: Monroe – Regarde !

16. 🇲🇩 Μολδαβία: Satoshi – Viva, Μολδαβία!

17. 🇫🇮 Φινλανδία: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin

18. 🇵🇱 Πολωνία: ALICJA – Προσευχήσου

19. 🇱🇹 Λιθουανία: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más

20. 🇸🇪 Σουηδία: FELICIA – Το σύστημά μου

21. 🇨🇾 Κύπρος: Αντιγόνη – JALLA

22. 🇮🇹 Ιταλία: Sal Da Vinci – Per Semper Sì

23. 🇳🇴 Νορβηγία: JONAS LOVV – YA YA YA

24. 🇷🇴 Ρουμανία: Alexandra Căpitănescu – Choke Me

25. 🇦🇹 Αυστρία: COSMÓ – Tanzschein

Πώς ψηφίζετε

Μπορείτε να ψηφίσετε τηλεφωνικά, μέσω SMS ή στο www.esc.vote, ανάλογα με το πού βρίσκεστε, και μπορείτε να ψηφίσετε έως και 10 φορές.

Εάν βρίσκεστε σε συμμετέχουσα χώρα, οδηγίες για τον τρόπο ψηφοφορίας θα εμφανίζονται στην οθόνη κατά τη διάρκεια των μεταδόσεων.

Αν βρίσκεστε στον υπόλοιπο κόσμο, μπορείτε να ψηφίσετε το αγαπημένο σας στο www.esc.vote όταν ανοίξουν τα παράθυρα ψηφοφορίας τα μεσάνυχτα.