Οι αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (15/5)

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Αθλητικές μεταδόσεις
Ο πρώτος αγώνας του Παναθηναϊκού με τη Μύκονο για τα play-offs της Greek Basketball League, ο τελικός Κυπέλλου στη Super League K19 ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη και το ματς της Άστον Βίλα με τη Λίβερπουλ, για την Πρέμιερ Λιγκ, ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

09:55 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2026 Γκραν Πρι Καταλονίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

10:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2026 Γκραν Πρι Καταλονίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

11:40 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2026 Γκραν Πρι Καταλονίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

14:10 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2026 Γκραν Πρι Καταλονίας (Δοκιμές)

15:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2026 Γκραν Πρι Καταλονίας (Δοκιμές)

15:55 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2026 Γκραν Πρι Καταλονίας (Δοκιμές)

16:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Ρώμη

18:00 Novasports StartΠΑΟΚ – Άρης Super League Κ19 Τελικός Κυπέλλου

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – ΑΟ Μυκόνου Basket League

20:00 COSMOTE SPORT 6 HDATP Masters 1000 2026Ρώμη

21:15 COSMOTE SPORT 7 HD Σάλφορντ – Γκρίμσμπι EFL League Two

21:30 Novasports Start Καστεγιόν – Κάντιθ Β’ Ισπανίας

21:45 COSMOTE SPORT 8 HD Πάρτικ Θιστλ – Ντανφέρμλιν Scottish Premiership

22:00 Novasports Premier League Άστον Βίλα – Λίβερπουλ Premier League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Νοτς Κάουντι – Τσέστερφιλντ EFL League Two

08:00 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

07:55 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

05:38 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

