LIVE – Συνάντηση Τραμπ με Σι για τον τελευταίο γύρο συνομιλιών στο Πεκίνο – Όλες οι εξελίξεις

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η υπομονή του με το Ιράν εξαντλείται, αφού συζήτησε τον δαπανηρό και αντιδημοφιλή πόλεμο με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ την Πέμπτη.
Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι ο Τραμπ και ο Σι συμφώνησαν κατά τη διάρκεια των συνομιλιών στο Πεκίνο σχετικά με την ανάγκη να διατηρηθεί ανοιχτή η ναυτιλιακή οδός του Στενού του Ορμούζ. Το Ιράν ουσιαστικά έκλεισε την πλωτή οδό σε απάντηση στις επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ, η οποία ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, προκαλώντας μια άνευ προηγουμένου διαταραχή στον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό. Η Κίνα βρίσκεται κοντά στο Ιράν και είναι ο κύριος αγοραστής του πετρελαίου του.
– Ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ είναι γνωστός για την αγάπη του για το τσάι και έχει διοργανώσει πολλές περίτεχνες τελετές τσαγιού για ξένους ηγέτες. Για τους Κινέζους διπλωμάτες, το τσάι ενσαρκώνει την παραδοσιακή κινεζική κουλτούρα και το σερβίρισμα αποτελεί ένδειξη σεβασμού.
– Σήμερα, ο Τραμπ αναμένεται να συναντήσει τον Σι σε μια τελετή τσαγιού στο συγκρότημα ηγεσίας του Κομμουνιστικού Κόμματος, το Ζονγκνανχάι.
– Ο Τραμπ είναι γνωστός για την αγάπη του για την Diet Coke. Ωστόσο, τα οπτικά στοιχεία μπορεί να έχουν μεγαλύτερη σημασία καθώς οι δύο άνδρες προσπαθούν να βελτιώσουν τις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας.
Ο Σι λέει ότι θα στείλει σπόρους τριαντάφυλλου στον Τραμπ ως δώρο
Στην ομιλία του ο Σι περιγράφει το συγκρότημα κατοικιών Ζονγκνανχάι, όπου φιλοξένησε τον Τραμπ σήμερα το πρωί, ως τον τόπο όπου «εργάζονται και ζουν οι ηγέτες της κεντρικής κυβέρνησης της Κίνας, συμπεριλαμβανομένου και εμού».
«Αυτό το μέρος ήταν κάποτε μέρος του αυτοκρατορικού κήπου, υπάρχει πολλή ιστορία σε αυτό το συγκρότημα», είπε ο Σι, προσθέτοντας ότι ένα από τα δέντρα που θαύμασαν κατά τη διάρκεια της βόλτας τους ήταν 490 ετών.
Ο Σι είπε ότι θα έστελνε στον Τραμπ ως δώρο τους σπόρους των κινέζικων τριαντάφυλλων που είδαν στον κήπο.
«Μου αρέσει αυτό, είναι υπέροχο», είπε ο Τραμπ.
Ο Ντόναλντ Τραμπ συναντάται με τον Σι Τζινπίνγκ για έναν τελευταίο γύρο συνομιλιών, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ ολοκληρώνει την επίσημη επίσκεψή του στο Πεκίνο.
Νωρίτερα, σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Σι είχε δεσμευτεί να παρακρατήσει στρατιωτικό εξοπλισμό από το Ιράν.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε επίσης ότι η Κίνα θέλει να ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ και ότι το Πεκίνο έχει συμφωνήσει να αγοράσει πετρέλαιο από τις ΗΠΑ.
Ενώ ο Τραμπ μίλησε πολύ για το τι πήρε από την Κίνα, αρνήθηκε να επεκταθεί στο τι θέλει η Κίνα σε αντάλλαγμα, γράφει ο ανώτερος διεθνής αναλυτής του BBC.
Την Πέμπτη, ο Σι είχε επαινέσει τις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας, αποκαλώντας τες τις «πιο σημαντικές» στον κόσμο, ενώ ο Τραμπ δήλωσε ότι οι συνομιλίες ήταν «εξαιρετικά θετικές».
Ο Λευκός Οίκος είχε δηλώσει νωρίτερα ότι το εμπόριο, το πετρέλαιο και το Ιράν ήταν μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης υψηλού διακυβεύματος που διήρκεσε σχεδόν δύο ώρες.