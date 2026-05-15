Αινιγματική ανάρτηση από το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών: «Όποιος προδίδει μυστικά, θα αποκαλυφθεί δημόσια»

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

esmaeil
Ο εκπρόσωπος του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάι
Ένα σύντομο και αινιγματικό μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημοσίευσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάι, παραπέμποντας σε παραδοσιακή αραβική παροιμία.

Συγκεκριμένα, ο Ιρανός αξιωματούχος έγραψε: «Όποιος προδίδει μυστικά, θα αποκαλυφθεί δημόσια», χωρίς να δίνει περαιτέρω διευκρινίσεις ή να αναφέρει το πλαίσιο στο οποίο απευθύνεται η αναφορά.

Ενώ η ανάρτηση δεν ανέφερε ονόματα, έρχεται μετά την άμεση κριτική του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, κατά του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, αφότου το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού αποκάλυψε ότι πραγματοποίησε ένα «μυστικό» ταξίδι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατά τη διάρκεια των επιθέσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν.

«Η εχθρότητα με τον Μεγάλο Λαό του Ιράν είναι ένα ανόητο στοίχημα. Η συμπαιγνία με το Ισραήλ σε αυτή την περίπτωση: ασυγχώρητη. Όσοι συμπαιγνύονται με το Ισραήλ για να σπείρουν διχόνοια θα λογοδοτήσουν», προειδοποίησε ο Araghchi, χωρίς επίσης να αναφέρει ονομαστικά τα ΗΑΕ.

Σημειώνεται ότι τα ΗΑΕ αρνήθηκαν ότι ο Νετανιάχου επισκέφθηκε τη χώρα.

