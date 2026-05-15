Βολιβία: Συγκρούσεις με την αστυνομία σε διαδήλωση χιλιάδων ανθρακωρύχων στην πρωτεύουσα Λα Πας – ΒΙΝΤΕΟ

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

bolivia
Δυνάμεις των ΜΑΤ κάνουν χρήση δακρυγόνων εναντίον ανθρακωρύχων κατά τη διάρκεια πορείας στη Λα Παζ της Βολιβίας, στις 14 Μαΐου [AFP]
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Χιλιάδες ανθρακωρύχοι παρέλυσαν χθες Πέμπτη 14/5 το κέντρο της βολιβιανής πρωτεύουσας Λα Πας και ενεπλάκησαν σε συγκρούσεις με την αστυνομία κατά τη διάρκεια διαδήλωσης με κεντρικό αίτημα να παραιτηθεί ο κεντροδεξιός πρόεδρος της χώρας των Άνδεων Ροδρίγο Πας, εν μέσω της χειρότερης οικονομικής κρίσης εδώ και δεκαετίες στη χώρα, αναφέρουν τα διεθνή πρακτορεία.

Εν μέσω εκρήξεων και έντονης οσμής πυρίτιδας, εργαζόμενοι σε ορυχεία, φορώντας τα κράνη τους, κατέφθασαν έπειτα από πορεία με αφετηρία τη γειτονική πόλη Ελ Άλτο και κινήθηκαν προς την έδρα της κυβέρνηση, φωνάζοντας «να παραιτηθεί!». Σύμφωνα με αναφορές ορισμένοι διαδηλωτές επιχείρησαν να εισβάλουν στο προεδρικό μέγαρο.

Διαδηλωτές από τα συνδικάτα των μεταλλωρύχων συμμετέχουν σε διαμαρτυρία κατά της κυβέρνησης του Προέδρου Ροντρίγκο Παζ στη Λα Παζ της Βολιβίας, στις 14 Μαΐου [Claudia Morales/Reuters]
Όταν πλησίασαν στο παλάτι που αποτελεί έδρα της κυβέρνησης, ενεπλάκησαν σε επεισόδια με τις δυνάμεις επιβολής της τάξης, χρησιμοποιώντας σφεντόνες και εκρηκτικούς μηχανισμούς, ενώ η αστυνομία από την άλλη έκανε χρήση δακρυγόνων και άλλων μέσων.

Οι εργαζόμενοι σε ορυχεία λένε ότι ο κλάδος τους χρειάζεται σταθερό εφοδιασμό με καύσιμα, διεύρυνση των περιοχών όπου επιτρέπονται οι εκμεταλλεύσεις, εκρηκτικές ύλες και δολάρια, αλλά η κυβέρνηση της κεντροδεξιάς υπό τον πρόεδρο Πας, στην εξουσία από τον Νοέμβριο, κωφεύει.

«Απαιτούμε την παραίτηση αυτής της ανίκανης κυβέρνησης (…) ο διάλογος έχει εξαντληθεί πλέον», είπε στο AFP ο Λουίς Απάσα, εργαζόμενος σε ορυχείο που πήγε στην πρωτεύουσα από την Ινκισίβι, κάπου 270 χιλιόμετρα από τη Λα Πας.

Πέρα από αυτή των εργαζόμενων στα ορυχεία, η κυβέρνηση έχει βρεθεί αντιμέτωπη με κύμα μαζικών κινητοποιήσεων εργαζόμενων σε άλλους τομείς: εργάτες, αγρότες, εκπαιδευτικοί, εργαζόμενοι σε μεταφορές και συλλογικότητες αυτοχθόνων προβάλλουν διεκδικήσεις, από αυξήσεις μισθών ως τη σταθεροποίηση της οικονομίας, περνώντας από την ακύρωση των ιδιωτικοποιήσεων κρατικών επιχειρήσεων.

Χθες η κεντρική συνομοσπονδία εργατών (COB), η ισχυρότερη συνδικαλιστική οργάνωση της χώρας της Λατινικής Αμερικής, προχώρησε σε ριζοσπαστικοποίηση των διεκδικήσεών της.

«Οι τομεακές διεκδικήσεις αφέθηκαν κατά μέρος. Πλέον δεν υπάρχει παρά μόνο ένα αίτημα από τον κόσμο που κινητοποιείται: να φύγει, να παραιτηθεί ο πρόεδρος», είπε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο Μάριο Αργόγιο, ο κυριότερος ηγέτης της COB.

Σχεδόν όλοι οι δρόμοι προς τη Λα Πας είχαν αποκλειστεί χθες από διαδηλωτές.

Η δημόσια επιχείρηση Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), που διαχειρίζεται το οδικό δίκτυο, έκανε λόγο για 24 μπλόκα χθες μόνο στην ευρύτερη περιοχή της Λα Πας.

Η Βολιβία ζει τη σοβαρότερη οικονομική κρίση των τελευταίων τεσσάρων δεκαετιών. Ο πληθωρισμός έφτασε τον Απρίλιο στο 14% σε ετήσια βάση.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Βρείτε την κρυμμένη μπανάνα στη φωτό; Μόνο όσοι έχουν κοφτερά μάτια μπορούν να λύσουν το σημερινό τεστ παρατηρητικότητας σε...

Ο χρυσός καρπός της Ανατολής που μπορεί να ενισχύσει το ανοσοποιητικό και να δυναμώσει τα οστά

ΟΤΟΕ: Άρχισε να εφαρμόζεται η καταβολή του επιπλέον μισού κλαδικού μισθού σε όλους τους τραπεζοϋπαλλήλους

Πρόταση ΙΟΒΕ: Νέοι αποταμιευτικοί λογαριασμοί μπορούν να φέρουν επενδύσεις άνω των 300 εκατ. ευρώ ετησίως

Φονική ηλιακή καταιγίδα με «κόκκινο ουρανό» από το 1200 ανακαλύφθηκε σε αρχαία δέντρα

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
06:30 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ κατέληξαν σε «νέες συναινέσεις» μετά τις συνομιλίες στο Πεκίνο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ κατέληξαν σε «μια σειρά νέ...
06:20 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Αινιγματική ανάρτηση από το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών: «Όποιος προδίδει μυστικά, θα αποκαλυφθεί δημόσια»

Ένα σύντομο και αινιγματικό μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημοσίευσε ο εκπρόσωπος του ι...
04:45 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

«Περήφανος» ο πρωθυπουργός της Ισπανίας για τον Λαμίν Γιαμάλ, που κυμάτισε την παλαιστινιακή σημαία

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσες, επιδοκίμασε την κίνηση του Ισπανού διεθνή ποδοσφαι...
03:29 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες σε ουκρανική επιδρομή με drones στο Μπέλγκοροντ – 21 οι νεκροί στο Κίεβο από τα ρωσικά πλήγματα

Επιδρομές του ουκρανικού στρατού με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα σκότωσαν έναν άνθρωπο και τ...
MUST READ

Άδωνις Γεωργιάδης για Νίκο Ανδρουλάκη: Λίγο πριν από το πρώτο μνημόνιο νοίκιασε ακίνητο στο Δημόσιο, το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και έκτοτε έχει λάβει 1,2 εκατ. ευρώ

Εφορία: Στέλνει τον «λογαριασμό» σε 12.000 φορολογούμενους για αδήλωτα εισοδήματα – Πιάστηκαν στη… φάκα των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων

LIVE – 76η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις