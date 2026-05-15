Βολιβία: Συγκρούσεις με την αστυνομία σε διαδήλωση χιλιάδων ανθρακωρύχων στην πρωτεύουσα Λα Πας – ΒΙΝΤΕΟ

Χιλιάδες ανθρακωρύχοι παρέλυσαν χθες Πέμπτη 14/5 το κέντρο της βολιβιανής πρωτεύουσας Λα Πας και ενεπλάκησαν σε συγκρούσεις με την αστυνομία κατά τη διάρκεια διαδήλωσης με κεντρικό αίτημα να παραιτηθεί ο κεντροδεξιός πρόεδρος της χώρας των Άνδεων Ροδρίγο Πας, εν μέσω της χειρότερης οικονομικής κρίσης εδώ και δεκαετίες στη χώρα, αναφέρουν τα διεθνή πρακτορεία.

Εν μέσω εκρήξεων και έντονης οσμής πυρίτιδας, εργαζόμενοι σε ορυχεία, φορώντας τα κράνη τους, κατέφθασαν έπειτα από πορεία με αφετηρία τη γειτονική πόλη Ελ Άλτο και κινήθηκαν προς την έδρα της κυβέρνηση, φωνάζοντας «να παραιτηθεί!». Σύμφωνα με αναφορές ορισμένοι διαδηλωτές επιχείρησαν να εισβάλουν στο προεδρικό μέγαρο.

Όταν πλησίασαν στο παλάτι που αποτελεί έδρα της κυβέρνησης, ενεπλάκησαν σε επεισόδια με τις δυνάμεις επιβολής της τάξης, χρησιμοποιώντας σφεντόνες και εκρηκτικούς μηχανισμούς, ενώ η αστυνομία από την άλλη έκανε χρήση δακρυγόνων και άλλων μέσων.

Οι εργαζόμενοι σε ορυχεία λένε ότι ο κλάδος τους χρειάζεται σταθερό εφοδιασμό με καύσιμα, διεύρυνση των περιοχών όπου επιτρέπονται οι εκμεταλλεύσεις, εκρηκτικές ύλες και δολάρια, αλλά η κυβέρνηση της κεντροδεξιάς υπό τον πρόεδρο Πας, στην εξουσία από τον Νοέμβριο, κωφεύει.

«Απαιτούμε την παραίτηση αυτής της ανίκανης κυβέρνησης (…) ο διάλογος έχει εξαντληθεί πλέον», είπε στο AFP ο Λουίς Απάσα, εργαζόμενος σε ορυχείο που πήγε στην πρωτεύουσα από την Ινκισίβι, κάπου 270 χιλιόμετρα από τη Λα Πας.

Mineros estuvieron a punto de rebasar a la Policía con el uso de din4mitas incluso retiraron las vallas de seguridad para ingresar a la plaza Murillo sin embargo fueron dispersados con gases lacrimógenos.#Bolivia #ElAlto #LaPaz #noticias #viral #mineros #ultimo #RodrigoPaz pic.twitter.com/xXt4IggBMw — Vanguardia del Pueblo 🇧🇴 (@VangPueblo) May 14, 2026

Πέρα από αυτή των εργαζόμενων στα ορυχεία, η κυβέρνηση έχει βρεθεί αντιμέτωπη με κύμα μαζικών κινητοποιήσεων εργαζόμενων σε άλλους τομείς: εργάτες, αγρότες, εκπαιδευτικοί, εργαζόμενοι σε μεταφορές και συλλογικότητες αυτοχθόνων προβάλλουν διεκδικήσεις, από αυξήσεις μισθών ως τη σταθεροποίηση της οικονομίας, περνώντας από την ακύρωση των ιδιωτικοποιήσεων κρατικών επιχειρήσεων.

Χθες η κεντρική συνομοσπονδία εργατών (COB), η ισχυρότερη συνδικαλιστική οργάνωση της χώρας της Λατινικής Αμερικής, προχώρησε σε ριζοσπαστικοποίηση των διεκδικήσεών της.

«Οι τομεακές διεκδικήσεις αφέθηκαν κατά μέρος. Πλέον δεν υπάρχει παρά μόνο ένα αίτημα από τον κόσμο που κινητοποιείται: να φύγει, να παραιτηθεί ο πρόεδρος», είπε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο Μάριο Αργόγιο, ο κυριότερος ηγέτης της COB.

Σχεδόν όλοι οι δρόμοι προς τη Λα Πας είχαν αποκλειστεί χθες από διαδηλωτές.

Day 3 of Bolivia’s general strike demanding the resignation of neoliberal President Rodrigo Paz. All major highways blocked by protesters. An indigenous long march is heading to the capital, as it passes through each town and village more people join. pic.twitter.com/FQxNDTQtP6 — Ollie Vargas (@Ollie_Vargas_) May 14, 2026

Η δημόσια επιχείρηση Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), που διαχειρίζεται το οδικό δίκτυο, έκανε λόγο για 24 μπλόκα χθες μόνο στην ευρύτερη περιοχή της Λα Πας.

Η Βολιβία ζει τη σοβαρότερη οικονομική κρίση των τελευταίων τεσσάρων δεκαετιών. Ο πληθωρισμός έφτασε τον Απρίλιο στο 14% σε ετήσια βάση.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters