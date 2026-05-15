Εφορία: Από «κόσκινο» περνά ο οικονομικός βίος 690 ελεύθερων επαγγελματιών που αμφισβήτησαν το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα

Εύη Κατσώλη

Αντιμέτωποι με εξονυχιστικούς ελέγχους  θα βρεθούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες που επέλεξαν την οδό της αμφισβήτησης του τεκμαρτού εισοδήματος που τους υπολόγισε η Εφορία. Στο επίκεντρο θα βρεθούν όχι μόνο τα τιμολόγια, οι επαγγελματικές δαπάνες και τα βιβλία, αλλά και τα εισοδήματα, οι καταθέσεις και οι δαπάνες διαβίωσης.

Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), φέτος θα ελεγχθούν τουλάχιστον 690 ελεύθεροι επαγγελματίες καθώς και πρόσωπα του στενού οικογενειακού τους περιβάλλοντος, που πέρυσι αμφισβήτησαν το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα.

Αν και το ποσοστό των φορολογουμένων που προσφεύγουν στην πλατφόρμα myBusinessSupport για τη δήλωση αμφισβήτησης είναι μηδαμινό η ΑΑΔΕ, βάζει σε προτεραιότητα τους συγκεκριμένους ελέγχους, πρωτίστως για λόγους φορολογικής δικαιοσύνης.

Κατά την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων του 2025 (φορολογικό έτος 2024), μόλις 2.603 ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι εκδήλωσαν επίσημα πρόθεση να αμφισβητήσουν το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα, εκ των οποίων μάλιστα τουλάχιστον το 60% αποσύρθηκαν στη μέση της …διαδρομής υπό τον φόβο του ελέγχου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι επαγγελματίες που φορολογήθηκαν με βάση το τεκμαρτό σύστημα για τα εισοδήματα του 2024 ανήλθαν συνολικά σε 381.276 (επί συνόλου 729.958 ατομικών επιχειρήσεων).

Μάλιστα, ο αριθμός των αμφισβητήσεων κατέγραψε κατακόρυφη πτώση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά (φορολογικό έτος 2023), όπου πρόθεση αμφισβήτησης είχαν εκδηλώσει 4.358 φυσικά πρόσωπα.

Η δήλωση αμφισβήτησης ενεργοποιεί αυτόματα πλήρη και εξονυχιστικό φορολογικό έλεγχο, ο οποίος περιλαμβάνει το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και την αναλυτική εξέταση των δαπανών διαβίωσης (δίδακτρα, ταξίδια, λογαριασμοί ΔΕΚΟ κ.λπ.).

Η πλατφόρμα

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και επιτηδευματίες που διαφωνούν με το  τεκμαρτό εισόδημα που τους υπολόγισε η Εφορία για την περυσινή χρήση, έχουν περιθώριο να υποβάλλουν αίτηση αμφισβήτησης στην πλατφόρμα myBusinessSupport έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2026. Για τα μέλη νομικών προσώπων με απλογραφικά βιβλία η προθεσμία εκπνέει στις 29 Σεπτεμβρίου.

Για την αμφισβήτηση του συστήματος τεκμαρτής φορολόγησης υπάρχουν δυο επιλογές: Η πρώτη αφορά αντικειμενικές συνθήκες, όπως νοσηλεία ή στρατιωτική θητεία, συνθήκες που περιόρισαν την επαγγελματική δραστηριότητα και μπορούν να οδηγήσουν σε μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος και του φόρου. Η δεύτερη είναι πιο απαιτητική καθώς απευθύνεται σε όσους δηλώνουν ότι τα πραγματικά τους εισοδήματα είναι χαμηλότερα από τα τεκμαρτά. Σε αυτή την περίπτωση, η διαδικασία περνά μέσα από φορολογικό έλεγχο, με τον φορολογούμενο να καλείται προηγουμένως να συμπληρώσει ένα εκτενές ερωτηματολόγιο, για:

  • Τραπεζικούς λογαριασμούς (προσωπικούς ή επαγγελματικούς).
  • Επενδύσεις/συμμετοχές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
  • Αν μισθώνουν τραπεζική θυρίδα.
  • Επενδύσεις σε έργα τέχνης, τιμαλφή, συλλογές.
  • Αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, σκάφη αναψυχής, αεροσκάφη.
  • Διαθέσιμα μετρητά.
  • Διαθέσιμα κρυπτονομίσματα.
  • Αριθμό παροχής ηλεκτροδότησης και υδροδότησης για κύρια, εξοχική και δευτερεύουσα κατοικία καθώς και δαπάνες και ρεύμα και νερό.
  • Λογαριασμούς σταθερής και κινητής τηλεφωνίας.
  • Χρεωστικές, πιστωτικές ή προπληρωμένες κάρτες.
  • Ασφάλιση αυτοκινήτων και δίτροχων.
  • Ασφαλιστικό πρόγραμμα ζωής, υγείας, συνταξιοδότησης, θανάτου κλπ.
  • Ασφαλιστικά συμβόλαια κατοικιών.
  • Δαπάνες σε σχολεία, φροντιστήρια, αθλοπαιδιές, διατροφή.
  • Ταξίδια στο εσωτερικό και εξωτερικό.

Ο έλεγχος

Εφόσον κατά την υποβολή της δήλωσης ο φορολογούμενος επιλέξει τη διενέργεια ελέγχου, ενημερώνεται, σύμφωνα με το ERTNews, με σχετικό μήνυμα για το δικαίωμα της Φορολογικής Διοίκησης:

  • Να προσδιορίσει το εισόδημά του με βάση κάθε διαθέσιμο στοιχείο ή με έμμεσες μεθόδους ελέγχου και:
  • να επεκτείνει τον έλεγχο σε προγενέστερα φορολογικά έτη ή/και λοιπές φορολογίες ή άλλα φορολογικά αντικείμενα ιδίως σε περίπτωση που οι παρεχόμενες πληροφορίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική οικονομική του κατάσταση.

Ο έλεγχος διενεργείται εντός δώδεκα μηνών από την κοινοποίηση της εντολής. Με την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου εκδίδεται πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου και τυχόν επιπλέον ποσό φόρου βεβαιώνεται ή ο φόρος που έχει βεβαιωθεί κατά το ποσό που δεν οφείλεται, διαγράφεται ή επιστρέφεται κατά περίπτωση.

