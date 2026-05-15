«Διπρόσωπος» ο καιρός το Σαββατοκύριακο: Πού αναμένονται αφρικανική σκόνη και λασποβροχές

Άστατος θα είναι ο καιρός το Σαββατοκύριακο, καθώς θα επηρεαστεί από δύο βαρομετρικά χαμηλά. Το πρώτο έρχεται από τις ακτές της Βόρειας Αφρικής, ενώ το δεύτερο από βορειότερα γεωγραφικά πλάτη.

Σήμερα Παρασκευή η ημέρα αρχίζει με μονοψήφιες θερμοκρασίες σε κάποιες περιοχές όμως στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας είναι διψήφιες και προς το μεσημέρι το θερμόμετρο αναμένεται να φτάσει ακόμη και τους 26 βαθμούς.

Ο καιρός το Σαββατοκύριακο

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του OPEN, Κλέαρχο Μαρουσάκη, από αύριο Σάββατο, η χώρα θα χωριστεί σε δύο τμήματα. Στα κεντρικά, δυτικά και βόρεια θα συναντήσουμε βροχές και τοπικές καταιγίδες, ενώ στα νότια της χώρας περιμένουμε αρκετή ζέστη και αφρικανική σκόνη, αν και θα υπάρξουν και μερικές σύντομες και μικρές σε ένταση λασποβροχές.

Από την Κυριακή, οι άνεμοι στρέφονται σε δυτικούς βορειοδυτικούς και η ατμόσφαιρα καθαρίζει.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 16-05-2026

Λίγες νεφώσεις που γρήγορα στα δυτικά και βαθμιαία και στα υπόλοιπα τμήματα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά και τη Μακεδονία. Τα φαινόμενα αργά το βράδυ θα περιοριστούν στα βορειοανατολικά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια (περιοχές Πελοποννήσου και Κρήτης).

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στα πελάγη έως 6 μποφόρ. Σταδιακά από το απόγευμα στα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στο Ιόνιο, τις Κυκλάδες και το βόρειο Αιγαίο τους 22 με 24 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 26 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 17-05-2026

Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα και υπάρχει πιθανότητα όμβρων στα ορεινά κυρίως της Ηπείρου.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 και πρόσκαιρα το πρωί στο ανατολικό Αιγαίο από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα δυτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 18-05-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά με πιθανότητα τοπικών όμβρων κυρίως στα βόρεια ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 19-05-2026