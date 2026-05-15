Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Με εξοργίζουν η υποκρισία, η λαμογιά και η βρωμιά» – Τι είπε για την υπόθεση των Τεμπών

Εύη Κατσώλη

Πολιτική

Ζωή Κωνσταντοπούλου
Καλεσμένη στην εκπομπή «Cinderella Nights» ήταν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, όπου μίλησε για όλους και για όλα.

Μεταξύ άλλων η κα Κωνσταντοπούλου είπε ότι «είμαι αρκετά έως πάρα πολύ ευαίσθητη. Δεν το δείχνω και δεν το καταλαβαίνει ο κόσμος. Εννοείται ότι δοκιμάζονται τα συναισθήματά μου. Οι περισσότεροι δυνατοί άνθρωποι είναι και ευαίσθητοι».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υποστήριξε ότι «αυτό που με κινητοποιεί και που με κάνει να μην ησυχάζω είναι η αδικία. Δεν μπορώ να ανεχτώ την αδικία, δεν μπορώ να συμβιβαστώ με την αδικία και δεν μπορώ να μην κάνω ό, τι περνάει από το χέρι μου για να την εξαλείψω. Αυτό που με πληγώνει σε όλη αυτή τη διαδρομή δεν είναι η δυσκολία της προσπάθειας και οι επιθέσεις. Το μόνο που με στενοχωρεί είναι η αχαριστία, όταν την συναντάω».

Τι είπε για τα Τέμπη

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε και στην υπόθεση των Τεμπών, με έντονα αιχμηρό λόγο για τη διαχείριση που, σύμφωνα με την ίδια, ακολουθήθηκε.

«Δεν υπάρχει μεταμέλεια, δεν υπάρχει κανενός είδους αίσθημα ευθύνης. Το μόνο που βλέπεις είναι μια φοβερή προσπάθεια να συσκοτίσουν, να κοροϊδέψουν μπροστά στα μάτια μας, να συγκαλύψουν, να αλληλοπροστατευτούν, να κουνήσουν το δάχτυλο στους πολίτες», είπε.

Η ίδια συνέχισε λέγοντας ότι «είμαστε πάνω από τρία χρόνια από το έγκλημα των Τεμπών και η εξουσία ασχολείται με το να λοιδορεί τους γονείς, να επιτίθεται στους συγγενείς, να ενοχοποιεί τους δικηγόρους. Εγώ έχω την τιμητική μου. Όλοι οι εγκληματίες των Τεμπών είναι ελεύθεροι και η δικαστική εξουσία ασχολείται με το πώς θα κάνει δικογραφίες για να σταματήσει την ενοχλητική συνήγορο που έχει την αμετάπειστη θέληση να υπερασπιστεί το δίκιο».

«Με εξοργίζουν η λαμογιά και η βρωμιά»

Σε άλλο σημείο η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας τόνισε ότι «με εξοργίζει η υποκρισία, με εξοργίζει η βρωμιά, με εξοργίζει η λαμογιά. Εγώ με τους βρώμικους δεν μπορώ».

