«Οδύσσεια»: Οι αντιδράσεις για την «Ωραία Ελένη» – Η διαφοροποίηση από το πρωτότυπο ομηρικό Έπος

Όταν κυκλοφόρησε η φήμη ότι η Λουπίτα Νιόνγκο είχε επιλεγεί για τον ρόλο της «Ωραίας Ελένης» της Τροίας στην επική ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, «Οδύσσεια», οι πρώτες αντιδράσεις άρχισαν και μόλις επιβεβαιώθηκε, αυτό που θα έπρεπε να είναι απλώς μια ταινία, μετατράπηκε σε πολιτικό πεδίο μάχης.

Την Πέμπτη ο Έλον Μασκ προκάλεσε νέο γύρο αντιπαραθέσεων στα social media, σχολιάζοντας ξανά τις επιλογές casting για την ταινία «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν.

Η Οδύσσεια έχει κάποιες μεγάλες διαφορές από το πρωτότυπο Έπος του Ομήρου, ειδικά με το καστ της. Με μια ιστορία γεμάτη αστέρια που περιλαμβάνει ηθοποιούς όπως ο Ματ Ντέιμον ως Οδυσσέας, η Αν Χάθαγουεϊ ως Πηνελόπη και η Ζεντάγια ως Αθηνά, στην ταινία πρωταγωνιστεί επίσης η Λουπίτα Νιόνγκο στον διπλό ρόλο της Ελένης της Τροίας και της αδερφής της Κλυταιμνήστρας.

Η επιλογή της Νιόνγκο έχει δεχθεί κριτική μετά την απομάκρυνση της ταινίας από τις ελληνικές ρίζες της ιστορίας, κάτι που ισχύει για μεγάλο μέρος του βασικού καστ. Ωστόσο, δεδομένης της δραματικής της δεινότητας ως ερμηνεύτριας, οι σινεφίλ μπορούν να περιμένουν μια ακόμη λαμπερή ερμηνεία από την βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιό στο ελληνικό Έπος του Κρίστοφερ Νόλαν.

Η “Ελένη” της Λουπίτα Νιόνγκο θα παρεκκλίνει από την Οδύσσεια του Ομήρου

Ενώ είναι ασφαλές να υποθέσουμε ότι η Λουπίτα Νιόνγκο θα διαπρέψει στον διπλό ρόλο, μην περιμένετε μια ατομική αναπαράσταση των γεγονότων της Ομήρου στην Οδύσσεια, ειδικά όσον αφορά τη σχέση μεταξύ Ελένης και Μενέλαου.

Σύμφωνα με το Time, ο σκηνοθέτης του Oppenheimer περιπλέκει τη δυναμική μεταξύ του Μενέλαου και της Ελένης σε σύγκριση με το αρχικό κείμενο, όπου η συμφιλίωσή τους φάνηκε πολύ κομψή παρά τις καταστροφικές συνέπειες που άφησε ο Τρωικός Πόλεμος.

Μια άλλη μεγάλη αλλαγή που λαμβάνει αυτή η διασκευή είναι η έλλειψη θεών, καθώς ο Νόλαν, παρά το γεγονός ότι αρχικά σκεφτόταν την προοπτική να προσλάβει ηθοποιούς για τον ρόλο των θεών, τελικά επέλεξε να αναδείξει την παρουσία τους μέσα από καταιγίδες και πεποιθήσεις των χαρακτήρων.

Ενώ είναι λογικό να προκαλεί έκπληξη η απόκλιση του Νόλαν από το αρχικό υλικό, δεδομένου του μέχρι στιγμής ιστορικού του, υπάρχουν πολλοί λόγοι ενθουσιασμού για μία από τις πιο φιλόδοξες ταινίες του μέχρι στιγμής.

Η νέα επίθεση από τον Μασκ και η κριτική

Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας Έλον Μασκ στήριξε δημόσια επικριτικά σχόλια που στρέφονταν κατά της Λουπίτα Νιόνγκο, η οποία σύμφωνα με δημοσιεύματα θα υποδυθεί την Ωραία Ελένη στη νέα κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους.

Ο συντηρητικός σχολιαστής Ματ Γουόλς επέκρινε δημόσια την επιλογή μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X, υποστηρίζοντας ότι ο ρόλος θα έπρεπε να δοθεί σε λευκή ηθοποιό. Ο Μασκ απάντησε σύντομα στην ανάρτηση γράφοντας: «Αλήθεια». Ο Γουόλς συνέχισε την κριτική του, υποστηρίζοντας ότι το Χόλιγουντ θα αντιδρούσε πολύ διαφορετικά αν μία λευκή ηθοποιός είχε επιλεγεί για να υποδυθεί «την πιο όμορφη γυναίκα της Αφρικής». Στην ανάρτησή του ανέφερε και το όνομα της Σίντνεϊ Σουίνι.

Ο Μασκ επανήλθε στη συζήτηση γράφοντας: «Απολύτως αλήθεια. Τέτοια υποκρισία στο Χόλιγουντ».

We’re told that we shouldn’t object to Helen of Troy being portrayed as a black woman. And yet if a major Hollywood studio made a film set in Africa and cast a white woman as “the most beautiful woman in Africa,” those same people would literally riot in the street. If, say,… — Matt Walsh (@MattWalshBlog) May 13, 2026

Ποια ήταν η Ωραία Ελένη;

Η Ελένη, αποκαλούμενη Ωραία Ελένη στη νεοελληνική γλώσσα, περίφημη για την ομορφιά της, αποτελεί το πλέον διλημματικό πρόσωπο (αθωότητας ή ενοχής) στην ελληνική μυθολογία.

Σύμφωνα με τον Όμηρο ήταν κόρη της Λήδας και σύζυγος του Μενέλαου, του βασιλέα της Σπάρτης. Η “αρπαγή” της από τον Πάρη και η μεταφορά της στην Τροία έγινε αφορμή, σύμφωνα με την Ιλιάδα, του μακροβιότερου πολέμου όλης της αρχαιότητας, του δεκαετούς Τρωικού Πολέμου, έχοντας προηγουμένως συνεγείρει όλα τα αρχαία ελληνικά βασίλεια κατά της Τροίας.

Η δε παρουσία της στην αρχαία ελληνική γραμματεία κρίνεται πυκνή αλλά και σημαδιακή, όχι μόνο στα ομηρικά έπη, αλλά και στη λυρική και χορική ποίηση, στο αττικό δράμα, στη ρητορική και την ιστοριογραφία.

Ο Όμηρος την ονομάζει κόρη του Δία από την επαφή του με τη Λήδα, την οποία επισκέφθηκε μεταμορφωμένος σε λευκό κύκνο. Παράλληλα όμως ο Όμηρος τη θεωρεί κόρη του μυθικού ήρωα του Άργους Τυνδάρεω και της Λήδας και συνεπώς αδελφή της Κλυταιμνήστρας, της Τιμάνδρας, καθώς και του Κάστορα και Πολυδεύκη, οι αποκαλούμενοι στον μύθο αυτόν “Τυνδαρίδες”, προσδίδοντάς έτσι ηρωική καταγωγή από Σπάρτη και το ευρύτερο Άργος.

Σημειώνεται ότι ο από Τυνδάρεω μύθος γέννησης της Ελένης φέρεται να είναι πολύ αρχαιότερος από εκείνον τον από Διός γέννησης.

Η προηγούμενη επίθεση στην ταινία του Νόλαν

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Μασκ επιτίθεται δημόσια στην παραγωγή του Νόλαν.

Τον Ιανουάριο, όταν είχαν αρχίσει να κυκλοφορούν οι πρώτες φήμες για τη συμμετοχή της Νιόνγκο στην ταινία, είχε γράψει ότι «ο Κρις Νόλαν έχει χάσει την ακεραιότητά του».

Παράλληλα, είχε αντιδράσει έντονα και στις φήμες ότι ο Έλιοτ Πέιτζ ενδέχεται να υποδυθεί τον Αχιλλέα, χαρακτηρίζοντας το υποτιθέμενο casting «μία από τις πιο ηλίθιες και διαστρεβλωμένες ιδέες» που είχε ακούσει.

Το καστ της νέας «Οδύσσειας»

Παρά τις αντιδράσεις, το ενδιαφέρον για την ταινία παραμένει ιδιαίτερα υψηλό.

Στην παραγωγή συμμετέχουν ο Ματ Ντέιμον στον ρόλο του Οδυσσέα, ο Τομ Χόλαντ ως Τηλέμαχος, η Αν Χάθαγουεϊ ως Πηνελόπη, ο Ρόμπερτ Πάτινσον ως Αντίνοος και η Ζεντάγια ως Αθηνά.

Η Universal Pictures δεν έχει σχολιάσει τις δηλώσεις του Μασκ, ενώ εκπρόσωποι της Λουπίτα Νιόνγκο αρνήθηκαν επίσης να απαντήσουν σε σχετικά ερωτήματα.