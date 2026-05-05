«Η Οδύσσεια»: Ο Κρίστοφερ Νόλαν αποκαλύπτει νέα επικά πλάνα με τον Κύκλωπα, τον κακό Ρόμπερτ Πάτινσον και τη Σαρλίζ Θερόν – Δείτε το τρέιλερ

Η Universal κυκλοφόρησε ένα νέο τρέιλερ για την ταινία «Η Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν . Η τελευταία ματιά στον κόσμο του ελληνικού έπους του Ομήρου δείχνει τον Οδυσσέα, τον οποίο υποδύεται ο Ματ Ντέιμον, να μάχεται με τους Κύκλωπες, καθώς ο κακός Αντίνοος, τον οποίο υποδύεται ο Ρόμπερτ Πάτινσον, προσπαθεί να καταλάβει τον θρόνο της Ιθάκης.

Το τρέιλερ μεταδόθηκε για πρώτη φορά στο επεισόδιο της Δευτέρας στο τηλεοπτικό σόου “The Late Show With Stephen Colbert”, ενώ πριν από λίγες ώρες δημοσιεύθηκε στα επίσημα κανάλια της Universal.

Εκτός από τον Ντέιμον ως τον ομώνυμο ναυτικό ήρωα, στην ταινία πρωταγωνιστούν επίσης η Αν Χάθαγουεϊ ως η σύζυγος του Οδυσσέα, Πηνελόπη, ο Τομ Χόλαντ ως ο γιος τους, Τηλέμαχος, ο Πάτινσον ως ο μνηστήρας, Αντίνοος, η Ζεντάγια ως η θεά της Σοφίας, Αθηνά, και η Σαρλίζ Θερόν ως Κίρκη.

Το τεράστιο καστ περιλαμβάνει επίσης τους Λουπίτα Νιόνγκο, Τζον Μπέρνθαλ, Μπένι Σάφντι, Τζον Λεγκουιζάμο, Χιμές Πατέλ, Γουίλ Γιουν Λι, Μία Γκοθ, Τζίμι Γκονζάλες, Έλιοτ Πέιτζ και Τζόβαν Αντέπο, μεταξύ δεκάδων άλλων αστέρων που υποδύονται χαρακτήρες από το επικό ποίημα.

Η «Οδύσσεια» είναι η 13η σκηνοθετημένη μεγάλου μήκους ταινία του Νόλαν. Έγραψε το σενάριο βασισμένο στο αρχαίο έπος και το παρήγαγε μαζί με την Έμμα Τόμας για την εταιρεία παραγωγής τους Syncopy. Η Universal Pictures έχει αναλάβει τη διανομή της ταινίας.

Η συνέντευξη του Νόλαν στην εκπομπή του Stephen Colbert

«Είναι καταπληκτικός ο Τομ Χόλαντ», είπε ο Νόλαν. «Δεν έχω ξανασυνεργαστεί μαζί του, αλλά θα ήθελα πολύ να ξανασυνεργαστώ. Θέλω να πω, είναι απλά ένα απίστευτο ταλέντο. Είναι τόσο, τόσο σπουδαίος».

Η Χάθαγουεϊ, η οποία πρωταγωνίστησε στις ταινίες «Interstellar» και «The Dark Knight Rises», επανενώνεται με τον Νόλαν για την ταινία «The Odyssey». Υποδύεται την Πηνελόπη, τη σύζυγο του Οδυσσέα και βασίλισσα της Ιθάκης. Όταν ρωτήθηκε αν είχε δει την τελευταία ταινία της Χάθαγουεϊ, «The Devil Wears Prada 2», ο Νόλαν είπε: «Την είδα χθες το βράδυ. Ήταν υπέροχη. Με την Έμιλι Μπλαντ επίσης. Υπέροχη».

Αργότερα στη συνέντευξη, ο Κόλμπερτ επεσήμανε ότι οι Χόλαντ, Χάθαγουεϊ και ο συμπρωταγωνιστής τους στην «Οδύσσεια», Ρόμπερτ Πάτινσον, έχουν πρωταγωνιστήσει σε μεγάλες επιτυχίες με σούπερ ήρωες, γεγονός που ώθησε τον Νόλαν να κάνει παραλληλισμούς μεταξύ των αρχαίων ελληνικών επών και των σύγχρονων κόμικς.

«Ακόμα και η κουλτούρα των κόμικς, είτε μιλάμε για τη Marvel είτε για τη DC είτε για όλες τις υπόλοιπες, πολλά από αυτά προέρχονται απευθείας από τα Ομηρικά Έπη», επεσήμανε ο Νόλαν. «Το θέμα με τον Όμηρο είναι ότι κανείς δεν ξέρει αν επρόκειτο για άνθρωπο. Ο Όμηρος, κατά κάποιο τρόπο, είναι το είδος του Τζορτζ Λούκας της εποχής του».

«Ο Όμηρος είναι ότι είναι το Θαύμα της εποχής του. Είναι πολύ άμεση αυτή η επιθυμία μας να νιώσουμε ή να πιστέψουμε ότι οι θεοί μπορούσαν να περπατήσουν ανάμεσά μας, και νομίζω ότι το σύγχρονο κόμικ είναι κατά κάποιο τρόπο η έκφρασή μας γι’ αυτό».

Η τελευταία ταινία των Νόλαν και Τόμας ήταν το «Oppenheimer» του 2023, το οποίο απέφερε 958,8 εκατομμύρια δολάρια και συγκέντρωσε 13 υποψηφιότητες για Όσκαρ. Κέρδισε επτά Όσκαρ, συμπεριλαμβανομένων αυτών για Καλύτερη Ταινία, Καλύτερη Σκηνοθεσία για τον Νόλαν, Καλύτερου Ανδρικού Ρόλου για τον πρωταγωνιστή Κίλιαν Μέρφι και Καλύτερου Β’ Ανδρικού Ρόλου για τον συμπρωταγωνιστή του, Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ.

Η Οδύσσεια κυκλοφορεί την ίδια ημερομηνία με τον Spider-Man

Όπως ακριβώς το «Oppenheimer» είχε ίδια ημερομηνία κυκλοφορίας με την «Barbie» της Warner Bros το 2023, έτσι και το «The Odyssey» θα κυκλοφορήσει ταυτόχρονα με την υποψήφια επιτυχία της Disney και της Sony, «Spider-Man: Brand New Day», στις 17 Ιουλίου.

Η «Οδύσσεια», όπως αναφέρει το Variety, θα γράψει ιστορία ως η πρώτη αφηγηματική ταινία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες Imax.