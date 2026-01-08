Ματ Ντέιμον: Η… «Οδύσσεια» του ηθοποιού για να αποκτήσει γραμμωμένο σώμα στην ταινία του Νόλαν – «Έκανα πραγματικά αυστηρή δίαιτα»

Ο Ματ Ντέιμον αποκάλυψε την ακραία προετοιμασία και την αυστηρή δίαιτα που ακολούθησε για να αποκτήσει το γραμμωμένο σώμα που θα εμφανίσει στην επερχόμενη επική ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, «Οδύσσεια».

Ο 55χρονος ηθοποιός μίλησε για τη μεταμόρφωσή του κατά τη διάρκεια εμφάνισής του στο podcast «New Heights» με τους Τζέισον και Τράβις Κέλσι, αρραβωνιαστικού της Τέιλορ Σουίφτ, την Τετάρτη.

Ο Τζέισον Κέλσι σχολίασε στον ηθοποιό ότι στις φωτογραφίες από τα γυρίσματα που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο φαίνεται «αρκετά γραμμωμένος».

Ο Ντέιμον απάντησε: «Ναι, ήμουν σε πολύ καλή κατάσταση. Έχασα πολλά κιλά», πριν προσθέσει ότι ο Νόλαν «είπε ότι ήθελε να είμαι λεπτός αλλά δυνατός. Είναι περίεργο πράγμα».

«Κυριολεκτικά, εξαιτίας αυτού που έκανα με τον γιατρό μου, σταμάτησα να τρώω γλουτένη. Συνήθιζα να κινούμαι μεταξύ 83 και 90 κιλών, και για ολόκληρη αυτή την ταινία ήμουν 75 κιλά. Δεν ήμουν τόσο ελαφρύς από το λύκειο. Ήταν μια πραγματικά αυστηρή δίαιτα», παραδέχτηκε ακόμα ο σταρ του Χόλιγουντ.

Στη συνέχεια, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός συνέκρινε την προετοιμασία του με εκείνη των αδελφών Κέλσι στο NFL: «Όταν το κάνω αυτό ή όταν κάνω τις ταινίες “Jason Bourne” ή οτιδήποτε άλλο, νιώθω σχεδόν σαν να παίζω σε σεζόν [του NFL] – φαντάζομαι, όπως νιώθετε εσείς όταν έχετε προετοιμασία. Είναι απλώς μέρος της μέρας σου. Είναι μέρος της δουλειάς σου, σωστά; Γίνεται ρουτίνα και χτίζεις την ημέρα σου γύρω από όλα αυτά τα πράγματα. Αυτή είναι η φυσική πλευρά της προετοιμασίας».

Ο Ντέιμον πρόσθεσε ότι προς το παρόν δεν έχει επιστρέψει στις παλιές του διατροφικές συνήθειες. «Τέλος. Όλα χωρίς γλουτένη. Βρήκα μια μπίρα χωρίς γλουτένη», αποκάλυψε.

«Έχει περάσει τόσος καιρός που δεν έχω φάει γλουτένη, που δεν μπορώ να καταλάβω αν είναι καλή ή όχι. Άρα αυτό είναι καλό σημάδι».

Στην επερχόμενη ταινία του Νόλαν, βασισμένη στο αρχαίο ελληνικό έπος του Ομήρου, «Οδύσσεια», πρωταγωνιστούν επίσης οι Ζεντάγια, Τομ Χόλαντ, Αν Χάθαγουεϊ, Ρόμπερτ Πάτινσον, Λουπίτα Νιόνγκο και Σαρλίζ Θερόν.

Matt Damon on filming #TheOdyssey on location in Greece, Iceland, Morocco and more: “We would get there and I’d just start laughing. I’d be like, ‘Nobody has any business shooting here! Of course he wants to shoot here. That tracks.’ He has such a great crew. His crew is so… pic.twitter.com/O0gN2CKFap — Variety (@Variety) January 7, 2026



Τον Μάρτιο, κυκλοφόρησαν φωτογραφίες του Ντέιμον από τα γυρίσματα στην Ιταλία, με γραμμωμένο σώμα και γενειάδα.

Matt Damon “lost a ton of weight” for Christopher Nolan’s THE ODYSSEY and cut down to 167 pounds. “[Nolan] wanted me lean but strong. Just because of this other thing that I did with my doctor, I stopped eating gluten. I used to walk around at between 185 and 200, and I did that… pic.twitter.com/0SRHkFkpKv — Nolan Archive (@NolanAnalyst) January 8, 2026



Τον προηγούμενο μήνα, η Universal Pictures δημοσίευσε ένα τρέιλερ της ταινίας.