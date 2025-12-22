«Οδύσσεια»: Κυκλοφόρησε το επίσημο τρέιλερ της πολυαναμενόμενης ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν – Δείτε βίντεο

Κυκλοφόρησε το τρέιλερ της πολυαναμένομενης «Οδύσσειας» του Κρίστοφερ Νόλαν.

Τον κύριο ρόλο, αυτόν του Οδυσσέα, ερμηνεύει ο Ματ Ντέιμον, πρωταγωνιστώντας στο μακρύ και επίπονο ταξίδι της επιστροφής του ήρωα στην Ιθάκη μετά τον Τρωικό Πόλεμο.

Στο πλευρό του εμφανίζονται ο Τομ Χόλαντ στον ρόλο του Τηλέμαχου, η Αν Χάθαγουεϊ ως Πηνελόπη, η Zεντάγια ως θεά Αθηνά, ο Ρόμπερτ Πάτινσον που θα υποδυθεί τον Ερμή και η Σαρλίζ Θερόν ως μάγισσα Κίρκη.

Το καστ συμπληρώνουν οι Λουπίτα Νιόνγκο, Τζον Μπέρνθαλ, Μπιλ Ίργουιν, Μία Γκοθ, Μπένι Σάφντι, Σαμάνθα Μόρτον, Κόρεϊ Χόκινς, Έλιοτ Πέιτζ, Χίμες Πατέλ και άλλοι.

Η ταινία γυρίστηκε σε μια σειρά από εντυπωσιακές τοποθεσίες ανά τον κόσμο, σε χώρες, όπως η Ελλάδα, η Ιταλία, η Μάλτα, το Μαρόκο, η Σκωτία και η Ισλανδία, ενώ γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν και στη Σαχάρα.

Οι τελευταίες σκηνές έγιναν στο Λος ‘Αντζελες.

Με προϋπολογισμό που φέρεται να αγγίζει τα 250 εκατομμύρια δολάρια είναι το πρώτο φιλμ που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX, δια χειρός Χόιτε Βαν Χοϊτέμα.

Η «Οδύσσεια» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους από την Universal Pictures τον Ιούλιο 2026.

Δείτε το τρέιλερ: