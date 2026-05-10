Χανταϊός: Αγκυροβολεί στην Τενερίφη το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius – «Καμία επαφή με τους επιβάτες» διαβεβαιώνει ο ΠΟΥ τους ντόπιους

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

hondius
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Μεταξύ 05:00-07:00 το πρωί της Κυριακής αναμένεται ο ελλιμενισμός του κρουαζιερόπλοιου «MV Hondius» στην Τενερίφη, με 149 άτομα από 23 χώρες που παραμένουν για περισσότερο από ένα μήνα εν πλώ μετά το ξέσπασμα χανταϊού που έχει στοιχίσει τη ζωή σε τρεις ανθρώπους.

Χανταϊός: Απομόνωση και κοινωνικό στίγμα για τους επιβάτες του «MV Hondius» – Το «μολυσμένο πλοίο» που ξυπνά μνήμες από το 2020

Αυτοπροσώπως ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγεσούς, έσπευσε στο ισπανικό νησί και απηύθυνε καθησυχαστικό μήνυμα στους κατοίκους. «Δεν είναι συνηθισμένο για μένα να μιλώ στους ανθρώπους μιας μόνο κοινότητας, αλλά σήμερα αισθάνομαι ότι είναι απαραίτητο», είπε, διαβεβαιώνοντας ότι δεν πρόκειται για νέο COVID και ότι το πρωτόκολλο ασφαλείας που θα τηρηθεί δεν προβλέπει επαφή με τους επιβάτες.

«Η Τενερίφη έχει επιλεγεί επειδή διαθέτει την ιατρική ικανότητα, την υποδομή και την ανθρωπιά», δήλωσε ο Τέντρος.

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ΠΟΥ, έχουν καταγραφεί οκτώ κρούσματα που συνδέονται με το πλοίο, έξι εκ των οποίων είναι εργαστηριακά επιβεβαιωμένα. Ωστόσο, ο Τέντρος τόνισε ότι ο κίνδυνος για το ευρύ κοινό παραμένει «χαμηλός» .

Το πλοίο θα δέσει στο βιομηχανικό λιμάνι της Γραναδίλλια, το οποίο βρίσκεται μακριά από κατοικημένες περιοχές.

Δείτε το live video:

Οι επιβάτες θα μεταφέρονται σε «σφραγισμένα, φυλασσόμενα οχήματα, μέσω ενός πλήρως αποκλεισμένου διαδρόμου» και θα επαναπατρίζονται απευθείας στις χώρες καταγωγής τους .

«Οι οικογένειές σας δεν θα τους συναντήσουν», διαβεβαίωσε ο Γενικός Διευθυντής τους ντόπιους.

Η απόφαση του ΠΟΥ να ζητήσει τη βοήθεια της Ισπανίας ελήφθη βάσει του Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού, ο οποίος ορίζει ότι το πλησιέστερο λιμάνι με επαρκή ιατρική ικανότητα πρέπει να παρέχει βοήθεια σε διεθνείς καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας.

Διεθνής αερογέφυρα

Προς το παρόν, δεν υπάρχουν συμπτωματικοί επιβάτες στο πλοίο. Εμπειρογνώμονας του ΠΟΥ βρίσκεται ήδη στο πλοίο, όπου οκτώ άνθρωποι μολύνθηκαν, συμπεριλαμβανομένων τριών που πέθαναν – ένα ζευγάρι Ολλανδών και ένας Γερμανός υπήκοος.

Το Βέλγιο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιρλανδία και η Ολλανδία θα στείλουν αεροπλάνα για να επαναπατριστούν οι πολίτες τους.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στέλνει δύο ακόμη αεροπλάνα για τους υπόλοιπους Ευρωπαίους πολίτες.

Οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν επιβεβαιώσε πτήσεις έκτακτης ανάγκης για πολίτες εκτός ΕΕ των οποίων οι χώρες δεν μπόρεσαν να στείλουν αεροπλάνο.

Οι 22 Βρετανοί επιβάτες και προσωπικό του κρουαζιερόπλοιου θα μεταφερθούν σε νοσοκομείο στη βορειοδυτική Αγγλία γμόλις επαναπατριστούν. Οι Αμερικανοί θα σταλούν στη Νεμπράσκα για καραντίνα και τεστ.

Όλοι οι επιβάτες, καθώς και τα 17 μέλη του πληρώματος, θα εκκενωθούν, αλλά 30 μέλη του πληρώματος θα παραμείνουν στο πλοίο και θα ταξιδέψουν στην Ολλανδία, δήλωσε η υπουργός Υγείας της Ισπανίας, Μόνικα Γκαρσία. Οι αποσκευές και η σορός επιβάτη θα παραμείνουν στο πλοίο που θα απολυμανθεί στην Ολλανδία.

Οι Ισπανοί πολίτες θα αποβιβαστούν πρώτοι, με τη σειρά εκκένωσης των υπόλοιπων ομάδων, που θα αποβιβαστούν μόνο όταν το αεροπλάνο εκκένωσης είναι έτοιμο για αναχώρηση, όπως ανακοινώθηκε.

Πηγή: Reuters, BBC, CNN

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Καταστρέφουν τα extensions τα μαλλιά; Ειδικοί απαντούν – Πώς να τα διατηρήσετε πλούσια και υγιή

Ποιο είναι το μυστικό για να είστε ακαταμάχητοι – Δουλεύει μέσα σε 7 λεπτά

Πόσο επηρεάζουν οι δασμοί Τραμπ τις ελληνικές εξαγωγές – Οι εκτιμήσεις της ελληνικής Πρεσβείας στην Ουάσιγκτον

Τι αλλάζει στο yachting με το «e-Ναυλοσύμφωνο» – Όσα λένε εκπρόσωποι του κλάδου

Η Apple πλησιάζει στην παραγωγή των AirPods με κάμερες και τεχνητή νοημοσύνη

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
03:45 , Κυριακή 10 Μαΐου 2026

Wall Street Journal: Μυστική ισραηλινή βάση στο Ιράκ για επιθέσεις κατά του Ιράν

Εν γνώσει των ΗΠΑ λίγο πριν από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, το Ισραήλ δημιούργησε...
02:19 , Κυριακή 10 Μαΐου 2026

Φλόριντα: Τουλάχιστον 11 τραυματίες σε «πιθανή έκρηξη σκάφους»

Τουλάχιστον 11 άτομα τραυματίστηκαν σε «πιθανή έκρηξη σκάφους» κοντά στο δημοφιλές τουριστικό ...
01:45 , Κυριακή 10 Μαΐου 2026

Ιράν: Οι πολίτες καλούνται να μειώσουν την κατανάλωση ρεύματος και φυσικού αερίου

Το Ιράν ενθαρρύνει τον πληθυσμό να καταναλώνει λιγότερο ηλεκτρικό ρεύμα και φυσικό αέριο, καθώ...
00:15 , Κυριακή 10 Μαΐου 2026

Ιράν: Οποιαδήποτε επίθεση εναντίον ιρανικών πλοίων θα φέρει αντίποινα εναντίον αμερικανικών βάσεων

Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Ιράν προειδοποίησαν ότι οποιαδήποτε επίθεση εν...
MUST READ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Αν είχα 1.000 σφαίρες, θα του τις “έριχνα”» είπε ο 54χρονος δράστης – Η χάρη που ζήτησε από τους αστυνομικούς

LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Χαμόγελο του Παιδιού» στο enikos.gr για τον πατέρα που βιντεοσκόπησε στο TikTok τον γιο του να πυροβολεί: 60% αύξηση των αναφορών παραβατικότητας ανηλίκων μέσω social media