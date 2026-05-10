Χανταϊός: Αγκυροβολεί στην Τενερίφη το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius – «Καμία επαφή με τους επιβάτες» διαβεβαιώνει ο ΠΟΥ τους ντόπιους

Μεταξύ 05:00-07:00 το πρωί της Κυριακής αναμένεται ο ελλιμενισμός του κρουαζιερόπλοιου «MV Hondius» στην Τενερίφη, με 149 άτομα από 23 χώρες που παραμένουν για περισσότερο από ένα μήνα εν πλώ μετά το ξέσπασμα χανταϊού που έχει στοιχίσει τη ζωή σε τρεις ανθρώπους.

Αυτοπροσώπως ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγεσούς, έσπευσε στο ισπανικό νησί και απηύθυνε καθησυχαστικό μήνυμα στους κατοίκους. «Δεν είναι συνηθισμένο για μένα να μιλώ στους ανθρώπους μιας μόνο κοινότητας, αλλά σήμερα αισθάνομαι ότι είναι απαραίτητο», είπε, διαβεβαιώνοντας ότι δεν πρόκειται για νέο COVID και ότι το πρωτόκολλο ασφαλείας που θα τηρηθεί δεν προβλέπει επαφή με τους επιβάτες.

«Η Τενερίφη έχει επιλεγεί επειδή διαθέτει την ιατρική ικανότητα, την υποδομή και την ανθρωπιά», δήλωσε ο Τέντρος.

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ΠΟΥ, έχουν καταγραφεί οκτώ κρούσματα που συνδέονται με το πλοίο, έξι εκ των οποίων είναι εργαστηριακά επιβεβαιωμένα. Ωστόσο, ο Τέντρος τόνισε ότι ο κίνδυνος για το ευρύ κοινό παραμένει «χαμηλός» .

Το πλοίο θα δέσει στο βιομηχανικό λιμάνι της Γραναδίλλια, το οποίο βρίσκεται μακριά από κατοικημένες περιοχές.

Οι επιβάτες θα μεταφέρονται σε «σφραγισμένα, φυλασσόμενα οχήματα, μέσω ενός πλήρως αποκλεισμένου διαδρόμου» και θα επαναπατρίζονται απευθείας στις χώρες καταγωγής τους .

«Οι οικογένειές σας δεν θα τους συναντήσουν», διαβεβαίωσε ο Γενικός Διευθυντής τους ντόπιους.

Η απόφαση του ΠΟΥ να ζητήσει τη βοήθεια της Ισπανίας ελήφθη βάσει του Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού, ο οποίος ορίζει ότι το πλησιέστερο λιμάνι με επαρκή ιατρική ικανότητα πρέπει να παρέχει βοήθεια σε διεθνείς καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας.

Διεθνής αερογέφυρα

Προς το παρόν, δεν υπάρχουν συμπτωματικοί επιβάτες στο πλοίο. Εμπειρογνώμονας του ΠΟΥ βρίσκεται ήδη στο πλοίο, όπου οκτώ άνθρωποι μολύνθηκαν, συμπεριλαμβανομένων τριών που πέθαναν – ένα ζευγάρι Ολλανδών και ένας Γερμανός υπήκοος.

Το Βέλγιο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιρλανδία και η Ολλανδία θα στείλουν αεροπλάνα για να επαναπατριστούν οι πολίτες τους.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στέλνει δύο ακόμη αεροπλάνα για τους υπόλοιπους Ευρωπαίους πολίτες.

Οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν επιβεβαιώσε πτήσεις έκτακτης ανάγκης για πολίτες εκτός ΕΕ των οποίων οι χώρες δεν μπόρεσαν να στείλουν αεροπλάνο.

Οι 22 Βρετανοί επιβάτες και προσωπικό του κρουαζιερόπλοιου θα μεταφερθούν σε νοσοκομείο στη βορειοδυτική Αγγλία γμόλις επαναπατριστούν. Οι Αμερικανοί θα σταλούν στη Νεμπράσκα για καραντίνα και τεστ.

Όλοι οι επιβάτες, καθώς και τα 17 μέλη του πληρώματος, θα εκκενωθούν, αλλά 30 μέλη του πληρώματος θα παραμείνουν στο πλοίο και θα ταξιδέψουν στην Ολλανδία, δήλωσε η υπουργός Υγείας της Ισπανίας, Μόνικα Γκαρσία. Οι αποσκευές και η σορός επιβάτη θα παραμείνουν στο πλοίο που θα απολυμανθεί στην Ολλανδία.

Οι Ισπανοί πολίτες θα αποβιβαστούν πρώτοι, με τη σειρά εκκένωσης των υπόλοιπων ομάδων, που θα αποβιβαστούν μόνο όταν το αεροπλάνο εκκένωσης είναι έτοιμο για αναχώρηση, όπως ανακοινώθηκε.

Πηγή: Reuters, BBC, CNN