Χανταϊός: «Επαφές υψηλού κινδύνου» όλοι οι επιβάτες του MV Hondius, αναφέρει ο ΠΟΥ – Το σχέδιο απομόνωσης για τους Βρετανούς

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

mv hondius χανταϊός
Φωτογραφία: AP
Σε κατάσταση υγειονομικής παρακολούθησης για τις επόμενες 42 ημέρες θέτει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) όλους τους επιβαίνοντες στο «MV Hondius», χαρακτηρίζοντάς τους ως «επαφές υψηλού κινδύνου» μετά τον εντοπισμό εστίας χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο.

«Κατατάσσουμε όλα τα πρόσωπα πάνω στο πλοίο σε αυτό που αποκαλούμε επαφές υψηλού κινδύνου», εξήγησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Μαρία Βαν Κέρκοβ, διευθύντρια του ΠΟΥ αρμόδια για την πρόληψη και την προετοιμασία για επιδημίες και πανδημίες.


Η ίδια πρόσθεσε ότι συνιστάται «ενεργή εποπτεία και παρακολούθηση όλων των επιβατών και των μελών του πληρώματος που θα αποβιβασθούν για μια περίοδο 42 ημερών».

Πώς θα απομονωθούν οι Βρετανοί

Εξάλλου, περίπου 20 Βρετανοί επιβάτες του Hondius θα μεταφερθούν αύριο, Κυριακή, προς ένα νοσοκομείο κοντά στο Λίβερπουλ της Αγγλίας για μια «περίοδο απομόνωσης», γνωστοποιήθηκε στο Γαλλικό Πρακτορείο από το NHS, το βρετανικό δημόσιο σύστημα υγείας.

Τα πρόσωπα αυτά θα μεταφερθούν στο Νοσοκομείο Arrowe Park στο Άπτον «για να τους παρασχεθεί ένα ασφαλές μέρος για την περίοδο απομόνωσής τους», δήλωσαν τοπικοί αξιωματούχοι του NHS, σε επιστολή που έστειλαν στους εργαζομένους τους.

«Θα υποδεχθούμε τα πρόσωπα αυτά την Κυριακή 10 Μαΐου. Κατά την άφιξή τους θα γίνει ανίχνευση συμπτωμάτων και δεν θα γίνει δεκτό κανένα πρόσωπο που παρουσιάζει συμπτώματα (χανταϊού, αναφέρεται στην επιστολή.

Αν κάποιος απ’ αυτούς τους πρώην επιβάτες του πλοίου αρρωστήσει μετά την άφιξή του, «θα μεταφερθεί γρήγορα σε ένα άλλο ίδρυμα», αναφέρεται ακόμα.

Σε ανακοίνωσή τους, οι περιφερειακοί υπεύθυνοι υγείας διευκρίνισαν ότι η παραμονή των επιβατών αναμένεται να διαρκέσει «έως 72 ώρες».

Στη συνέχεια θα αποφασισθεί «αν μπορούν να συνεχίσουν την περίοδο απομόνωσής τους στην κατοικία τους ή αλλού».

Η βρετανική υπηρεσία υγειονομικής ασφάλειας (UKHSA) είχε ανακοινώσει χθες, Παρασκευή, ότι οι Βρετανοί, που θα απομακρυνθούν από το κρουαζιερόπλοιο Hondius, θα πρέπει να απομονωθούν για 45 ημέρες μετά την επιστροφή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το Νοσοκομείο Arrow Park είχε χρησιμεύσει ως χώρος απομόνωσης των Βρετανών υπηκόων που είχαν απομακρυνθεί από την Ουχάν της Κίνας και από το κρουαζιερόπλοιο «Diamond Princess» το 2020, στην αρχή της πανδημίας της Covid-19.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

