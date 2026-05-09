Ατρόμητος – Παναιτωλικός 1-2: «Αγκαλιά» με την παραμονή οι Αγρινιώτες

Σήφης Γαρυφαλάκης

Αθλητισμός

Παναιτωλικός
Διπλό με ανατροπή, που ισοδυναμεί με… μισή παραμονή πέτυχε ο Παναιτωλικός επί του Ατρόμητου με 2-1, στην αναμέτρηση με την οποία έπεσε η «αυλαία» της 7ης αγωνιστικής των playouts της Super League.

Τεράστια επιτυχία για την ομάδα του Γιάννη Αναστασίου, η οποία αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ με το γκολ του Τσούμπερ στο 7′, στη συνέχεια κατάφερε να φέρει τα πάνω κάτω στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους με τα γκολ των Μάτσαν (52′) και Γκαρσία (πέναλτι στο 62′).

Το ματς στο Περιστέρι ξεκίνησε με δύο γκολ για τον Ατρόμητο πριν συμπληρωθεί το δεκάλεπτο, μόνο που μέτρησε το ένα. Στο από σέντρα του Ουκάκι ο Τσούμπερ «έγραψε» το 1-0, ενώ ένα λεπτό αργότερα ο Μουτουσαμί ανέβασε το δείκτη του σκορ για τους γηπεδούχους. Ωστόσο, μετά την εξέταση της φάσης στο VAR διαπιστώθηκε ότι στην αρχή της φάσης ο Μπάκου είχε υποπέσει σε επιθετικό φάουλ στον Μαυρία κι έτσι το γκολ ακυρώθηκε.

Το γρήγορο γκολ έδωσε ψυχολογική ώθηση στους γηπεδούχους, οι οποίοι χωρίς να είναι ιδιαίτερα απειλητικοί είχαν τον απόλυτο έλεγχο του ματς στο υπόλοιπο του πρώτου ημιχρόνου. Στο ίδιο διάστημα η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου έψαχνε τα… πατήματά της στον αγωνιστικό χώρο, μόνο που τα πολλά λάθη δεν της επέτρεψαν να βρει σωστές επιθετικές λύσεις.

Βλέποντας την ομάδα του να μην μπορεί να αναπτυχθεί σωστά, ο Αναστασίου έριξε με το… καλημέρα στο β’ ημίχρονο τους Μάτσαν και Μπουχαλάκη αντί των Εστεμπάν Ντιέγκο και Σατσιά. Και δικαιώθηκε αμέσως, καθώς με τη συμπλήρωση του 52ου λεπτού ο Σμυρλής βρήκε ωραία τον Μάτσαν στην περιοχή και ο Ρουμάνος μεσοεπιθετικός με άψογο σουτ ισοφάρισε (1-1).

Οι Αγρινιώτες έφεραν… τούμπα στο 62′ με το πέναλτι του Γκαρσία (2-1) κι ενώ τρία λεπτά νωρίτερα είχε ακυρωθεί – με την υπόδειξη του VAR – ως οφσάιντ το φοβερό γκολ του Μπάκου. Ο αγώνας δεν είχε μεγάλες φάσεις στη συνέχεια, αντίθετα, σημειώθηκαν πολλές διακοπές, γεγονός που βοήθησε τους φιλοξενούμενους να φτάσουν πιο άνετα στο στόχο τους.

Διαιτητής: Μ. Ματσούκας
Κίτρινες: Μουτουσαμί – Λομπάτο, Ετσεμπάν Ντιέγκο, Μπουχαλάκης

Οι συνθέσεις:

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Ντούσαν Κέρκεζ): Αθανασίου, Τσιλούλης (67′ Κίνι), Σταυρόπουλος, Μήτογλου (86′ Αμπαρτζίδης), Ούρονεν, Μίχορλ, Μουτουσαμί, Ουκακί, Τσούμπερ, Πνευμονίδης (67′ Τζοβάρας), Ουκάκι, Μπάκου

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Κουτσερένκο, Μαυρίας, Γκράναθ, Μλάντεν, Αποστολόπουλος, Εστεμπάν Ντιέγκο (46′ Μάτσαν), Σατσιάς (46′ Μπουχαλάκης), Κόγιτς, Γκαρθία, Λομπάτο, Σμυρλής (87′ Μανρίκε)

