ΝΥΤ: Ρωσία και Ιράν σπάνε τον αποκλεισμό του Ορμούζ μέσω της Κασπίας Θάλασσας – Πώς η Μόσχα στέλνει drones και αγαθά στην Τεχεράνη

Η Ρωσία αποστέλλει εξαρτήματα drones στο Ιράν μέσω της Κασπίας Θάλασσας, σύμφωνα με δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων στους New York Times.

Η μεγαλύτερη λίμνη του κόσμου εξελίσσεται σε κομβικό δίαυλο για το κρυφό και φανερό εμπόριο μεταξύ των δύο χωρών, παρακάμπτοντας πλήρως τον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ.

Εξάλλου, ο Μοχαμάντ Ρεζά Μορταζαβί, επικεφαλής της Ένωσης Βιομηχανιών Τροφίμων του Ιράν, δήλωσε στο κρατικό δίκτυο IRIB ότι το Ιράν ανακατευθύνει ενεργά τις εισαγωγές ειδών πρώτης ανάγκης, με τέσσερα λιμάνια στην Κασπία να εργάζονται επί εικοσιτετραώρου βάσεως.

Σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στην αμερικανική εφημερίδα υπό τον όρο της ανωνυμίας, αυτός ο παραγνωρισμένος εμπορικός διάδρομος βοηθά το Ιράν να ανασυγκροτήσει τις στρατιωτικές του δυνατότητες, μετά την εκστρατεία βομβαρδισμών από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ που ολοκληρώθηκε τον περασμένο μήνα.

«Στο πλαίσιο της αστάθειας στη Μέση Ανατολή, οι διαδρομές της Κασπίας προς το Ιράν φαίνονται πολύ πιο ελκυστικές», σημείωσε ο Βιτάλι Τσερνόφ, αναλυτής του PortNews Media Group.

Ο Αλεξάντρ Σαρόφ, επικεφαλής της RusIranExpo, εκτίμησε ότι η διακίνηση φορτίων στην Κασπία θα μπορούσε να διπλασιαστεί φέτος, σημειώνοντας ότι η κρίση στον Ορμούζ βοηθά τις εταιρείες να ξεπεράσουν τους δισταγμούς τους λόγω των κυρώσεων.

Οι αξιωματούχοι εκτιμούν ότι, εάν οι ρωσικές αποστολές συνεχιστούν με αυτόν τον ρυθμό, η Τεχεράνη θα μπορούσε να αναπληρώσει γρήγορα το οπλοστάσιο των drones της, το 60% του οποίου καταστράφηκε κατά τη διάρκεια του πρόσφατου πολέμου.

Κασπία: Η γεωπολιτική «μαύρη τρύπα»

Η Κασπία παραμένει απρόσβλητη από την αμερικανική παρέμβαση, καθώς μόνο οι πέντε χώρες (Ρωσία, Καζακστάν, Τουρκμενιστάν, Ιράν, Αζερμπαϊτζάν) που συνορεύουν με αυτήν έχουν πρόσβαση.

Έτσι, λειτουργεί ως γέφυρα που συνδέει Ρωσία και Ιράν, οι οποίες, αν και δεν μοιράζονται χερσαία σύνορα, διαθέτουν όμως εκτεταμένες ακτογραμμές στην κλειστή αυτή θάλασσα (ξεπερνά το μέγεθος της Ιαπωνίας).

Επιπλέον, τα πλοία απενεργοποιούν τακτικά τους αναμεταδότες τους για να αποφύγουν τον δορυφορικό εντοπισμό.

Αυτό επιτρέπει στη Μόσχα και την Τεχεράνη να εμπορεύονται ανοιχτά, χωρίς τον φόβο αναχαίτισης από τις ΗΠΑ ή άλλες χώρες για αποφυγή κυρώσεων.

Εκτός από στρατιωτικό υλικό, η Ρωσία στέλνει αγαθά που κανονικά θα διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ, όπως σιτηρά, ζωοτροφές, ηλιέλαιο και άλλα βασικά προϊόντα.

Η Νικόλ Γκραζέφσκι, καθηγήτρια στο Sciences Po του Παρισιού και ειδική αναλύτρια, δήλωσε: «Αν σκέφτεστε το ιδανικό μέρος για την αποφυγή κυρώσεων και τις στρατιωτικές μεταφορές, αυτό είναι η Κασπία».

Η πρόσφατη ισραηλινή επίθεση στο λιμάνι Μπαντάρ Ανζαλί τον Μάρτιο -μια επιχείρηση που το Ισραήλ χαρακτήρισε ως «μία από τις πιο σημαντικές» που διεξήγαγε- έφερε στο φως τη σημασία αυτής της κλειστής θάλασσας.

Από την πλευρά του, ο Λουκ Κόφι, ανώτερος συνεργάτης της δεξαμενής σκέψης Hudson Institute, επεσήμανε την αδυναμία της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής να ελέγξει τη συγκεκριμένη περιοχή.

«Για τους Αμερικανούς που χαράζουν πολιτικές, η Κασπία είναι μια γεωπολιτική μαύρη τρύπα – είναι σχεδόν σαν να μην υπάρχει», τόνισε.