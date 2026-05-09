Τραμπ στην Corriere della Sera: «Η Ιταλία δεν ήταν εκεί όταν τη χρειαστήκαμε»

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Τραμπ Μελόνι
Σε τηλεφωνική επικοινωνία με την εφημερίδα Corriere della Sera το πρωί του Σαββάτου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για τη στάση της Ιταλίας, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αναδιάταξης των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη.

Ο Τραμπ απέφυγε να σχολιάσει τη μετακίνηση στρατευμάτων από τη Γερμανία, ωστόσο επιβεβαίωσε ότι «εξακολουθεί να εξετάζει» τη μεταφορά δυνάμεων από τις ιταλικές βάσεις.

Αναφερόμενος στην πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, μία ημέρα μετά την επίσκεψη του Αμερικανού ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο, στη Ρώμη, ο Τραμπ δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η Ιταλία δεν ήταν εκεί όταν τη χρειαστήκαμε. Και εγώ ήμουν πάντα εκεί για την Ιταλία, όπως και η χώρα μου».

Όταν του επισημάνθηκε ότι η Ιταλία ενδέχεται να διαθέσει ναρκαλιευτικά για τα Στενά του Ορμούζ, μετά την κατάπαυση του πυρός στο Ιράν, ο Αμερικανός Πρόεδρος διέκοψε τη συνομιλία, επαναλαμβάνοντας: «Η Ιταλία δεν ήταν εκεί όταν τη χρειαστήκαμε».

Τέλος, σχετικά με την απάντηση του Ιράν που αναμενόταν χθες Παρασκευή, ο Τραμπ απάντησε ότι δεν επιθυμεί να προβεί σε κάποιο σχόλιο επί του παρόντος.

