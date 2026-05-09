ΠΑΣΟΚ σε Μητσοτάκη: «Φιλί της ζωής δεν υπάρχει για την κυβέρνηση σας, κ. Πρωθυπουργέ»

«Βαρίδι για την πρόοδο της χώρας και τη δημιουργία μιας ισχυρής Ελλάδας με κοινωνική δικαιοσύνη είναι ο ίδιος και η κυβέρνηση του» σχολίασε το Γραφείο τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής για την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη.

Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται πως ο κ. Μητσοτάκης «ας μην αναζητά σωσίβια στην αποτυχία του επικαλούμενος “χρόνιες παθογένειες” και “βαρίδια”.

«Δυστυχώς, είμαστε στη δυσάρεστη θέση να επισημάνουμε στον κ. Πρωθυπουργό ότι οι Ευρωπαίοι όντως μένουν άναυδοι με τα αρνητικά επιτεύγματα της κυβέρνησης και αναρωτιούνται: “Πώς τα καταφέρατε και κάνατε τους Έλληνες πολίτες ουραγούς στην αγοραστική δύναμη; Πώς τα καταφέρατε και η ακρίβεια, ο πληθωρισμός και τα ενοίκια σπάνε το ένα ευρωπαϊκό ρεκόρ μετά το άλλο;”», αναφέρει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ και τονίζει ότι «εσχάτως ο κ. Μητσοτάκης επιστρατεύει ένα αφήγημα: ότι “το ΠΑΣΟΚ πήρε τη σκυτάλη από τον ΣΥΡΙΖΑ”».

«Τα έχετε μπερδέψει, κ. Πρωθυπουργέ. Αποδειχτήκατε άριστος ακολουθώντας τα βήματα του προκατόχου σας στη χειραγώγηση των θεσμών, στις επιθέσεις στις ανεξάρτητες αρχές, στις συνταγματικές ακροβασίες, στο χάιδεμα των funds και στην αδυναμία να εγγυηθείτε στους πολίτες μια ασφαλή καθημερινή ζωή με αξιοπρέπεια» συμπληρώνει και καταλήγει: «Γι’ αυτό και αποζητάτε το σκιάχτρο του. Φιλί της ζωής, όμως, δεν υπάρχει στην περίπτωση σας».