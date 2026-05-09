Μητσοτάκης στο 6ο Προσυνέδριο της ΝΔ: Ήρεμα νερά, σημαίνουν νερά στα οποία κυριαρχεί το Διεθνές Δίκαιο

Στεφανία Κασίμη

Πολιτική

Μητσοτάκης
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Τους βασικούς πυλώνες της κυβερνητικής πολιτικής παρουσίασε από τη Θεσσαλονίκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο 6ο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Με το βλέμμα στραμμένο στο 16ο Τακτικό Συνέδριο στα μέσα Μαΐου, ο Πρωθυπουργός έμφαση στην οικονομική πορεία, τη διαχείριση του μεταναστευτικού, τα ελληνοτουρκικά και την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη για πολιτική σταθερότητα και χειροπιαστά αποτελέσματα ως απάντηση στο ρευστό διεθνές περιβάλλον.

«Δεν είναι τυχαίος ο χρόνος που επιλέξαμε να γίνει σήμερα 9 Μαίου, την Ημέρα της Ευρώπης, διότι είναι μια σύμπτωση που δηλώνει ότι η παράταξη που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων στην ήπειρο μας, στην πρώτη γραμμή για την εθνική μας άμυνα, τη στρατηγική αυτονομία, στην πρώτη γραμμή για μία ενιαία μεταναστευτική πολιτική, με βάση τις δικές μας ελληνικές εθνικές θέσεις, την πρώτη γραμμή για δράσεις, που ήδη καθιστούν την πατρίδα μας ενεργειακό κέντρο διεθνούς ευρωπαϊκής στρατηγικής σημασίας και ιδίως εδώ στο βορρά, το ξέρετε καλά, περίσσευαν και οι ανέξοδες υποσχέσεις», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην αρχή της ομιλίας του στο 6ο Προσυνέδριο της Θεσσαλονίκης, με τίτλο «Ισχυρή Ελλάδα».

Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για το τι σημαίνει σήμερα πατριωτισμός, μίλησε για τον πατριωτισμό της ευθύνης που διακατέχει την κυβέρνηση και παρατήρησε:  «Ειδικά εσείς οι Μακεδόνες ξέρετε καλά πως ο πατριωτισμός δεν είναι οι κραυγές, τα βαρύγδουπα συνθήματα στα τηλεοπτικά παράθυρα. Ξέρετε τι είναι πατριωτισμός; Τα Rafale μας που πετούν ήδη στους ελληνικούς ουρανούς. Τα αναβαθμισμένα F 16. Τα πρώτα F 35 τα οποία περιμένουμε σε δύο χρόνια από τώρα. Ναι, πατριωτισμός της ευθύνης είναι να μπορούμε να επισκεπτόμαστε γεμάτοι υπερηφάνεια και πράγματι αυτή πιστεύω ότι ήταν μια ξεχωριστή στιγμή για όλους εμάς, τη Φρεγάτα “Κίμων”, το πιο σύγχρονο πλοίο αυτή τη στιγμή στη Μεσόγειο, το οποίο σκίζει ήδη τα νερά του Αιγαίου, έχοντας τη γαλανόλευκη στον ιστό της». 

Ο πρωθυπουργός απάντησε σε όσους αμφισβητούν την πολιτική των «ήρεμων νερών» με την Τουρκία, λέγοντας ότι αυτή η πολιτική έχει δώσει ήδη έμπρακτα αποτελέσματα και τόνισε:

«Η εξωτερική μας πολιτική, πριν από όλα, εμπεδώνει την ειρήνη και το δίκαιο στην περιοχή. Σκοπός μας – και τον έχουμε πετύχει – είναι να αποκαταστήσουμε μια λειτουργική σχέση με τους γείτονες μας, με την Τουρκία. Αυτή η πολιτική έχει έμπρακτα αποτελέσματα. Λιγότερες παραβιάσεις στον εναέριο χώρο μας, μικρότερες μεταναστευτικές ροές, αλλά και περισσότερους επισκέπτες από την Τουρκία που ενισχύουν τις τοπικές αγορές των νησιών μας. Είναι χειροπιαστά στοιχεία που απαντούν και στις υποκριτικές φωνές όσων αμφισβητούν την επιλογή των ήρεμων νερών. Θέλω να τους επαναλάβω κάτι απλό: Ηρεμα νερά, φίλες και φίλοι, σημαίνουν νερά ελεύθερα, νερά στα οποία κυριαρχεί το Διεθνές Δίκαιο και νερά που θα μένουν πάντα γαλάζια και ειρηνικά, τα χρώματα, δηλαδή, της σημαίας μας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων μας. Και με αυτή την πολιτική, άλλωστε, από το 2019 η Ελλάδα μεγαλώνει».

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αυτισμός: Αντικαταθλιπτικά και άλλα κοινά φάρμακα στην εγκυμοσύνη αυξάνουν τον κίνδυνο

6 συνήθειες των super-agers που κρατούν μυαλό και σώμα νέα μετά τα 60

ΤτΕ: Αυτοί είναι οι κρίσιμοι παράγοντες που διαμορφώνουν την προσφορά και τη ζήτηση κατοικίας- Πού οφείλεται το στεγαστικό ...

Επίδομα θέρμανσης ύψους έως και 1.200 ευρώ: Ποιοι πληρώνονται έως τις 29 Μαΐου 2026

Ένας «αποκεφαλισμένος» αστεροειδής διαμόρφωσε τη Σελήνη – Νέα μελέτη

OpenAI: Νέες δυνατότητες φωνητικής νοημοσύνης στο API για εφαρμογές σε πραγματικό χρόνο
περισσότερα
14:26 , Σάββατο 09 Μαΐου 2026

Δένδιας για το drone στη Λευκάδα: «Ξέρουμε τι είναι και τι περίπου περιέχει…»

Μιλώντας πριν από λίγη στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, ο υπουργός Εθνική...
14:15 , Σάββατο 09 Μαΐου 2026

Live το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη – Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη

Δείτε απευθείας την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσ...
13:23 , Σάββατο 09 Μαΐου 2026

Μητσοτάκης από Θεσσαλονίκη: Από σύντομο ανέκδοτο, το μετρό έγινε σύμβολο προόδου

Στα εγκαίνια του νέου Μουσείου «Θεσσαλονικέων Μητρόπολις» στη Θεσσαλονίκη έδωσε το “παρώ...
11:44 , Σάββατο 09 Μαΐου 2026

Δένδιας: Σε μια περίοδο πολλαπλών προκλήσεων, η ΕΕ οφείλει να είναι «ασπίδα» απέναντι σε κάθε απειλή κατά των κρατών – μελών της

Σε μια περίοδο πολλαπλών προκλήσεων, η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να είναι «ασπίδα» απέναντι σε κ...
MUST READ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Αν είχα 1.000 σφαίρες, θα του τις “έριχνα”» είπε ο 54χρονος δράστης – Η χάρη που ζήτησε από τους αστυνομικούς

LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Χαμόγελο του Παιδιού» στο enikos.gr για τον πατέρα που βιντεοσκόπησε στο TikTok τον γιο του να πυροβολεί: 60% αύξηση των αναφορών παραβατικότητας ανηλίκων μέσω social media