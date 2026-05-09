Εξουδετερώθηκαν τα εκρηκτικά του drone που βρέθηκε στη Λευκάδα – Τι αποκαλύπτει ο λιμενεργάτης που το ρυμούλκησε

Με ελεγχόμενη έκρηξη στη θαλάσσια περιοχή του Αστακού νωρίς το πρωί του Σαββάτου (9/5) εξουδετερώθηκαν από ειδικούς πυροτεχνουργούς τα 100 κιλά εκρηκτικών τα οποία βρίσκονταν σε βαρέλι στην πλώρη του θαλάσσιου drone που εντοπίστηκε από ψαράδες στη Λευκάδα την Παρασκευή (8/5).

Το drone εντοπίστηκε από δύο ψαράδες στην περιοχή πέρασμα του Κάβου της Κυράς (Φάρο Δουκάτο). Οι άνθρωποι αν και τρόμαξαν καθώς δεν είχαν ξαναδεί κάτι παρόμοιο, ειδοποίησαν αμέσως το Λιμεναρχείο στη Λευκάδα και το Νυδρί.

«Οι Αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα, μας είπαν να μην το πειράξουμε μέχρι να φτάσουν», περιγράφει στο ΕΡΤNews ο πρόεδρος των Λιμενεργατών Λευκάδας, Στάθης Βασιλάτος ο οποίος ρυμούλκησε με σκάφος το εξάμετρο drone με τα εκρηκτικά.

«Ήταν μαύρο, σε χαμηλό επίπεδο, είχε μία κάμερα πολύ καλή περίπου στη μέση και πολλά ηλεκτρονικά, φαινόταν εξελιγμένης τεχνολογίας… σαν UFO. Θεωρώ ότι πήγε να περάσει αλλά μάλλον λόγω καιρού χτυπήθηκε στα βράχια και χάθηκε το σήμα του GPS. Αυτό είχε τρία πάνελ, όταν το παραλάβαμε εμείς, τα δύο ήταν σπασμένα», περιγράφει ο Στάθης Βασιλάτος.