Ρωσία: Η Ουκρανία παραβίασε την εκεχειρία – «Μακρύς ο δρόμος για ειρηνευτική συμφωνία» λέει το Κρεμλίνο

Στεφανία Κασίμη

Διεθνή Νέα

Κατεστραμμένο κτίριο κατοικιών μετά από ρωσικό πλήγμα στην περιφέρεια του Χαρκόβου, στις 8 Μαΐου 2026. Φωτογραφία: Περιφερειακή Στρατιωτική Διοίκηση Χαρκόβου
Κατεστραμμένο κτίριο κατοικιών μετά από ρωσικό πλήγμα στην περιφέρεια του Χαρκόβου, στις 8 Μαΐου 2026. Φωτογραφία: Περιφερειακή Στρατιωτική Διοίκηση Χαρκόβου
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Σε ένα σκηνικό αμοιβαίας καχυποψίας και αλληλοκατηγοριών εξελίσσεται η προσπάθεια για κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, καθώς η Μόσχα και το Κίεβο ανταλλάσσουν πυρά περί παραβίασης των συμφωνηθέντων.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία παραβίασε επανειλημμένα την εκεχειρία που είχε ανακοινώσει η Ρωσία στις 8 Μαΐου, αλλά η Μόσχα τηρεί την τριήμερη εκεχειρία που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Από την πλευρά της, η Ουκρανία κατηγόρησε τη Ρωσία για παραβίαση της εκεχειρίας που είχε ανακοινωθεί από το Κίεβο, νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

Επίσης, ο βοηθός του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ δήλωσε ότι η συμφωνία εκεχειρίας στην Ουκρανία σημαίνει ότι θα διαρκέσει τρεις ημέρες και όχι περισσότερο, σχολιάζοντας την ελπίδα που εξέφρασε ο  Ντόναλντ Τραμπ ότι η εκεχειρία θα μπορούσε να επεκταθεί χρονικά.

Την ίδια ώρα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ τόνισε  ότι υπάρχει ακόμα πολύς δρόμος που πρέπει να διανυθεί για την επίτευξη μιας συμφωνίας ειρήνης για την Ουκρανία, όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Υπενθυμίζεται ότι η Ρωσία και η Ουκρανία επιβεβαίωσαν την Παρασκευή ότι έχουν συμφωνήσει για την τήρηση μιας τριήμερης εκεχειρίας (9-11 Μαΐου) με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ελπίζει πως η εκεχειρία αυτή, θα μπορούσε να επεκταθεί.

 

 

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αυτισμός: Αντικαταθλιπτικά και άλλα κοινά φάρμακα στην εγκυμοσύνη αυξάνουν τον κίνδυνο

6 συνήθειες των super-agers που κρατούν μυαλό και σώμα νέα μετά τα 60

ΤτΕ: Αυτοί είναι οι κρίσιμοι παράγοντες που διαμορφώνουν την προσφορά και τη ζήτηση κατοικίας- Πού οφείλεται το στεγαστικό ...

Επίδομα θέρμανσης ύψους έως και 1.200 ευρώ: Ποιοι πληρώνονται έως τις 29 Μαΐου 2026

Ένας «αποκεφαλισμένος» αστεροειδής διαμόρφωσε τη Σελήνη – Νέα μελέτη

OpenAI: Νέες δυνατότητες φωνητικής νοημοσύνης στο API για εφαρμογές σε πραγματικό χρόνο
περισσότερα
15:50 , Σάββατο 09 Μαΐου 2026

Τενερίφη: Ντόπιοι διαμαρτύρονται για την άφιξη του «MV Hondius» και απειλούν με μπλόκα – Στην Ισπανία ο επικεφαλής του ΠΟΥ

Οι ισπανικές αρχές προετοιμάζονται πυρετωδώς για την υποδοχή περισσότερων από 140 επιβατών και...
13:47 , Σάββατο 09 Μαΐου 2026

Συναγερμός σε κρουαζιερόπλοιο στην Καραϊβική: Πάνω από 100 ασθενείς από νοροϊό

Συναγερμός σήμανε στο κρουαζιερόπλοιο Caribbean Princess, καθώς περισσότερα από 100 άτομα προσ...
12:31 , Σάββατο 09 Μαΐου 2026

Συναγερμός στο αεροδρόμιο του Ντένβερ – Αεροσκάφος χτύπησε πεζό στον διάδρομο προσγείωσης

Ένα αεροπλάνο της Frontier Airlines φέρεται να χτύπησε πεζό σε διάδρομο προσγείωσης-απογείωσης...
12:18 , Σάββατο 09 Μαΐου 2026

Ενόχληση του Κρεμλίνου με το διάταγμα Ζελένσκι για την παρέλαση στην Κόκκινη Πλατεία – «Ανόητο αστείο, δεν χρειαζόμαστε την άδεια κανενός»

Με μια αιχμηρή απάντηση, η Ρωσία σχολίασε το διάταγμα Ζελένσκι που «ενέκρινε» τη στρατιωτική π...
MUST READ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Αν είχα 1.000 σφαίρες, θα του τις “έριχνα”» είπε ο 54χρονος δράστης – Η χάρη που ζήτησε από τους αστυνομικούς

LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Χαμόγελο του Παιδιού» στο enikos.gr για τον πατέρα που βιντεοσκόπησε στο TikTok τον γιο του να πυροβολεί: 60% αύξηση των αναφορών παραβατικότητας ανηλίκων μέσω social media