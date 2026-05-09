Ρωσία: Η Ουκρανία παραβίασε την εκεχειρία – «Μακρύς ο δρόμος για ειρηνευτική συμφωνία» λέει το Κρεμλίνο

Σε ένα σκηνικό αμοιβαίας καχυποψίας και αλληλοκατηγοριών εξελίσσεται η προσπάθεια για κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, καθώς η Μόσχα και το Κίεβο ανταλλάσσουν πυρά περί παραβίασης των συμφωνηθέντων.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία παραβίασε επανειλημμένα την εκεχειρία που είχε ανακοινώσει η Ρωσία στις 8 Μαΐου, αλλά η Μόσχα τηρεί την τριήμερη εκεχειρία που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Από την πλευρά της, η Ουκρανία κατηγόρησε τη Ρωσία για παραβίαση της εκεχειρίας που είχε ανακοινωθεί από το Κίεβο, νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

Επίσης, ο βοηθός του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ δήλωσε ότι η συμφωνία εκεχειρίας στην Ουκρανία σημαίνει ότι θα διαρκέσει τρεις ημέρες και όχι περισσότερο, σχολιάζοντας την ελπίδα που εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ ότι η εκεχειρία θα μπορούσε να επεκταθεί χρονικά.

Την ίδια ώρα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ τόνισε ότι υπάρχει ακόμα πολύς δρόμος που πρέπει να διανυθεί για την επίτευξη μιας συμφωνίας ειρήνης για την Ουκρανία, όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Υπενθυμίζεται ότι η Ρωσία και η Ουκρανία επιβεβαίωσαν την Παρασκευή ότι έχουν συμφωνήσει για την τήρηση μιας τριήμερης εκεχειρίας (9-11 Μαΐου) με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ελπίζει πως η εκεχειρία αυτή, θα μπορούσε να επεκταθεί.