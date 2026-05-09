Ενόχληση του Κρεμλίνου με το διάταγμα Ζελένσκι για την παρέλαση στην Κόκκινη Πλατεία – «Ανόητο αστείο, δεν χρειαζόμαστε την άδεια κανενός»

Στεφανία Κασίμη

Διεθνή Νέα

Κρεμλίνο
Κρεμλίνο, Πηγή: ΕΡΑ
Με μια αιχμηρή απάντηση, η Ρωσία σχολίασε το διάταγμα Ζελένσκι που «ενέκρινε» τη στρατιωτική παρέλαση στη Μόσχα, ύστερα από φήμες που κυκλοφόρησαν ότι η εκδήλωση για την Ημέρα της Νίκης μπορεί να αποτελέσει στόχο επίθεσης.

«Δεν χρειαζόμαστε την άδεια κανενός για να είμαστε υπερήφανοι για την Ημέρα της Νίκης μας», είπε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στη ρωσική κρατική τηλεόραση πριν από τον σημερινό ετήσιο εορτασμό της Ημέρας της Νίκης της Σοβιετικής Ένωσης κατά της ναζιστικής Γερμανίας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.  «Αλίμονο σε όποιον προσπαθήσει να χλευάσει την Ημέρα της Νίκης και να κάνει τέτοια ανόητα αστεία», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, προσθέτοντας ότι η συγκεκριμένη μέρα εορτάζεται σε μεγάλα τμήματα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης ως «ημέρα υπερηφάνειας, με δάκρυα», δήλωσε ο Πεσκόφ.

Το διάταγμα Ζελένσκι

O Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπέγραψε το διάταγμα μετά την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ για συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών για τριήμερη κατάπαυση του πυρός και ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου.

«Κατά τη διάρκεια της παρέλασης (από τις 10:00 π.μ. ώρα Κιέβου στις 9 Μαΐου 2026), η περιοχή της Κόκκινης Πλατείας θα εξαιρείται από το σχέδιο χρήσης ουκρανικών όπλων», ανέφερε διάταγμα που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο της προεδρίας.  «Δια του παρόντος διατάζω: να επιτραπεί η διεξαγωγή παρέλασης στην πόλη της Μόσχας (Ρωσική Ομοσπονδία) στις 9 Μαΐου 2026», σημειωνόταν ακόμη στο διάταγμα.

