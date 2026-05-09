Ηράκλειο: Συνελήφθη 37χρονος που έκλεβε μπόιλερ από ταράτσες – Τα πωλούσε σε εταιρεία ανακύκλωσης

Enikos Newsroom

Κοινωνία

θερμοσίφωνας
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε ένας 37χρονος στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, ο οποίος είχε αναπτύξει μια ιδιαίτερη “ειδίκευση” στην κλοπή μπόιλερ νερού από θερμοσίφωνες. Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της 7ης Μαΐου από άνδρες του Β’ Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν και όπλα, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζει κατηγορίες τόσο για κλοπή όσο και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Πωλούσε τα μπόιλερ σε εταιρεία ανακύκλωσης

Από την αστυνομική προανάκριση προέκυψε ότι ο 37χρονος εμπλέκεται σε τρεις διαρρήξεις σε ταράτσες σπιτιών, από όπου αφαίρεσε μπόιλερ συνολικής αξίας 600 ευρώ. Ο δράστης διοχέτευε τα κλοπιμαία σε εταιρεία ανακύκλωσης, έχοντας αποκομίσει από την παράνομη δραστηριότητά του το ποσό των 367 ευρώ.

Κατά τη διάρκεια έρευνας στο σπίτι του, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν δύο φυσίγγια, ενώ σε εγκαταστάσεις της εταιρείας ανακύκλωσης βρέθηκε ένα από τα μπόιλερ που είχε κλέψει, το οποίο επίσης κατασχέθηκε.

Η προανάκριση για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και διενεργείται από το Β’ Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου.

 

 

 

 

 

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αυτισμός: Αντικαταθλιπτικά και άλλα κοινά φάρμακα στην εγκυμοσύνη αυξάνουν τον κίνδυνο

6 συνήθειες των super-agers που κρατούν μυαλό και σώμα νέα μετά τα 60

ΤτΕ: Αυτοί είναι οι κρίσιμοι παράγοντες που διαμορφώνουν την προσφορά και τη ζήτηση κατοικίας- Πού οφείλεται το στεγαστικό ...

Επίδομα θέρμανσης ύψους έως και 1.200 ευρώ: Ποιοι πληρώνονται έως τις 29 Μαΐου 2026

Ένας «αποκεφαλισμένος» αστεροειδής διαμόρφωσε τη Σελήνη – Νέα μελέτη

OpenAI: Νέες δυνατότητες φωνητικής νοημοσύνης στο API για εφαρμογές σε πραγματικό χρόνο
περισσότερα
15:34 , Σάββατο 09 Μαΐου 2026

Καιρός: Πότε υποχωρεί η αφρικανική σκόνη από την Αττική – Έως και 34 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες

Η αφρικανική σκόνη έχει καλύψει τις τελευταίες ημέρες την Αττική, δημιουργώντας αποπνικτική ατ...
15:09 , Σάββατο 09 Μαΐου 2026

Νέα μέτρα ασφαλείας στο πρώην Ειρηνοδικείο: Από τη Δευτέρα σε λειτουργία τα φυλάκια στις εισόδους

Από τη Δευτέρα (11/5) ενεργοποιείται και επανδρώνεται το φυλάκιο στην οδό Δέγλερη, αλλά και αυ...
14:49 , Σάββατο 09 Μαΐου 2026

Θεσσαλονίκη: Έκαναν εργασίες στο λιμάνι και εντόπισαν πυρομαχικό υλικό στον βυθό

Κατά τη διάρκεια υποβρύχιων ερευνών για την επέκταση του 6ου προβλήτα στο λιμάνι της Θεσσαλονί...
14:20 , Σάββατο 09 Μαΐου 2026

Σκιάθος: Ανήλικος παρέσυρε με πατίνι τουρίστα και τον εγκατέλειψε

Τροχαίο ατύχημα με πατίνι σημειώθηκε την Παρασκευή 8/5/2026 στη Σκιάθο, όπου ένας ανήλικος παρ...
MUST READ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Αν είχα 1.000 σφαίρες, θα του τις “έριχνα”» είπε ο 54χρονος δράστης – Η χάρη που ζήτησε από τους αστυνομικούς

LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Χαμόγελο του Παιδιού» στο enikos.gr για τον πατέρα που βιντεοσκόπησε στο TikTok τον γιο του να πυροβολεί: 60% αύξηση των αναφορών παραβατικότητας ανηλίκων μέσω social media