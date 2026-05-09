Ηράκλειο: Συνελήφθη 37χρονος που έκλεβε μπόιλερ από ταράτσες – Τα πωλούσε σε εταιρεία ανακύκλωσης

Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε ένας 37χρονος στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, ο οποίος είχε αναπτύξει μια ιδιαίτερη “ειδίκευση” στην κλοπή μπόιλερ νερού από θερμοσίφωνες. Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της 7ης Μαΐου από άνδρες του Β’ Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν και όπλα, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζει κατηγορίες τόσο για κλοπή όσο και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Πωλούσε τα μπόιλερ σε εταιρεία ανακύκλωσης

Από την αστυνομική προανάκριση προέκυψε ότι ο 37χρονος εμπλέκεται σε τρεις διαρρήξεις σε ταράτσες σπιτιών, από όπου αφαίρεσε μπόιλερ συνολικής αξίας 600 ευρώ. Ο δράστης διοχέτευε τα κλοπιμαία σε εταιρεία ανακύκλωσης, έχοντας αποκομίσει από την παράνομη δραστηριότητά του το ποσό των 367 ευρώ.

Κατά τη διάρκεια έρευνας στο σπίτι του, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν δύο φυσίγγια, ενώ σε εγκαταστάσεις της εταιρείας ανακύκλωσης βρέθηκε ένα από τα μπόιλερ που είχε κλέψει, το οποίο επίσης κατασχέθηκε.

Η προανάκριση για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και διενεργείται από το Β’ Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου.