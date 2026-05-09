Αποκαλυπτικοί διάλογοι μελών της σπείρας που παρίσταναν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ – «Βάλτε στη λεκάνη χρυσαφικά και χρήματα για να μην σας χτυπήσει το ρεύμα»

Οι συνομιλίες των μελών της εγκληματικής σπείρας που «υποδύονταν» υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ για να διαπράττουν απάτες και ληστείες, είναι αποκαλυπτικές του τρόπου δράσης της οργάνωσης στη Δυτική Αττική που εξάρθρωσε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος την Τετάρτη (6/5)
Κατά την επιχείρηση συνελήφθησαν 7 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ ταυτοποιήθηκαν ακόμη 20 άτομα με υποστηρικτικό ρόλο. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση που διαπράττει απάτες και ληστείες, τετελεσμένες και σε απόπειρα, κατά συναυτουργία και κατ΄ εξακολούθηση, με περιουσιακό όφελος άνω των 120.000 ευρώ και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.
Ακολουθεί χαρακτηριστικό απόσπασμα τηλεφωνικής συνομιλίας που πραγματοποιήθηκε από μέλος της οργάνωσης – «τηλεφωνητή» με θύμα…
|ΘΥΜΑ
|Έλα.
|ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΑΝΤΡΑΣ ΡΟΜΑ (ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ)
|Ωραία με ακούτε; Με ακούτε;
|ΘΥΜΑ
|Έλα ναι.
|ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΑΝΤΡΑΣ ΡΟΜΑ (ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ)
|Ωραία τώρα θα πάτε λίγο στην κουζίνα σας;
|ΘΥΜΑ
|ναι
|ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΑΝΤΡΑΣ ΡΟΜΑ (ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ)
|Και θα ανάψετε Ένα ματάκι της κουζίνας στο βαθμό 3.
|ΘΥΜΑ
|Τι να βάλω πάνω να βάλω τι να βάλω πάνω ένα μπρίκι είπες;
|ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΑΝΤΡΑΣ ΡΟΜΑ (ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ)
|Βάλε ένα μπρίκι νεράκι.
|ΘΥΜΑ
|Να βάλω παραπάνω νερό, να μην πάρει γρήγορα βράση κάτσε, να βάλω λίγο νερό παραπάνω μισό λεπτό. Ναι αγόρι μου είναι 80 χρονών, γυναίκα μεγάλη.
|ΘΥΜΑ
|Θα το χαμηλώσω στο ένα. 1 Εντάξει.
|ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΑΝΤΡΑΣ ΡΟΜΑ (ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ)
|πολύ ωραία Ωραία το μπολάκι με τα κοσμήματα που το έχετε τοποθετήσει.
|ΘΥΜΑ
|Μπολάκι με τα κοσμήματα το έχω μες το κομοδίνο, στην κρεβατοκάμαρα.
|ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΑΝΤΡΑΣ ΡΟΜΑ (ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ)
|Ωραία σε ξύλινο σημείο ακουμπάει δηλαδή?
|ΘΥΜΑ
|ναι σε ξύλινο. Σε ξύλινο έχω και τις μπαταρίες εδώ στο τραπεζάκι.
|ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΑΝΤΡΑΣ ΡΟΜΑ (ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ)
|Τώρα αναμένουμε λιγάκι να χαμηλώσουμε την τάση του ρεύματος, για αυτό έχετε βάλει και το μπρίκι. Θα ζεσταθεί λίγο το νεράκι για να χαμηλώσουμε και την τάση του ρεύματος.
|ΘΥΜΑ
|Και θα μου πείτε?
|ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΑΝΤΡΑΣ ΡΟΜΑ (ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ)
|Ναι, θα σας ενημερώσω εγώ για αυτό. Μην ανησυχείτε.
|ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΑΝΤΡΑΣ ΡΟΜΑ (ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ)
|Κυρία Σ… για να στείλουμε εμείς τώρα την ενημέρωση που έχετε κάνει τις απαραίτητες οδηγίες, πείτε μου λίγο σε ποιον όροφο είστε;.
|ΘΥΜΑ
|Είμαι στο δεύτερο. Θα έρθει άτομο εδώ,.
|ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΑΝΤΡΑΣ ΡΟΜΑ (ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ)
|όχι Δεν θα περάσει κάποιος από κει απλά εμείς θέλουμε την ενημέρωση ότι η κυρία Σ… στο δεύτερο όροφο έχει ακολουθήσει τις απαραίτητες οδηγίες και είναι έτοιμοι για το blackout.
|ΘΥΜΑ
|Δεν θα έχω φως?
|ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΑΝΤΡΑΣ ΡΟΜΑ (ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ)
|Θα σας ενημερώσω τώρα εγώ αμέσως απλά για να γίνει άμεσα το Black out και να μην διαρκέσει πολύ. Θέλω λίγο να πάρετε μία τσάντα μία σακούλα δηλαδή πλαστική χάρτινη ότι έχετε. Και να τοποθετήσετε μέσα το μπολ με τα κοσμήματα.
|ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΑΝΤΡΑΣ ΡΟΜΑ (ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ)
|Σας παρακαλώ, κυρία μου, πρέπει να γίνεις σωστά η διαδικασία για να μην εντοπιστούν διαρροή του ρεύματος εάν εντοπιστούν από τη διαρροή του ρεύματος τα χρυσαφικά κοσμήματα θα προκαλέσουν ραδιενέργεια, δηλαδή εκτός από.
|ΘΥΜΑ
|Περίμενε μισό λεπτό. Ωραία. Μόνο τα χρυσαφικά. Εντάξει?
|ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΑΝΤΡΑΣ ΡΟΜΑ (ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ)
|Τώρα θέλω να πάτε στο θυρεό τηλέφωνο και θα πατήσεις το κουμπάκι αυτό που ανοίγει θα το πατήσεις 3 φορές επανειλημμένα.
|ΘΥΜΑ
|Ωραία, εντάξει;
|ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΑΝΤΡΑΣ ΡΟΜΑ (ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ)
|Θέλω λίγο να πάτε στην πόρτα, στην πόρτα, στην είσοδο του διαμερίσματος δηλαδή. Πηγαίνετε λίγο στην πόρτα του διαμερίσματος.
|ΘΥΜΑ
|ναι
|ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΑΝΤΡΑΣ ΡΟΜΑ (ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ)
|ωραία ακουμπήστε την τσαντούλα πάνω στο χαλάκι.
|ΘΥΜΑ
|Ωραία την ακούμπησα.
|ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΑΝΤΡΑΣ ΡΟΜΑ (ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ)
|Πολύ ωραία τώρα θέλω λίγο να πάτε στο υπνοδωμάτιο
|ΘΥΜΑ
|Πήγα την πόρτα να έχω την πόρτα ανοιχτή. Στο υπνοδωμάτιο να πάω?
|ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΑΝΤΡΑΣ ΡΟΜΑ (ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ)
|θα το ανοιγοκλείσετε ναι για 8 φορές.
|ΘΥΜΑ
|Αρχίζω Ένα. 2. 3. 4 5. 6. 7. 8
|ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΑΝΤΡΑΣ ΡΟΜΑ (ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ)
|Γίνεται η φόρτωση του ρεύματος α ξέχασα να σας ενημερώσω κυρία Σ… ναι για το χαρτονομίσματα επειδή περιέχουν μία μεταλλική ταινία επάνω την ευρωπαϊκή που είναι ευαίσθητη στη διαρροή του ρεύματος. Εάν υπάρχουν χαρτονομίσματα θα χρειαστεί επίσης να τα βάλετε σε ένα πλαστικό μπολ.
|ΘΥΜΑ
|Τα λεφτά μου τα έχω μέσα εκεί. Δεν τα έχω βγάλει. Τα έχω μέσα στην κρεβατοκάμαρα
|ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΑΝΤΡΑΣ ΡΟΜΑ (ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ)
|Στο τραπεζάκι στο ξύλινο εκεί θα τα αφήσετε του σαλονιού σας και θέλω λίγο να πάτε να δείτε αν έχετε και άλλους φακέλους με χρήματα.
|ΘΥΜΑ
|Ορίστε
|ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΑΝΤΡΑΣ ΡΟΜΑ (ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ)
|πηγαίνετε λίγο πάλι στο θυροτηλέφωνο, Πατήστε πάλι το κουμπάκι αυτό που είχατε πατήσει 3 φορές.
|ΘΥΜΑ
|Έχω ανοίξει ναι,
|ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΑΝΤΡΑΣ ΡΟΜΑ (ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ)
|Πολύ ωραία. Εκφόρτωση.
|ΘΥΜΑ
|Βοήθειαααα
|ΘΥΜΑ
|Μου πήρατε τα λεφτά και τα χρυσαφικά
|ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΑΝΤΡΑΣ ΡΟΜΑ (ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ)
|Τι έγινε, τι έγινε πείτε μου.
|ΘΥΜΑ
|Ήρθανε δυο και μου πήρανε τα λεφτά και τα χρυσαφικά
|ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΑΝΤΡΑΣ ΡΟΜΑ (ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ)
|Είναι ο τεχνικός τον έχουμε εμείς αυτό; Σας έφερε θα σας φέρει και τα πράγματα τώρα όπου να ναι.
|ΘΥΜΑ
|περίμενε κάτσε να καλέσω με ποιον να πάρω το 100; Τι να πάρω την αστυνομία; Το 100 Ε περίμενε το 100.
|ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΑΝΤΡΑΣ ΡΟΜΑ (ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ)
|ωραία έχουμε καταγράψει τα πράγματά τους και τα λεφτά σας αυτά θα τα πάρετε πίσω.
|ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΑΝΤΡΑΣ ΡΟΜΑ (ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ)
|Ωραία σας τα φέρνει τώρα τον έχουμε εντοπίσει και σας τα φέρνουμε τώρα. Ακούστε με λίγο προσεκτικά. Με ακούτε;
Ενδεικτικός είναι και ο παρακάτω διάλογος μεταξύ ενός των εκ δραστών και του «συντονιστή» της οργάνωσης, ο οποίος καθοδηγούσε τα μέλη του κυκλώματος στα σπίτια υποψήφιων θυμάτων, χωρίς επιτυχία στην συγκεκριμένη περίπτωση.
|ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΑΝΤΡΑΣ ΡΟΜΑ (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ)
|Έλα
|ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΑΝΤΡΑΣ ΡΟΜΑ (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ)
|Μπες απτην μεριά στο μπαλκόνι
|ΔΡΑΣΤΗΣ
|Ντάξει
|ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΑΝΤΡΑΣ ΡΟΜΑ (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ)
|Σε ένα λεπτό
|ΔΡΑΣΤΗΣ
|Ένα λεπτό? Θα είσαι μέσα?
|ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΑΝΤΡΑΣ ΡΟΜΑ (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ)
|Το πρώτο μπαλκόνι Ακατάληπτη φράση (διάλεκτος Ρομα)
|ΔΡΑΣΤΗΣ
|Ακατάληπτη φράση (διάλεκτος Ρομα)
Πόρτες καφέ
|ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΑΝΤΡΑΣ ΡΟΜΑ (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ)
|Οι πόρτες είναι καφέ λέει
|ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΑΝΤΡΑΣ ΡΟΜΑ (ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ)
|(Γίνεται μνεία ότι ακούγεται έτερος άντρας πλησίον του καλούντος) Πολύ ωραία
|ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΑΝΤΡΑΣ ΡΟΜΑ (ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ)
|(Γίνεται μνεία ότι ακούγεται έτερος άντρας πλησίον του καλούντος) Αυτό το κουμπάκι πατήστε μου εφτά οκτώ φορές. Πατάτε αφήνετε αλλά όταν το πατάτε παρατεταμένα λίγο
|ΔΡΑΣΤΗΣ
|Χάσαμε νούμερο ρε. Στο 4? Στο πέντε δίπλα
|ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΑΝΤΡΑΣ ΡΟΜΑ (ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ)
|(Γίνεται μνεία ότι ακούγεται έτερος άντρας πλησίον του καλούντος) Μπορείτε λίγο να περάστε το τηλέφωνο και να το κρατήσετε?
|ΘΥΜΑ
|Ντάξει
|ΔΡΑΣΤΗΣ
|…?
Ακατάληπτη φράση (διάλεκτος Ρομα)
|ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΑΝΤΡΑΣ ΡΟΜΑ (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ)
|Λευτέρη
|ΔΡΑΣΤΗΣ
|Ναι
|ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΑΝΤΡΑΣ ΡΟΜΑ (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ)
|Το πρώτο μπαλκόνι Ακατάληπτη φράση (διάλεκτος Ρομα)
|ΔΡΑΣΤΗΣ
|Ακατάληπτη φράση (διάλεκτος Ρομα)
Δεν έχει τίποτα Ακατάληπτη φράση (διάλεκτος Ρομα)
|ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΑΝΤΡΑΣ ΡΟΜΑ (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ)
|Ρε μαλακα γαμωτι
Απόσπασμα τηλεφωνικής συνομιλίας που πραγματοποιήθηκε από μέλος της οργάνωσης – «τηλεφωνητή» με θύμα
«Έλα κυριά Ελένη έπεσε η γραμμούλα μην το κλείνετε, πάρτε μαζί το κινητό»
|Παθών
|Ναι
|Δράστης
|Καλησπέρα
|Παθών
|Γεια σας
|Δράστης
|Η κυριά Ελένη;
|Παθών
|Ναι
|Δράστης
|Ν.Ι. ονομάζομαι τηλεφωνώ από τα κεντρικά γραφεία της ΔΕΔΔΗΕ, έχετε λάβει αλληλογραφία για την διαρροή ρεύματος
|Παθών
|Τι αν έχω :
|Δράστης
|Έχετε λάβει καλλιγραφία για την διαρροή ρεύματος:
|Παθών
|Όχι, δεν έχουμε διαρροή.
|Δράστης
|Να σας ενημερώσω κυρία μου. Είχαν γίνει κάποιες ανασκαφές εδάφου και κάποιος τεχνικός είχε κόψει το καλώδιο της γείωσης. Με ακούτε
|Παθών
|Δεν ξέρω
|Δράστης
|Εσείς μενετέ στην οδό σωστά;
|Παθών
|Ναι
|Δράστης
|Μπορείτε να πάτε λίγο τώρα στο πίνακά να δείτε ότι αναβοσβήνει το κόκκινο φωτάκι.
|Παθών
|Να πάω στον πίνακα να δω αν αναβοσβήνει.
|Δράστης
|Το κόκκινο φωτάκι σωστά; Ναι.
Μέσα στο σπίτι σας.
|Παθών
|Περιμένετέ
|Δράστης
|Αναβοσβήνουν ή είναι σταθερά;
|Παθών
|Σταθερά είναι:
|Δράστης
|Πολύ ωραία, θα σας ενημερώσω για 15 λεπτά και θα γίνει κάποιο blackout θα σβηστούνε τα ρεύματα.
|Παθών
|Ναι.
|Δράστης
|Με ακούτε καθώς μιλάμε θέλω να μου πατέ λίγο στα ματάκια της κουζίνας και να μου τα ανάψετε στο 3
|Παθών
|Ναι.
|Δράστης
|Το σταθερό είναι ασύρματο
|Παθών
|Ναι
|Παθούσα
|Ναι
|Δράστης
|Έλα κυριά Ελένη έπεσε η γραμμούλα μην το κλείνετε, πάρτε μαζί το κινητό
|Παθούσα
|Ναι τι θέλετε
|Δράστης
|Έχετε ανάψει τα ματάκια της κουζίνας;
|Παθούσα
|Ναι
|Δράστης
|Στο 3
|Παθούσα
|Ναι
|Δράστης
|Μισό λεπτό να το μετρήσουμε. Πολύ ωραία κλειστείτε το τώρα.
|Παθούσα
|Ναι
|Δράστης
|Το κλείσατε
|Παθούσα
|Ναι
|Δράστης
|Το κανονικό ρεύμα που πρέπει να είχατε ήταν 25 και εσείς έχετε παραπάνω 47 καίτε παραπάνω κιλοβατώρους. Με ακούτε;
|Παθούσα
|Ναι σας ακούω
|Δράστης
|Τώρα θέλω καθώς μιλάμε να μου πάρετε μια λεκάνη για να κάνω το blackout, να σβηστούνε τα ρεύματα
|Παθούσα
|Ε τέλος πάντων
|Δράστης
|Με ακούτε;
|Παθούσα
|Ναι σας ακούω
|Δράστης
|Πάρτε μια λεκάνη σας παρακαλώ πολύ
|Παθούσα
|Να την κάνω τι την λεκάνη;
|Δράστης
|Θα σας πω εγώ τι θα κάνουμε κυριά μου , όπως είπα θα γίνει κάποιο blackout και μπορεί να πάρετε φωτιά , θα σας χτυπήσει ρεύμα, για αυτό βαλτέ στην λεκάνη ότι χρυσαφικά και χρήματα έχετε για να μην σας χτυπήσει το ρεύμα.
|Παθούσα
|Καλά με δουλεύετε;
|Δράστης
|Τι είναι αυτά που λέτε κυριά μου;
|Παθούσα
|Ε γιατί με δουλεύεται;
|Δράστης
|Άμα θέλετε καλέστε το 11500 για πληροφορίες
|Παθούσα
|Ντάξει
|Τέλος κλήσης