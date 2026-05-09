Αποκαλυπτικοί διάλογοι μελών της σπείρας που παρίσταναν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ – «Βάλτε στη λεκάνη χρυσαφικά και χρήματα για να μην σας χτυπήσει το ρεύμα»

ΘΥΜΑ Έλα.

ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΑΝΤΡΑΣ ΡΟΜΑ (ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ) Ωραία με ακούτε; Με ακούτε;

ΘΥΜΑ Έλα ναι.

ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΑΝΤΡΑΣ ΡΟΜΑ (ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ) Ωραία τώρα θα πάτε λίγο στην κουζίνα σας;

ΘΥΜΑ ναι

ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΑΝΤΡΑΣ ΡΟΜΑ (ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ) Και θα ανάψετε Ένα ματάκι της κουζίνας στο βαθμό 3.

ΘΥΜΑ Τι να βάλω πάνω να βάλω τι να βάλω πάνω ένα μπρίκι είπες;

ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΑΝΤΡΑΣ ΡΟΜΑ (ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ) Βάλε ένα μπρίκι νεράκι.

ΘΥΜΑ Να βάλω παραπάνω νερό, να μην πάρει γρήγορα βράση κάτσε, να βάλω λίγο νερό παραπάνω μισό λεπτό. Ναι αγόρι μου είναι 80 χρονών, γυναίκα μεγάλη.

ΘΥΜΑ Θα το χαμηλώσω στο ένα. 1 Εντάξει.

ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΑΝΤΡΑΣ ΡΟΜΑ (ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ) πολύ ωραία Ωραία το μπολάκι με τα κοσμήματα που το έχετε τοποθετήσει.

ΘΥΜΑ Μπολάκι με τα κοσμήματα το έχω μες το κομοδίνο, στην κρεβατοκάμαρα.

ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΑΝΤΡΑΣ ΡΟΜΑ (ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ) Ωραία σε ξύλινο σημείο ακουμπάει δηλαδή?

ΘΥΜΑ ναι σε ξύλινο. Σε ξύλινο έχω και τις μπαταρίες εδώ στο τραπεζάκι.

ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΑΝΤΡΑΣ ΡΟΜΑ (ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ) Τώρα αναμένουμε λιγάκι να χαμηλώσουμε την τάση του ρεύματος, για αυτό έχετε βάλει και το μπρίκι. Θα ζεσταθεί λίγο το νεράκι για να χαμηλώσουμε και την τάση του ρεύματος.

ΘΥΜΑ Και θα μου πείτε?

ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΑΝΤΡΑΣ ΡΟΜΑ (ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ) Ναι, θα σας ενημερώσω εγώ για αυτό. Μην ανησυχείτε.

ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΑΝΤΡΑΣ ΡΟΜΑ (ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ) Κυρία Σ… για να στείλουμε εμείς τώρα την ενημέρωση που έχετε κάνει τις απαραίτητες οδηγίες, πείτε μου λίγο σε ποιον όροφο είστε;.

ΘΥΜΑ Είμαι στο δεύτερο. Θα έρθει άτομο εδώ,.

ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΑΝΤΡΑΣ ΡΟΜΑ (ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ) όχι Δεν θα περάσει κάποιος από κει απλά εμείς θέλουμε την ενημέρωση ότι η κυρία Σ… στο δεύτερο όροφο έχει ακολουθήσει τις απαραίτητες οδηγίες και είναι έτοιμοι για το blackout.

ΘΥΜΑ Δεν θα έχω φως?

ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΑΝΤΡΑΣ ΡΟΜΑ (ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ) Θα σας ενημερώσω τώρα εγώ αμέσως απλά για να γίνει άμεσα το Black out και να μην διαρκέσει πολύ. Θέλω λίγο να πάρετε μία τσάντα μία σακούλα δηλαδή πλαστική χάρτινη ότι έχετε. Και να τοποθετήσετε μέσα το μπολ με τα κοσμήματα.

ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΑΝΤΡΑΣ ΡΟΜΑ (ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ) Σας παρακαλώ, κυρία μου, πρέπει να γίνεις σωστά η διαδικασία για να μην εντοπιστούν διαρροή του ρεύματος εάν εντοπιστούν από τη διαρροή του ρεύματος τα χρυσαφικά κοσμήματα θα προκαλέσουν ραδιενέργεια, δηλαδή εκτός από.

ΘΥΜΑ Περίμενε μισό λεπτό. Ωραία. Μόνο τα χρυσαφικά. Εντάξει?

ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΑΝΤΡΑΣ ΡΟΜΑ (ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ) Τώρα θέλω να πάτε στο θυρεό τηλέφωνο και θα πατήσεις το κουμπάκι αυτό που ανοίγει θα το πατήσεις 3 φορές επανειλημμένα.

ΘΥΜΑ Ωραία, εντάξει;

ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΑΝΤΡΑΣ ΡΟΜΑ (ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ) Θέλω λίγο να πάτε στην πόρτα, στην πόρτα, στην είσοδο του διαμερίσματος δηλαδή. Πηγαίνετε λίγο στην πόρτα του διαμερίσματος.

ΘΥΜΑ ναι

ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΑΝΤΡΑΣ ΡΟΜΑ (ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ) ωραία ακουμπήστε την τσαντούλα πάνω στο χαλάκι.

ΘΥΜΑ Ωραία την ακούμπησα.

ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΑΝΤΡΑΣ ΡΟΜΑ (ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ) Πολύ ωραία τώρα θέλω λίγο να πάτε στο υπνοδωμάτιο

ΘΥΜΑ Πήγα την πόρτα να έχω την πόρτα ανοιχτή. Στο υπνοδωμάτιο να πάω?

ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΑΝΤΡΑΣ ΡΟΜΑ (ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ) θα το ανοιγοκλείσετε ναι για 8 φορές.

ΘΥΜΑ Αρχίζω Ένα. 2. 3. 4 5. 6. 7. 8

ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΑΝΤΡΑΣ ΡΟΜΑ (ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ) Γίνεται η φόρτωση του ρεύματος α ξέχασα να σας ενημερώσω κυρία Σ… ναι για το χαρτονομίσματα επειδή περιέχουν μία μεταλλική ταινία επάνω την ευρωπαϊκή που είναι ευαίσθητη στη διαρροή του ρεύματος. Εάν υπάρχουν χαρτονομίσματα θα χρειαστεί επίσης να τα βάλετε σε ένα πλαστικό μπολ.

ΘΥΜΑ Τα λεφτά μου τα έχω μέσα εκεί. Δεν τα έχω βγάλει. Τα έχω μέσα στην κρεβατοκάμαρα

ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΑΝΤΡΑΣ ΡΟΜΑ (ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ) Στο τραπεζάκι στο ξύλινο εκεί θα τα αφήσετε του σαλονιού σας και θέλω λίγο να πάτε να δείτε αν έχετε και άλλους φακέλους με χρήματα.

ΘΥΜΑ Ορίστε

ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΑΝΤΡΑΣ ΡΟΜΑ (ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ) πηγαίνετε λίγο πάλι στο θυροτηλέφωνο, Πατήστε πάλι το κουμπάκι αυτό που είχατε πατήσει 3 φορές.

ΘΥΜΑ Έχω ανοίξει ναι,

ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΑΝΤΡΑΣ ΡΟΜΑ (ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ) Πολύ ωραία. Εκφόρτωση.

ΘΥΜΑ Βοήθειαααα

ΘΥΜΑ Μου πήρατε τα λεφτά και τα χρυσαφικά

ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΑΝΤΡΑΣ ΡΟΜΑ (ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ) Τι έγινε, τι έγινε πείτε μου.

ΘΥΜΑ Ήρθανε δυο και μου πήρανε τα λεφτά και τα χρυσαφικά

ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΑΝΤΡΑΣ ΡΟΜΑ (ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ) Είναι ο τεχνικός τον έχουμε εμείς αυτό; Σας έφερε θα σας φέρει και τα πράγματα τώρα όπου να ναι.

ΘΥΜΑ περίμενε κάτσε να καλέσω με ποιον να πάρω το 100; Τι να πάρω την αστυνομία; Το 100 Ε περίμενε το 100.

ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΑΝΤΡΑΣ ΡΟΜΑ (ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ) ωραία έχουμε καταγράψει τα πράγματά τους και τα λεφτά σας αυτά θα τα πάρετε πίσω.