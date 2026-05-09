e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Έρχεται νέο μπαράζ πληρωμών έως τις 15 Μαΐου – Όλες οι λεπτομέρειες

Κατερίνα Φεσσά

Oικονομία

πληρωμές
Νέο μπαράζ πληρωμών πραγματοποιούν από τις 11 έως τις 15 Μαΐου ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ σε 54.260 δικαιούχους.

Συνολικά θα καταβληθεί το συνολικό ποσό των 61.505.000 ευρώ. Συγκεκριμένα:

Ο  e-ΕΦΚΑ  θα πληρώσει:

  • από τις 11 έως και τις 15 Μαΐου  20.500.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
  • στις 14 Μαΐου 205.000 ευρώ σε 160 δικαιούχους για παροχές ΟΑΕΕ.

Από την ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 19.000.000 ευρώ σε 31.000 δικαιούχους για επιδόματα  ανεργίας και λοιπά επιδόματα.
  • 1.500.000 ευρώ για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας σε 2.200 μητέρες.
  • 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 1.300.000 ευρώ σε 2.000 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

