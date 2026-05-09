Σία Κοσιώνη: Οι πρώτες δηλώσεις μετά το τελευταίο δελτίο της στον ΣΚΑΪ – «Είναι ένας ξεριζωμός για μένα»

Συγκινημένη ήταν στις πρώτες δηλώσεις της η Σία Κοσιώνη, η οποία αποχώρησε από τον ΣΚΑΪ ύστερα από 20 χρόνια. Η δημοσιογράφος μίλησε στις κάμερες, μετά το τελευταίο δελτίο ειδήσεων στον σταθμό, δηλώνοντας πως φεύγει υπερήφανη, ωστόσο δεν αποκάλυψε τους λόγους για τους οποίους πήρε αυτή την απόφαση, ενώ τόνισε ότι προτεραιότητά της είναι να ξεκουραστεί.

«Νιώθω σαν να μου ξεκολλάνε την καρδιά αυτή τη στιγμή, είναι ένας ξεριζωμός για μένα. Είναι 20 χρόνια, είναι μια ζωή. Εμείς οι άνθρωποι της ενημέρωσης φοράμε πολύ συχνά μάσκες είτε είναι όλα καλά, είτε δεν είναι, έχεις τσακωθεί με τον άνθρωπό σου, πονάς, δεν έχει σημασία. Βάζεις μια μάσκα και τα λες. Σήμερα ένιωσα την ανάγκη να βγάλω αυτή τη μάσκα, έτσι για λίγο στο τέλος. Δεν μπορώ να μην πω αυτά που νιώθω, νιώθω ότι το οφείλω», είπε η δημοσιογράφος, ευχαριστώντας τη διοίκηση του σταθμού όσο και τους συνεργάτες και τους τηλεθεατές που στάθηκαν δίπλα της όλα αυτά τα χρόνια, ενώ σημείωσε πως προσπάθησε να υπηρετήσει τη δημοσιογραφία με σεβασμό και συνέπεια.

«Θέλω να πιστεύω ότι το έκανα κρατώντας ψηλά τη σημαία της δημοσιογραφικής δεοντολογίας, των αρχών που έχω ως άνθρωπος και των αξιών μου. Προφανώς έχω κάνει λάθη, ζητώ συγγνώμη γι’ αυτά. Τώρα θέλω λίγο να ηρεμήσω και να ξεκουραστώ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Το είπα πρώτα στον σύζυγό μου»

«Στον άντρα μου ανακοίνωσα πρώτα την απόφαση και ευχαριστώ και εκείνον και όλη μου την οικογένεια. Δουλεύουμε πολλές ώρες, η δουλειά μας είναι τρομερά στρεσογόνα, άγρια, άδικη πολλές φορές και αυτά τα ζει και η οικογένειά μας», είπε. «Θέλω να τους ευχαριστήσω και πάνω από όλα τον κόσμο για την εμπιστοσύνη και την αγάπη».

Η δημοσιογράφος ξεκαθάρισε ακόμη πως αυτή τη στιγμή δεν σκέφτεται το επόμενο επαγγελματικό της βήμα, αφού επιθυμεί πρώτα να ξεκουραστεί . «Δεν έχουν σημασία οι λόγοι που πήρα αυτή την απόφαση. Το μόνο που κρατάω είναι αυτά τα 20 χρόνια, αυτό που χτίσαμε και φεύγω τρομερά υπερήφανη. Οι κύκλοι κλείνουν, το θέμα είναι να κλείνουν όμορφα και με αξιοπρέπεια, με αγάπη. Εγώ πραγματικά έχω εισπράξει αγάπη που μου φτάνει για μια ζωή», τόνισε.

«Δεν γνωρίζω το επόμενο βήμα και αν γνώριζα δεν θα σας έλεγα, αλλά αλήθεια δεν γνωρίζω. Αυτό που θέλω τώρα είναι να ξεκουραστώ. Νιώθω κουρασμένη και χορτασμένη», κατέληξε η Σία Κοσιώνη.

Η έκπληξη από τον Κώστα Μπακογιάννη

Σημειώνεται ότι λεπτά αφότου η δημοσιογράφος είπε συγκινημένη «εις το επανιδείν», ο Κώστας Μπακογιάννης με τα παιδιά τους βρέθηκαν έξω από το κτίριο του ΣΚΑΪ, για να την αγκαλιάσουν και να την στηρίξουν, μετά τη δύσκολη απόφαση που έλαβε.