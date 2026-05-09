Μητσοτάκης από Θεσσαλονίκη: Από σύντομο ανέκδοτο, το μετρό έγινε σύμβολο προόδου

Στεφανία Κασίμη

Πολιτική

Μητσοτάκης
Στα εγκαίνια του νέου Μουσείου «Θεσσαλονικέων Μητρόπολις» στη Θεσσαλονίκη έδωσε το “παρών” ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας στην ομιλία του την ολοκλήρωση του Μετρό και τα μεγάλα έργα που, όπως τόνισε, αλλάζουν τη φυσιογνωμία της δυτικής πλευράς της πόλης.

«Ενάμισι χρόνο πριν εγκαινιάσαμε το μετρό της Θεσσαλονίκης. Ένα έργο το οποίο άργησε. Άργησε πολύ. Σήμερα όμως κανείς από όσους το χρησιμοποιούν δεν μπορεί να αρνηθεί ότι άλλαξε δραματικά την καθημερινότητα της πόλης. Και ότι χάρη σε αυτό κερδίζει χρόνο και χρήμα, γνωρίζοντας ότι θα φτάσει εγκαίρως και με ασφάλεια στον προορισμό του. Έτσι, από σύντομο ανέκδοτο, το μετρό έγινε σύμβολο προόδου. Μια απόδειξη ότι όταν θέλεις πραγματικά να προχωρήσεις, τότε βρίσκεις και τις λύσεις», δήλωσε.

«Η δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης από αποπαίδι της πόλης, από τον φτωχό συγγενή της μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης, μετατρέπεται σε έναν τόπο με δυναμική ανάπτυξη αλλά και με πολύ σημαντικές υποδομές, είναι μία συνειδητή πολιτική επιλογή την οποία κάνει αυτή η κυβέρνηση», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης,  στην τελετή εγκαινίων του Μουσείου στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, στο οποίο φιλοξενούνται ευρήματα των ανασκαφών του Μετρό.

Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι σε λίγες εβδομάδες θα ξανάρθει στον ίδιο χώρο για τα εγκαίνια του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά, στο οποίο θα λειτουργήσουν, επίσης, το Μουσείο του Προσφυγικού Ελληνισμού και το Μουσείο της Εθνικής Αντίστασης και συμπλήρωσε: «Με το Μητροπολιτικό Πάρκο διαμορφώνουμε, εδώ στη δυτική Θεσσαλονίκη, όπως είχαμε δεσμευτεί, μία αληθινή αστική αλλά και πολιτιστική όαση για τους εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους της. Έναν περίπατο στη φύση αλλά και ένα χρήσιμο ταξίδι στη συλλογική μας μνήμη».

Και πρόσθεσε πως «Δημιουργούμε έναν μοναδικό πυρήνα πολιτισμού και αναψυχής, εδώ στη δυτική Θεσσαλονίκη, αλλά και έναν πόλο έλξης επισκεπτών από ολόκληρη την πόλη και τη Μακεδονία. Φέρνουμε στο προσκήνιο περιοχές που για δεκαετίες έμειναν εκτός του οπτικού πεδίου της κεντρικής κυβέρνησης αν και έχουν όλες τις προϋποθέσεις να αναπτυχθούν οικονομικά, αλλά, κυρίως, δημογραφικά, μιλάμε για το νεότερο πληθυσμό της χώρας. Είναι μία απόφαση της κυβέρνησης με σαφή κοινωνική στόχευση».

Ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι είναι «αδιαπραγμάτευτη» η προσωπική του δέσμευση να προχωρήσουν οι μελέτες για την επέκταση του μετρό στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Αναφέρθηκε επίσης σε άλλα έργα που αφορούν και τη Δυτική Θεσσαλονίκη, τα οποία έχουν δρομολογηθεί ή έχουν προχωρήσει σε σημαντικό βαθμό και θα ολοκληρωθούν, όπως το Μουσείο Ολοκαυτώματος, η ανάπλαση του FIX, ο Fly over, τα νοσοκομεία -παιδιατρικό και ογκολογικό, η ανέγερση σχολείων κ.ά.

