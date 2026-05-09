Δένδιας: Σε μια περίοδο πολλαπλών προκλήσεων, η ΕΕ οφείλει να είναι «ασπίδα» απέναντι σε κάθε απειλή κατά των κρατών – μελών της

Σε μια περίοδο πολλαπλών προκλήσεων, η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να είναι «ασπίδα» απέναντι σε κάθε απειλή κατά των κρατών – μελών της, με την επιχειρησιακή εφαρμογή του άρθρου 42 παρ. 7 της Συνθήκης της ΕΕ, αναφέρει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με αφορμή τη συμπλήρωση 76 ετών από τη Διακήρυξη Σουμάν, την ιδρυτική πράξη της Ενωμένης Ευρώπης.

Ο κ. Δένδιας ανέφερε ακόμη για την Ευρωπαϊκή Ένωση: «Είναι ένα μοναδικό για την Ιστορία της ανθρωπότητας εγχείρημα διακρατικής συνεργασίας, που γεννήθηκε μέσα από τα ερείπια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και δημιούργησε έναν ενιαίο χώρο Δημοκρατίας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων».

«Η Ελλάδα, υπερήφανο μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας από το 1981, αποτελεί πυλώνα ασφάλειας στα νοτιοανατολικά σύνορα της ΕΕ και στηρίζει ενεργά το εγχείρημα δημιουργίας ενιαίου αμυντικού βραχίονα και την ενδυνάμωση του γεωπολιτικού της ρόλου» υπογράμμισε σε ανάρτησή του στο Χ.

76 χρόνια από τη Διακήρυξη Σουμάν, την ιδρυτική πράξη της Ενωμένης Ευρώπης. Ένα μοναδικό για την Ιστορία της ανθρωπότητας εγχείρημα διακρατικής συνεργασίας, που γεννήθηκε μέσα από τα ερείπια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και δημιούργησε έναν ενιαίο χώρο Δημοκρατίας και Ανθρωπίνων… pic.twitter.com/55RmpAt0og — Nikos Dendias (@NikosDendias) May 9, 2026

Σημειώνεται ότι ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας πραγματοποίησε, σήμερα, Σάββατο 9 Μαΐου, επίσκεψη στην έδρα της 34ης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας στην Άσσηρο Θεσσαλονίκης.

Με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ, ο κ. Δένδιας αναφέρει: «Ενημερώθηκα για την εκπαίδευση της πρώτης σειράς στρατευσίμων με τα πρότυπα της Νέας Θητείας, στο πλαίσιο της “Ατζέντας 2030″».