«Αθήνα, ξύπνα σήμερα θα δεις τους Metallica» – Η ανάρτηση λίγο πριν από το μεγάλο live στο ΟΑΚΑ

Μόλις λίγες ώρες απέμειναν από τη μεγάλη συναυλία των Metallica στο Ολυμπιακό Στάδιο και ο frontman του κορυφαίου και ιστορικού συγκροτήματος, James Hetfield έσπευσε από νωρίς το πρωί να καλημερίσει την Αθήνα: «Αθήνα, ξύπνα σήμερα θα δεις τους Metallica»!

Πότε ξεκινά και πότε ολοκληρώνεται η συναυλία…

• 16:00: Άνοιγμα των πυλών

• 18:00: Knocked Loose

• 19:00: Gojira

• Οι Metallica θα εμφανιστούν στη σκηνή περίπου στις 20:30

• 22:45: Αναμενόμενη λήξη

Σημαντικό: Οι είσοδοι της Σπύρου Λούη θα παραμείνουν κλειστές, με εξαίρεση την τελευταία (Είσοδος ΣΤ).

Πως θα μπείτε στο Στάδιο…

Όσοι διαθέτουν εισιτήρια ΑΡΕΝΑΣ μπορούν να εισέρχονται απ’ όλες τις εισόδους του Ολυμπιακού Σταδίου: Κύμης, Ειρήνης, Αρτέμιδος, Ιασώ, Πεζογέφυρας) αλλά και από την Πύλη ΣΤ επί της Λεωφόρου Σπύρου Λούη. Στη συνέχεια ειδικές σημάνσεις θα οδηγούν στην είσοδο της Αρένας. Δωρεάν Πάρκινγκ από τη Λεωφόρο Κύμης.

Οι κάτοχοι εισιτηρίων ΚΑΘΗΜΕΝΩΝ , έχουν πρόσβαση από τις εισόδους: Κύμης, Ειρήνης, Αρτέμιδος, Ιασώ, Πεζογέφυρας), αλλά ΟΧΙ από τις εισόδους της Σπύρου Λούη.

Ειδικές σημάνσεις θα καθοδηγούν στις Εισόδους Καθήμενων 1, 2 , 8 ,12 και 17 (βλ. πινέζες του χάρτη).

• Η Είσοδος Καθήμενων 1, όπως εμφανίζεται στον χάρτη (βλ. πράσινη πινέζα), εξυπηρετεί τις Θύρες 23, 24, 25, 26, 27 (ΡΑ-ΡΒ),28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35

• Η Είσοδος Καθήμενων 2, όπως εμφανίζεται στον χάρτη (βλ. κόκκινη πινέζα), εξυπηρετεί τις Θύρες 1,2,3,4, 5.

• Η Είσοδος Καθήμενων 8, όπως εμφανίζεται στον χάρτη (βλ. μωβ πινέζα), εξυπηρετεί τις Θύρες 6,7,8,9,10.

• H Είσοδος Καθήμενων 12, όπως εμφανίζεται στον χάρτη (βλ. κίτρινη πινέζα), εξυπηρετεί τις Θύρες 11,12,13, 14, 15.

• H Είσοδος Καθήμενων 17, όπως εμφανίζεται στον χάρτη (βλ. γαλάζια πινέζα), εξυπηρετεί τις Θύρες 16, 17, 19, 20, 21, 22.

Πως πάτε και πως φεύγετε…

Η χρήση του αυτοκινήτου, λόγω των έκτακτων μέτρων της τροχαίας, ίσως είναι προβληματική.

Οι γραμμές του Μετρό 2 και 3 καθώς και το Τραμ θα λειτουργήσουν απόψε Σάββατο (9/5) όλο το 24ωρο. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, τα δρομολόγια θα ενισχυθούν με επιπλέον συρμούς στη Γραμμή 1 του Ηλεκτρικού.

• Ηλεκτρικός (Γραμμή 1): Αποβίβαση στους σταθμούς «Ειρήνη» ή «Νερατζιώτισσα».

• Προαστιακός: Στάση «Νερατζιώτισσα».