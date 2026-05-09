Τιμητική διάκριση του CSR HELLAS στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο

Με αφορμή τη συμπλήρωση είκοσι πέντε ετών από τη σύστασή του, το CSR HELLAS τίμησε την Αυτού Θειοτάτη Παναγιότητα, τον Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης και Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο στον οποίο απονεμήθηκε ειδική διάκριση για τη μακρά και αδιάλειπτη παγκόσμια προσφορά του, κατά τα 65 έτη εκκλησιαστικής του διακονίας και 35 έτη Πατριαρχίας του, στην κοινωνική δικαιοσύνη, τον διαθρησκειακό διάλογο, την ενότητα μεταξύ των λαών και την προστασία του περιβάλλοντος.

Στην ομιλία της, η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του CSR HELLAS, κα Αλεξάνδρα Πάλλη-Γιαννακοπούλου, διέτρεξε την εικοσιπεντάχρονη πορεία του Δικτύου, εστιάζοντας στα πιστεύω ενός μικρού αριθμού διορατικών και φωτισμένων επιχειρηματιών κατά την ίδρυσή του, στο όραμα και τις αξίες τις οποίες πρεσβεύει, στις σημαντικές πρωτοβουλίες και δράσεις του, στην ευρωπαϊκή του εμβέλεια και κυρίως στη δυναμική την οποία αναπτύσσει μέσω της ενεργού στήριξης των μελών του και των συνεργειών στους τομείς της εταιρικής βιωσιμότητας και υπευθυνότητας. Υπενθύμισε επίσης ότι, «η επιχειρηματικότητα έχει κοινωνικό αντίκτυπο», «η αγορά έχει ηθικές συνέπειες» και «η ανάπτυξη χρειάζεται πυξίδα», ένα πλαίσιο που, «δεν μπορεί να είναι μόνο τεχνικό ή οικονομικό, αλλά και βαθιά αξιακό».

Προσφωνώντας την Αυτού Θειοτάτη Παναγιότητα, τον Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης και Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, η Πρόεδρος του CSR HELLAS, μεταξύ άλλων, σημείωσε: «Παναγιώτατε. Με γλώσσα βαθύτερη, με το κύρος μιας μακραίωνης παράδοσης και με το θάρρος εκείνου, που μιλά πριν ακόμη η εποχή είναι έτοιμη να ακούσει, μας υπενθυμίσατε ότι ο πλανήτης μας δεν είναι φυσικό υλικό προς εκμετάλλευση. -Είναι Δημιουργία. -Είναι Θείο δώρο. -Είναι σχέση ζωής. Και εμείς, οι άνθρωποι, καλούμαστε να σταθούμε απέναντί του όχι ως απόλυτοι κυρίαρχοι, αλλά ως φύλακες και οικονόμοι. Από τις πρώτες δεκαετίες της Πατριαρχίας Σας, διατυπώσατε τη θέση ότι η καταστροφή της φύσης δεν είναι μόνο οικολογικό ή οικονομικό ζήτημα. Είναι και πνευματικό ζήτημα. Είναι ζήτημα σχέσης του ανθρώπου με τον Θεό, με τον συνάνθρωπο και με τον ίδιο τον πλανήτη. Μια θέση που τότε δημιούργησε προβληματισμούς και διάλογο στη δημόσια σφαίρα». «Είμαστε ευτυχείς που η αποψινή επέτειος, συμπίπτει με την ανακήρυξη του έτους 2026 από τον ΟΗΕ ως Διεθνούς Έτους Εθελοντισμού για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Η δική Σας διακονία, Παναγιώτατε, με τον λόγο Σας να είναι πηγή στοχασμού και έμπνευσης, λειτουργεί ως πυξίδα, που ξεπερνά τα όρια της δικής μας κοινότητας, και φωτίζει με ξεχωριστό τρόπο αυτόν το δρόμο, προσδίδοντας βαθύτερο νόημα σε αυτή τη βραδιά».

Στην αντιφώνησή του, η Α.Θ. Παναγιότητα ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, μεταξύ άλλων, σημείωσε:

«Ἡ ἀποψινή τιμητική ἐκδήλωσις εἰς τόν ἐμβληματικόν χῶρον τοῦ Μουσείου τῆς Ἀκροπόλεως, μᾶς ὑπενθυμίζει ὅτι ὁ πολιτισμός θεμελιοῦται ἐπί τοῦ μέτρου, τῆς ἁρμονίας καί τῆς εὐθύνης πρός τό κοινόν ἀγαθόν. Τύχῃ ἀγαθῇ, ἡ συνεστίασίς μας αὐτή συμπίπτει μέ τήν ἐπέτειο συμπληρώσεως εἰκοσιπέντε ἐτῶν ἀπό τῆς ἱδρύσεως τοῦ Δικτύου CSR Hellas, ἑνός φορέως, ὁ ὁποῖος συνέβαλε καθοριστικῶς στήν καλλιέργεια τῆς κοινωνικῆς ὑπευθυνότητος καί τῆς βιωσίμου ἀναπτύξεως στήν λειτουργία τῶν ἐν Ἑλλάδι ἐπιχειρήσεων. Συγχαίρομεν ἐγκαρδίως τό Δίκτυο CSR Hellas, διότι μέσῳ τῶν ποικίλων δράσεων καί τῶν προγραμμάτων του προσαρμογῆς καί ἐπαγγελματικῆς ἐκπαιδεύσεως, προωθεῖ τήν ἁρμονική σύζευξι τῆς οἰκονομικῆς ἐπιτυχίας μέ τήν κοινωνική καί τήν περιβαλλοντική ὑπευθυνότητα».

«Εἴτε ὁμιλοῦμε περί οἰκονομίας εἴτε περί οἰκολογίας, ἐξ ἐπόψεως Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, εἶναι σημαντικό νά κατανοήσουμε καί νά ἀναγνωρίσουμε ὅτι ὁ κόσμος αὐτός εἶναι τό σπίτι μας, ὁ οἶκος μας, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ ἐτυμολογικῶς τό πρῶτο συνθετικό τῶν δύο αὐτῶν ὅρων (οἰκο-νομία, οἰκο-λογία). Στή θεολογική γλῶσσα, ὡς οἰκονομία χαρακτηρίζεται τό θεϊκό σχέδιο μεταμορφώσεως καί σωτηρίας τοῦ κόσμου. Ἐν τῷ πνεύματι τούτῳ, συνιστᾷ ἐγωϊστική ἀλλοίωσι τῆς ἔννοιας καί τοῦ περιεχομένου τῶν δύο αὐτῶν ὅρων ὁ περιορισμός τῆς ἐφαρμογῆς τους μόνον εἰς τόν ἑαυτόν μας, ὡσάν νά ἤμασταν ἐμεῖς οἱ μόνοι κάτοικοι καί κύριοι τοῦ κόσμου τούτου. Ὁ πλανήτης γῆ εἶναι ὄντως ὁ οἶκος μας. Εἶναι, ὅμως ἐξ ἴσου ὁ κοινός οἶκος τοῦ καθενός ἐξ ἡμῶν, καθώς καί κάθε ἐμβίου ὄντος πλασθέντος ὑπό τοῦ Θεοῦ. Λόγῳ δέ τῆς ἀλληλεσυνδέσεως οἰκονομίας καί οἰκολογίας, κανένα οἰκονομικό σύστημα, ἀνεξαρτήτως τῆς τεχνολογικῆς ἤ κοινωνικῆς ἐξελίξεώς του, δέν δύναται νά ἐπιβιώσῃ τῆς καταρρεύσεως τῶν περιβαλλοντικῶν συστημάτων, τά ὁποῖα τό ἐπιστηρίζουν.

Ἡ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία διαχρονικῶς τονίζει ὅτι ἡ προστασία τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος δέν εἶναι ἐπιλογή, ἀλλά θεία ἐντολή, ἄνωθεν κλίσις. Ἡ κτίσις ἀποτελεῖ δωρεά τοῦ Θεοῦ πρός τόν ἄνθρωπο, καί ἡ κατάχρησίς της συνιστᾷ ὕβριν. Ἡ οἰκολογική κρίσις εἶναι κατ᾽ οὐσίαν πνευματική κρίσις· σχετίζεται μέ τήν αποξένωσι τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τόν Δημιουργό, τόν συνάνθρωπο καί τόν ἴδιο του τόν ἑαυτό».

«Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ἀναγνωρίζει ὅτι ἡ κτίσις εἶναι ἀρρήκτως συνδεδεμένη μέ τήν ταυτότητα καί τόν προορισμό τοῦ ἀνθρώπου, καθώς κάθε ἀνθρώπινη ἐνέργεια ἀφήνει ἀνεξίτηλο ἀποτύπωμα στό σῶμα τῆς γῆς. Τό οἰκολογικό πρόβλημα τῆς ρύπανσης τοῦ περιβάλλοντος σχετίζεται ἀδιασπάστως μέ τό κοινωνικό πρόβλημα τῆς φτώχειας καί τῆς ἀνεργείας».

«Οἱ ἐπιχειρήσεις σας δέν εἶναι ἁπλοί παρατηρητές τῶν ἐξελίξεων, ἀλλά δύνανται νά καταστοῦν φορεῖς κοινωνικῆς συνοχῆς καί καταλλαγῆς. Μέσῳ τῆς στηρίξεως πρωτοβουλιῶν ἐκπαιδεύσεως, διαλόγου καί κοινωνικῆς ἐντάξεως, ἐνισχύσεως τοῦ ἐθελοντισμοῦ τῶν ἐργαζομένων, ἐπενδύσεως στήν ἄμβλυνσι τῶν ἀνισοτήτων διά τῆς υἱοθετήσεως πολιτικῶν δικαιοσύνης καί τῆς στηρίξεως τῶν εὐαλώτων ὁμάδων. Οὕτως, ἡ ἀνάπτυξις δύναται νά καταστῇ φορεύς εἰρήνης, σύμφιλιώσεως καί ἀλληλεγγύης».

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 6 Μαΐου στο Μουσείο της Ακρόπολης

και τη συντόνισε ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ κ. Απόστολος Μαγγηριάδης.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι της Πολιτείας, της Κυβέρνησης, της Εκκλησίας, της ακαδημαϊκής κοινότητας, θεσμικών φορέων, της επιχειρηματικότητας και φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών. Μεταξύ άλλων παρέστησαν: Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κα Σοφία Ζαχαράκη, εκπροσωπώντας τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικήτας Κακλαμάνης, ο εκπρόσωπος του Μακαριοτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου Β’, Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ταλαντίου κ. Θεολόγος, η κα Κατερίνα Σακελλαροπούλου πρώην Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες, η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κα Νίκη Κεραμέως, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Νίκος Παπαθανάσης, οι Γενικές Γραμματείς κα Μάιρα Μυρογιάννη και κα Στελλίνα Σιαράπη, η Βουλευτής Χανίων κα Ντόρα Μπακογίαννη, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ κ. Γιώργος Πιτσιλής, ο κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος πρώην Επίτροπος, η πρώην Υπουργός κα Φάνη Πάλλη-Πετραλιά, ο κ. Θανάσης Μαρτίνος, ο κ. Γιώργος Προκοπίου, η κα Αγγελική Φράγκου, ο κ. Δημήτρης Μελισσανίδης, ο κ. Γιάννης Ιωσ. Βαρδινογιάννης, ο κ. Νίκος Τσάκος, ο κ. Χρήστος Μεγάλου, ο κ. Βασίλειος Ράπανος, ο κ. Γιώργος Τανισκίδης, κ. Βασίλης Αποστολόπουλος, ο κ. Θεόδωρος Τρύφων, ο κ. Χρήστος Ιωάννου, ο κ. Γιώργος Καλλιμασιάς, ο κ. Απόστολος Γεωργατζής, ο κ. Αθανάσιος Κεφάλας, ο κ. Γιώργος Κώτσαλος, ο κ. Κυριάκος Μάγειρας, ο κ. Μιχάλης Τσαμάζ, ο κ. Στέφανος Χανδακάς, η κα Ράνια Αικατερινάρη, ο κ. Ανδρέας Παπανδρέου, η κα Μαρία Γαβουνέλη, ο κ. Κωνσταντίνος Αραβώσης, η κα Σοφία Δασκαλάκη-Μυτιληναίου, ο κ. Ghasan Khalil, η κα Αλεξάνδρα Μητσοτάκη, η κα Ρένα Μπαρδάνη, ο κ. Νικόλαος Χρ. Σταμπολίδης, ο κ. Γιώργος Κουμεντάκης, καθώς και περισσότερα από 200 ανώτατα και ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων.

Τον Παναγιώτατο συνόδευαν ο Σεβ. Μητροπολίτης Λαοδικείας κ. Θεοδώρητος, Διευθυντής του εν Αθήναις Γραφείου Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ο Σεβ. Μητροπολίτης Κώου και Νισύρου κ. Ναθαναήλ, ο Πανοσιολ. Μ. Εκκλησιάρχης κ. Αέτιος, Διευθυντής του Ιδιαιτέρου Πατριαρχικού Γραφείου, ο Πανοσιολ. Δευτερεύων κ. Βαρνάβας, ο Εντιμολ. Καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Δεληκωσταντής, Διευθυντής του Α΄ Πατριαρχικού Γραφείου, ο Εντιμ. κ. Νικόλαος-Γεώργιος Παπαχρήστου, Διευθυντής του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου, καθώς και ο Εντιμ. κ. Πέτρος Μπαζγκάρλο, Γραμματεύς της Μ. Πρωτοσυγκελλίας.

Ιδιαίτερα τιμητική ήταν επίσης και η παρουσία εκπροσώπων του απόδημου ελληνισμού. Μεταξύ άλλων παρέστησαν, ο Μέγας Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου πατήρ Αλέξανδρος Καρλούτσος, ο Δρ. Αντώνιος Λυμπεράκης Εθνικός Διοικητής του Τάγματος του Αγίου Ανδρέα των Αρχόντων του Οικουμενικού Πατριαρχείου στις ΗΠΑ, ο κ. Θεόδωρος Μποζονέλης Εθνικός Υποδιοικητής του Τάγματος του Αγίου Ανδρέα των Αρχόντων του Οικουμενικού Πατριαρχείου στις ΗΠΑ, η κα Όλγα Μπορνόζη, ο κ. Νίκος Μπορνόζης, η κα Ευτυχία Πυλαρινού, κ.ά.

Το γλυπτό για τη βράβευση του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου φιλοτεχνήθηκε από τον καλλιτέχνη Στάθη Αλεξόπουλο, ο οποίος δήλωσε:

«Ορμώμενος από το τιμώμενο πρόσωπο και τη σημαντικότητα της περίστασης, φιλοτέχνησα ένα μοναδικό γλυπτό εμπνευσμένο από το Άγιο Πνεύμα. Μέσα από μια αέρινη και λιτή φόρμα επιδίωξα να αποδώσω την απλότητα, την ηρεμία και την πνευματικότητα, δημιουργώντας ένα έργο που αποπνέει ιερότητα, σοβαρότητα και κύρος. Η καθαρότητα της μορφής και το χρυσό χρώμα ενισχύουν τον συμβολικό χαρακτήρα του έργου, ως μια ελάχιστη πράξη τιμής και ευγνωμοσύνης προς τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο για τη διαχρονική προσφορά και διακονία του».

Ἀντιφώνησις τῆς Α.Θ.Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου κατά τήν ἀπονομήν εἰς Αὐτόν τιμητικῆς διακρίσεως ὑπό τοῦ Ἑλληνικοῦ Δικτύου διά τήν Ἑταιρικήν Βιωσιμότητα καί Εὐθύνην – CSR Hellas (Τετάρτη, 6 Μαΐου 2026)