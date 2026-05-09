Μαρινέλλα: Συγκίνηση στο μνημόσυνο για τις 40 ημέρες από τον θάνατό της – Ποιοι έδωσαν το «παρών»

Σε κλίμα συγκίνησης πραγματοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι, το μνημόσυνο της Μαρινέλλας, στο κοιμητήριο Kηφισιάς. Περίπου 40 ημέρες μετά τον θάνατό της, φίλοι και συγγενείς βρέθηκαν στο κοιμητήριο, κοντά στη κόρη της, Τζωρτίνα.

Υπενθυμίζεται ότι η Μαρινέλλα πέθανε σε ηλικία 87 ετών στις 28 Μαρτίου 2026, έχοντας δώσει μια πολύ δύσκολη μάχη με την υγεία της έπειτα από το σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη τον Σεπτέμβριο του 2024, ενώ βρισκόταν επί σκηνής στο Ηρώδειο.

Στο κοιμητήριο Κηφισιάς βρέθηκαν οι: Τίμος Δασκαλόπουλος και Τζωρτίνα Σερπιέρη, Λάκης Λαζόπουλος, Γιώργος Θεοφάνους, Τάκης Ζαχαράτος, Δημήτρης Παπάζογλου, Γιώργος Κατσαρός, Απόστολος Γκλέτος και Ιζαμπέλα Αρβανίτη, Κατιάνα Μπαλανίκα, Κάτια Δανδουλάκη, Δημήτρης Μάζης και Μπέττυ Μαγγίρα.